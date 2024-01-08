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45 минут назад
Университет Лобачевского
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В ННГУ научились определять скорость старения жителей Крайнего Севера

4.4

Одно из первых в мире исследований негативного влияния климата на продолжительность жизни с участием коренного населения Якутии провели ученые ННГУ имени Н. И. Лобачевского, Северо-Восточного федерального университета имени Н. И. Аммосова и Уфимского Научного центра РАН. Выяснилось, что из-за долгосрочной адаптации к экстремальным климатическим условиям якуты биологически на 3-4 года старше жителей европейской части России.

Университет Лобачевского
# метаболизм
# север
# старение
# эпигенетика
# якутия
Якуты
В ННГУ научились определять скорость старения жителей Крайнего Севера / © Getty images

Районы Крайнего Севера и приравненные к ним занимают около 70 процентов территории нашей страны. Разница летней и зимней температур там может достигать 80 градусов при летней норме   +30 и зимней до -50. С учетом активного освоения этих территорий, оценка рисков работы в экстремальных климатических условиях особенно актуальна.

Ученые выяснили, что из-за долгосрочной адаптации к экстремальным климатическим условиям якуты биологически на 3-4 года старше жителей европейской части России. «Скорость старения жителей Якутии мы измерили с помощью восьми моделей эпигенетических часов. Эпигенетические отклонения обнаружены в генах, отвечающих за адаптацию к холоду, метаболизм и процессы старения. Организм якутов быстрее вырабатывает необходимую энергию за счет скорости метаболизма и клеточного цикла, но, по-видимому, биологическая цена такой адаптации – ускоренное старение», — рассказал автор исследования заместитель директора Института здорового старения ННГУ Михаил Иванченко.

«Адаптивные перестройки у коренных якутов свидетельствовали о напряжении всех систем организма, иногда адаптационные резервы человека истощались уже к 45 годам. Новые данные по результатам эпигенетических исследований углубляют наши знания о молекулярных механизмах адаптации и открывают новые возможности для разработки мер улучшения качества жизни и сохранения активного долголетия человека в условиях Крайнего Севера», — сообщила руководитель научно-исследовательского центра Медицинского института СВФУ имени М. К. Аммосова Раиса Захарова.

Сегодня нижегородские ученые определяют эпигенетический возраст сотрудников компаний, приехавших в Якутию из европейской части России. Сравнив биомаркеры приезжих и коренного населения, ученые планируют разработать систему ранней диагностики и коррекции ускоренного старения организма для профессиональной медицины предприятий Крайнего Севера. Новое исследование покажет, насколько успешно человек адаптируется к суровому климату.

«Теперь мы знаем, какие гены связаны с ускоренным старением в экстремальном климате, а также можем оценить скорость старения у недавно приехавших жителей. Если она превышает средние показатели, это повод провести глубокое медицинское обследование и, возможно, вернуться в привычную климатическую зону», — сообщил Михаил Иванченко.

«Изучение влияния климата на продолжительность жизни важно не только для жителей Якутии, но и для других этнических групп, проживающих в разных климатических условиях. Это позволит найти гены, отвечающие за адаптацию и продолжительность жизни населения в разных регионах России», — рассказала директор Института биохимии и генетики Уфимского Научного центра РАН Эльза Хуснутдинова. Исследование проводилось в рамках федеральной программы «Приоритет 2030». Результаты опубликованы в международном научном журнале Clinical Epigenetics.

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Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - крупнейший вуз Нижегородской области. Основан 17 января 1916 года. За более чем столетнюю историю в Университете Лобачевского сложились крупные научно-исследовательские институты, научно-образовательное сотрудничество с Российской Академией наук. Вуз является ядром Нижегородского НОЦ "Платформа 2035". ННГУ развивает классические и инновационные научно-образовательные направления, такие как информационные технологии, биомедицина, киберпсихология и многие другие.
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Университет Лобачевского
# метаболизм
# север
# старение
# эпигенетика
# якутия
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