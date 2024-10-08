Ученые вывели сорт бананов, устойчивый к двум страшнейшим для культуры болезням

Исследователям из Нидерландов впервые удалось вывести сорт бананов, невосприимчивый к грибковым инфекциям TR4 (панамская болезнь, или фузариозное увядание) и черная сигатока. Их считают самыми разрушительными болезнями растений рода банан (Musa). Убытки участников банановой отрасли от этих двух заболеваний исчисляются сотнями миллионов долларов.

Появление нового сорта, который назвали Yelloway One, стало возможно благодаря сотрудничеству обширной группы специалистов из нескольких нидерландских и международных компаний. Среди них — производитель и дистрибьютор бананов Chiquita, стартап MusaRadix, создающий болезнеустойчивые сорта бананов, и агробиотехнологическая фирма KeyGene, которая специализируется на исследованиях и разработках в области молекулярной генетики.

Также в совместной работе участвовали сотрудники научно-исследовательского центра при Вагенингенском университете (Нидерланды), который и выпустил пресс-релиз о новинке.

При создании Yelloway One применили традиционные методы селекции и скрещивания, сочетая их с современными технологиями анализа ДНК. Это позволило ускорить процесс выведения нового сорта с необходимыми характеристиками.

В итоге ученые первыми получили сорт, устойчивый одновременно к двум главным напастям бананов: панамской болезни (Tropical Race 4), вызываемой грибками рода Fusarium, и черной сигатоке — другому распространенному заболеванию, в результате которого повреждаются и засыхают листья растений. Обе инфекции представляют серьезную угрозу для банановых плантаций, в том числе для широко экспортируемого сорта «кавендиш», чьи плоды лучше всего подходят для дальней транспортировки.

Впрочем, пока сорт Yelloway One существует только в виде опытных образцов в одной из теплиц в Нидерландах. Растения планируют вскоре отправить на Филиппины и в Индонезию, где TR4 и черная сигатока причинили существенный вред местным хозяйствам, культивирующим бананы. Предстоящие испытания в открытом грунте должны показать жизнестойкость нового сорта в естественной среде и то, поможет ли он не допустить «бананового апокалипсиса» из-за грибковых инфекций.

Создатели Yelloway One пообещали, что новый сорт будет доступен не только участвующей в проекте компании Chiquita, но и другим производителям бананов. В дальнейшем ученые рассчитывают поставить на поток выведение устойчивых сортов бананов и позаботиться об их генетическом разнообразии. Это поможет сделать банановую отрасль менее уязвимой для проблем, связанных с болезнями и экологическими угрозами, заявил профессор фитопатологии Вагенингенского университета Герт Кема (Gert Kema), которого привлекли к проекту в качестве консультанта.

Добавим, что ранее ученые с помощью методов генной инженерии создали вариант сорта «кавендиш» под названием QCAV-4, который тоже устойчив к панамской болезни. Резистентность обеспечили, позаимствовав ген дикого банана Musa acuminata ssp malaccensis, который практически невосприимчив к этой инфекции. В начале 2024 года власти Австралии впервые одобрили генетически модифицированную разновидность для выращивания в стране и употребления в пищу.

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