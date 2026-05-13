Слушатели узнают об особенностях жанровой живописи в Голландии.

О мероприятии

Ведущий научный сотрудник ГМИИ им. А.С. Пушкина, кандидат искусствоведения Василий Расторгуев расскажет об искусстве Голландии XVII века. Слушатели узнают, как кальвинизм повлиял на развитие искусства Северных Нидерландов, и как изменилась социальная структура общества, круг потребителей искусства и свободный художественный рынок.

Лектор расскажет о жанровой системе голландской живописи и развитии главных художественных центров – Харлема, Амстердама, Утрехта и Делфта.

Участники изучат творчество Рембрандта в его лейденский и амстердамский период, познакомятся с традиционной формой нидерландского портрета и особенностями портретного видения Франса Халса. Узнают о расцвете делфтской школы и творчестве Яна Вермеера.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация