Предки приматов жили парами

До сих пор считалось, что предки приматов вели одиночный образ жизни. Используя статистический анализ ныне живущих видов, международная группа ученых пришла к выводу, что это не так — большинство наших далеких пращуров жило парами.

Понимание социальной эволюции приматов играет огромную роль в понимании устройства человеческих обществ. Предыдущие исследования показали, что предки приматов около 70 миллионов лет назад были маленькими, ночными, древесными животными, которые вели одиночный образ жизни. Считается, что к парной и групповой организации эти животные перешли в гораздо более поздние времена.

Выводы делались на основе изучения предковых форм так называемых мокроносых, низших приматов или стрепсиринов (Strepsirini) — ныне живущего подотряда приматов, включающего лемуров, лори и их родственников. Они отделились от общего предка плезиадапиформных (Plesiodapiformes) — вымершей базальной группы так называемых панприматов — раньше, чем обезьяны или сухоносые приматы (Haplorhini), к которым относятся и люди. Изучая более древний отряд мокроносых приматов, ученые предпринимают попытки определить социальное поведение общего предка всех приматов.

Однако стрепсирины до сих пор остаются недостаточно изученной группой животных. В противовес предыдущим исследованиям, работы последних лет все чаще предоставляют повод задуматься о том, что низшие приматы куда более социальны, чем это считалось ранее. Дело в том, что социальная организация приматов сильно различается не только между видами, но даже внутри них. Более ранние исследования были статистически ограничены присвоением каждому виду одного типа социальной организации — учитывалась только межвидовая изменчивость, а не внутривидовая.

Ученые из университетов Страсбургского (Франция), Цюрихского (Швейцария), Теннесси (США) и Витватерсрандского (ЮАР) провели анализ полевых исследований ныне живущих приматов, изучив 493 популяций 215 видов, включая вариации внутри них. Таким образом группа создала, по ее словам, самую точную базу данных приматов на сегодняшний день. После этого ученые дополнили эти знания статистическим анализом, а выводы представили в журнале PNAS.

На основе полученных данных они сделали вывод, что социальная организация предков приматов, скорее всего, была изменчивой. Большинство из них 70 миллионов лет назад жили парами, и только от 10 до 20 процентов популяций вели одиночный образ жизни.

Ученые считают, что на социальную организацию приматов влияли размер тела и модели активности. Как и у других млекопитающих, парный образ жизни предков приматов тесно связан с их небольшим размером. Парное сосуществование зачастую более выгодно с эволюционной точки зрения — это облегчает размножение, снижает конкуренцию между полами и позволяет сохранить тепло, согревая друг друга.

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