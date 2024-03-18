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Только что
Юлия Трепалина
4

Девушки, забеременевшие в подростковом возрасте, вдвое чаще умирали молодыми

4.9

Из прошлых научных работ известно, что при ранней беременности у девушек выше вероятность бросить школу и столкнуться с материальными трудностями. Также у юных матерей и их детей чаще возникают серьезные медицинские осложнения. Теперь крупное исследование в Канаде показало, что у забеременевших подростками выше риск не дожить до своего 31-го дня рождения.

Медицина
# беременность
# подростки
# преждевременная смерть
# смертность
Беременная девушка
Кадр из фильма «Джуно» / © Searchlight Pictures, FilmFlex

В рамках анализа, результаты которого опубликовал журнал JAMA Network Open, канадские медики рассмотрели данные из реестра медицинского страхования самой густонаселенной провинции своей страны — Онтарио. В выборку включили информацию более чем о 2,2 миллиона девушек, которым с апреля 1991-го по конец марта 2021 года исполнилось 12 лет. При этом медианный возраст в группе без подростковых беременностей на конец наблюдений составил 25 лет, а среди участниц с опытом подростковой беременности — 31 год.

Изучив статистику подростковых беременностей и сведения об их исходе, исследователи сопоставили эту информацию с данными о смертности от всех причин в молодом возрасте, начиная с 12-летнего. Применив методы статистического анализа и регрессионную модель Кокса, ученые установили, что чем моложе женщина на момент беременности, тем выше у нее риск преждевременной смерти. Тенденция прослеживалась как у девушек-подростков, полностью выносивших ребенка, так и у тех, кто пережил внематочную беременность и потерял плод в результате выкидыша или мертворождения.

Даже после учета имевшихся проблем со здоровьем, различий в уровне доходов и образования анализ показал, что рано забеременевшие и родившие малыша более чем вдвое чаще умирали в молодости по сравнению с девушками без подобного опыта.

В случае прерывания беременности в подростковом возрасте риск преждевременной смерти в последующем был несколько ниже, но все равно вероятность умереть молодым в этом случае оказывалась на 40% выше, чем у девушек без ранней беременности.

Также выяснилось, что чаще всего преждевременно умирали беременевшие до 16 лет и те, у кого такой опыт повторялся. В большинстве случаев к ранним смертям приводили травмы — как умышленно причиненные себе, так и непреднамеренные, например в результате нападений и физического насилия.

В комментарии к работе специалист в области здравоохранения Элизабет Л. Кук (Elizabeth L. Cook) из исследовательской организации Child Trends, занятой проблемами детей и молодежи, отметила, что связь между подростковой беременностью и преждевременной смертью, вероятно, не причинно-следственная. Скорее, это косвенное проявление ряда других негативных факторов, в том числе неблагоприятных событий в детстве.

Ранее из финского исследования, опубликованного в 2017 году, стало известно, что женщины с опытом подростковой беременности чаще умирали преждевременно в результате самоубийств, алкоголизма, болезней системы кровообращения и автомобильных аварий. Тогда авторы объяснили повышенный риск ранней смерти у таких женщин низким уровнем их образования.

По данным Всемирной организации здравоохранения, беременность, ее прерывание и роды в подростковом возрасте — одна из основных причин материнской и детской смертности в мире. Вероятность мертворождения и смерти новорожденных у матерей-подростков в полтора раза выше, чем у женщин 20-29 лет.

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Медицина
# беременность
# подростки
# преждевременная смерть
# смертность
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