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4 минуты назад
Юлия Трепалина
8

Ученые вывели сорт бананов, устойчивый к двум страшнейшим для культуры болезням

5.1

Исследователям из Нидерландов впервые удалось вывести сорт бананов, невосприимчивый к грибковым инфекциям TR4 (панамская болезнь, или фузариозное увядание) и черная сигатока. Их считают самыми разрушительными болезнями растений рода банан (Musa). Убытки участников банановой отрасли от этих двух заболеваний исчисляются сотнями миллионов долларов.

Биология
# бананы
# болезни растений
# грибки
# Панамская болезнь
# сельское хозяйство
Бананы
Бананы сорта Yelloway One / © Chiquita

Появление нового сорта, который назвали Yelloway One, стало возможно благодаря сотрудничеству обширной группы специалистов из нескольких нидерландских и международных компаний. Среди них — производитель и дистрибьютор бананов Chiquita, стартап MusaRadix, создающий болезнеустойчивые сорта бананов, и агробиотехнологическая фирма KeyGene, которая специализируется на исследованиях и разработках в области молекулярной генетики.

Также в совместной работе участвовали сотрудники научно-исследовательского центра при Вагенингенском университете (Нидерланды), который и выпустил пресс-релиз о новинке.

При создании Yelloway One применили традиционные методы селекции и скрещивания, сочетая их с современными технологиями анализа ДНК. Это позволило ускорить процесс выведения нового сорта с необходимыми характеристиками.

В итоге ученые первыми получили сорт, устойчивый одновременно к двум главным напастям бананов: панамской болезни (Tropical Race 4), вызываемой грибками рода Fusarium, и черной сигатоке — другому распространенному заболеванию, в результате которого повреждаются и засыхают листья растений. Обе инфекции представляют серьезную угрозу для банановых плантаций, в том числе для широко экспортируемого сорта «кавендиш», чьи плоды лучше всего подходят для дальней транспортировки.

Впрочем, пока сорт Yelloway One существует только в виде опытных образцов в одной из теплиц в Нидерландах. Растения планируют вскоре отправить на Филиппины и в Индонезию, где TR4 и черная сигатока причинили существенный вред местным хозяйствам, культивирующим бананы. Предстоящие испытания в открытом грунте должны показать жизнестойкость нового сорта в естественной среде и то, поможет ли он не допустить «бананового апокалипсиса» из-за грибковых инфекций.

Создатели Yelloway One пообещали, что новый сорт будет доступен не только участвующей в проекте компании Chiquita, но и другим производителям бананов. В дальнейшем ученые рассчитывают поставить на поток выведение устойчивых сортов бананов и позаботиться об их генетическом разнообразии. Это поможет сделать банановую отрасль менее уязвимой для проблем, связанных с болезнями и экологическими угрозами, заявил профессор фитопатологии Вагенингенского университета Герт Кема (Gert Kema), которого привлекли к проекту в качестве консультанта.

Добавим, что ранее ученые с помощью методов генной инженерии создали вариант сорта «кавендиш» под названием QCAV-4, который тоже устойчив к панамской болезни. Резистентность обеспечили, позаимствовав ген дикого банана Musa acuminata ssp malaccensis, который практически невосприимчив к этой инфекции. В начале 2024 года власти Австралии впервые одобрили генетически модифицированную разновидность для выращивания в стране и употребления в пищу.

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Биология
# бананы
# болезни растений
# грибки
# Панамская болезнь
# сельское хозяйство
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