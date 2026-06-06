Экспериментальная таблетка заставила мышцы сжигать жир без побочных эффектов, как у «Оземпика»
В Швеции разработали экспериментальный препарат против диабета и ожирения, который не только не подавляет аппетит, но и позволяет сохранить мышечную массу. В отличие от аналогов, он заставляет организм сжигать жир за счет стимуляции мышц, а не действия на мозг.
Разработкой новой молекулы занимались специалисты Каролинского института и Стокгольмского университета (оба — в Швеции), а результаты их работы опубликовал журнал Cell. Сейчас в сфере борьбы с лишним весом доминируют инъекционные препараты вроде «Оземпика». Они заставляют мозг посылать сигналы о насыщении, из-за чего человек начинает меньше есть.
У такого подхода есть серьезные минусы, ведь вместе с жировой тканью пациент теряет мышечную массу — на нее приходится до трети общего ушедшего веса. Кроме того, многие люди в процессе терапии жалуются на постоянную тошноту и проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Новое средство действует принципиально иначе, вообще не затрагивая мозг. В его основе лежит синтетическая молекула из класса бета-2-агонистов, которая заставляет клетки скелетных мышц интенсивнее расщеплять глюкозу и сжигать жиры напрямую. Раньше попытки создать подобные лекарства заходили в тупик, поскольку бета-2-агонисты попутно стимулировали сердце, вызывая опасное ускорение пульса и скачки давления. Однако исследователям удалось решить эту историческую проблему, изменив механизм связывания молекулы с рецептором так, чтобы она запускала метаболизм в мышцах, практически не влияя на сердечно-сосудистую систему.
В экспериментах на животных препарат показал обнадеживающие результаты: снизил уровень сахара в крови, уменьшил жировую прослойку, при этом полностью сохранил объем мышц. Один из исследователей профессор Торе Бенгтссон (Tore Bengtsson) подчеркнул, что состояние мышц напрямую связано с продолжительностью жизни и их методика указывает на реальную возможность улучшить метаболическое здоровье без опасных потерь для мышечной ткани.
Важно, что препарат уже успешно прошел первую фазу клинических испытаний, в которой ученые проверили его безопасность на людях. В исследовании участвовали 48 здоровых добровольцев и 25 пациентов с диабетом второго типа. Лекарство показало хорошую переносимость без серьезных побочных эффектов. Следующим шагом станет вторая фаза испытаний, где шведская биотехнологическая компания Atrogi AB проверит уже реальную терапевтическую эффективность новой молекулы на людях.
Стоит сделать оговорку, что компания Atrogi AB полностью финансировала это клиническое испытание, а несколько авторов научной работы — ее акционеры. По этой причине до подтверждения результатов независимыми группами экспертов к ним следует относиться с разумной осторожностью.
Теперь исследователям предстоит проверить, сохранятся ли результаты, полученные на животных, в более крупных клинических испытаниях. Если эффективность препарата подтвердится, он может стать одним из первых средств для лечения диабета и ожирения, которое воздействует преимущественно на мышечную ткань, а не на центры аппетита в головном мозге.
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