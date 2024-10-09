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Тридцать лет наблюдений за макаками не показали высокого риска материнской смерти при сложных родах
Биологи из Австрии и Японии задались вопросом, гибнут ли самки японских макак при родах так же часто, как женщины, ведь положение младенца в родовом канале у обоих видов схожее. Специалисты проанализировали многолетние наблюдения за популяцией этих обезьян в австрийском зоопарке, чтобы выяснить, какая у этого вида статистика материнской смертности. Результаты они объяснили особенностями физиологии макак.
Человек как вид поплатился за большой и развитый мозг осложненными родами. Вернее, поплатились именно женщины, поскольку крупный мозг подразумевает большую голову младенца, а чтобы выносить и родить ребенка здоровым, матери необходим широкий таз.
Но прямохождение в сочетании с широким тазом повышает риск преждевременных родов. Отсюда возникла проблема тазоголовной диспропорции (или так называемая акушерская дилемма), когда узкий таз женщины становится проблемой при родах, порой приводя к травмам или смерти младенца или самой матери.
Степень этой проблемы в свое время обозначила ООН, отметив в Декларации тысячелетия среди прочих задач необходимость снижения материнской смертности. Таковой, по определению Всемирной организации здравоохранения, считают смерть женщины, наступившую во время беременности или в течение 42 дней после ее прерывания — по любым причинам, включая роды.
Среди приматов, ближайших родственников человека, наиболее схожее положение плода при родах наблюдается у японских макак (Macaca fuscata). Но статистика материнской смертности для этого вида неизвестна, поскольку их роды протекают быстро (от 15 минут до трех часов) и их труднее наблюдать.
Группа австрийских и японских биологов решила восполнить этот пробел и изучила случаи материнской смертности в австрийском зоопарке Affenberg Landskron, где с 1996 года содержится популяция японских макак. Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследователи выбрали именно эту популяцию, потому что демографические данные об обезьянах фиксировали в течение 27 лет (с 1997 по 2023 год) — биологи работали с отчетами о рождении и смерти макак, а также их возрасте. Также все самки в группе родили как минимум одного детеныша до стерилизации (некоторым самкам выборочно перевязывали маточные трубы, чтобы избежать перенаселения в зоопарке). Смотрители отмечали каждые роды и следили за здоровьем макак, не предотвращая послеродовые осложнения.
Специалисты проанализировали время выживания каждой самки с момента ее последних родов до смерти, а также проверили связь этих смертей с сезоном родов (март-июль). Всего за 27 лет наблюдений умерли 66 самок — полные даты смерти сохранились для 60 особей. У всех 112 самок в совокупности родился 281 детеныш, а роды преимущественно случались в апреле-мае.
Средний возраст макак-матерей на момент смерти равнялся 9,49 года, и ни одна из них, по данным смотрителей зоопарка, не умерла в первые 42 дня после родов. Большинство (42 случая) смертей произошли у половозрелых, но уже бесплодных самок. Три погибли в сезон родов по неизвестным причинам, поэтому авторы статьи не исключили беременность. Но при изучении их тел не обнаружили ни младенцев, ни признаков тяжелых родов. В целом биологи сделали вывод, что рождение детенышей не повышало риск материнской смерти у японских макак. То же показал дополнительный статистический анализ.
С младенческой смертностью дела обстояли сложнее: до года умерли 29 детенышей, но для большинства причины были неизвестны. Четыре случая гибели совпали с датами рождения, поэтому исследователи не исключили мертворождения.
Отдельно авторы статьи отметили опускание (пролапс) тазовых органов одной самки через три дня после ее третьих родов. Ветеринары сделали операцию, после чего макака прожила еще 13 лет. Других послеродовых осложнений в данных о популяции не зафиксировали.
Рассуждая о причинах столь низкого риска материнской смертности у японских макак по сравнению с человеком — хотя у обоих видов голова плода плотно прилегает к тазу, — исследователи предложили три гипотезы, которые друг друга не исключают.
Во-первых, череп младенца японской макаки может быть таким же гибким, как у людей. Во-вторых, таз и соединительная ткань обезьян могут быть гораздо подвижнее и эластичнее во время родов, чем у человека. Возможно, на это влияет высокая секреция гормонов (эстроген и релаксин) или высокая плотность гормональных рецепторов в этой области. И в-третьих, таз женщин устроен несколько иначе, чем у самок японских макак, больше ограничивает родовой канал в области выхода таза, в то время как у обезьян более гибкий крестец.
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