О мероприятии

Говоря просто: геодезические знаки — это носители координат, закрепленные на местности. Нужны они, чтобы: измерять параметры Земли, составлять карты, проводить инженерно-строительные работы и наблюдать за деформациями.

Чаще всего их просто не замечают, хотя есть они везде в городе, в стране, да и в мире, и складываются в единую нивелирную сеть.

Исследователь городской среды, краевед-любитель Игорь Ильяный попробует взглянуть на эти знаки шире их утилитарной функции и узнать о том, что они могут рассказать интересного: начиная от года размещения и своего каталожного номера, заканчивая информацией о юбилее или переезде.

