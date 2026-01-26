  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
26 января, 09:31
Игорь Байдов
234

Танцы и опера изменили белки крови человека

❋ 4.1

Занятие творчеством и искусством не просто приятное времяпрепровождение. Оно также помогает людям сохранить здоровье, и теперь ученые, возможно, поняли почему. Команда исследователей из Великобритании выяснила, что вовлечение в творчество и искусство связано с положительными изменениями в физиологии организма. Они получили доказательства этого феномена, проанализировав кровь почти шести тысяч человек.

Медицина
# здоровье
# Искусство
# творчество
# театр
Протеомиика показала прямое влияние целого ряда занятий на белки крови / © Wikimedia Commons

На протяжении последних 10 лет ученые собирали данные о влиянии искусства и творчества на самочувствие и благополучие людей. Авторы некоторых исследований показали, что музыкальные и театральные занятия приносят ощутимую пользу здоровью: улучшают психологическое состояние, снижают уровень тревоги и риск развития депрессии. Например, специальная танцевально-двигательная терапия помогла улучшить моторные функции у пациентов, страдающих болезнью Паркинсона. 

Ряд специалистов предположили, что вовлечение в творчество и искусство может быть связано со снижением маркеров воспаления в крови. Научно установлено, что низкий уровень маркеров воспаления коррелирует с лучшим физическим и психическим здоровьем. При этом большинство работ, посвященных изучению связи «искусство—здоровье», ограничивалось анализом всего нескольких маркеров крови, что сильно влияло на понимание общей картины. 

Ситуация изменилась с развитием новых биологических методов, позволяющих измерять одновременно сотни белков. Речь идет о протеомике — области молекулярной биологии, посвященной определению и количественному анализу белков. Этот метод расширил возможности биомедицинских исследований и сыграл важную роль в изучении взаимосвязей между поведением и биологическими процессами в целом.

Группа британских ученых под руководством Дейзи Фанкур (Daisy Fancourt) из Университетского колледжа Лондона применила метод протеомики, чтобы составить подробную картину того, как поведение человека отражается на работе организма через изменения в белках.

Фанкур и ее коллеги проанализировали данные почти шести тысяч взрослых жителей Великобритании. У каждого участника взяли разовый образец крови и изучили 184 белка, связанных с работой различных систем организма и мозга. Затем ученые сопоставили эти показатели с тем, насколько активно люди участвовали в творческой жизни.

Для оценки вовлеченности учитывали не только частоту занятий, но и их разнообразие. В список вошли танцы, пение, чтение, фотография, рукоделие и посещение оперы. Такой подход позволил точнее определить, насколько творчество и искусство присутствуют в повседневной жизни человека.

Результаты показали четкую закономерность. Чем активнее человек занимался творчеством и искусством, тем чаще у него фиксировали изменения в 18 белках. Уровень одних повышался, других — снижался. 

Ученые наблюдали за здоровьем людей на протяжении длительного времени (через медицинские реестры и опросы) и обнаружили, что те, кто больше занимался творчеством и искусством, позже болели реже: у них был меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, артрита, депрессии и деменции. 

Исследователи измерили белки в крови этих людей и выяснили, что изменения в них частично объясняют связь между творческими занятиями и лучшим здоровьем — на 16-38 процентов. То есть польза от таких занятий связана с реальными биологическими процессами в организме, а не только с образом жизни или настроением. Это осталось верным даже после того, как ученые учли возможные сопутствующие факторы, включая уровень дохода и образование.

Часть выявленных белков участвует в регуляции обмена веществ. Другая поддерживает здоровье клеток мозга. Несколько белков связаны с путями, которые усиливают противовоспалительные процессы и снижают уровень воспалительных белков. 

Авторы нового исследования предположили, что творческие занятия могут помогать организму «перенастраивать воспалительные процессы». Именно этим, по мнению ученых, можно объяснить положительный эффект для здоровья.

Многие коллеги Фанкур положительно оценили выводы ее команды. Однако они отметили важный недостаток исследования. Ученые проводили анализы лишь в конкретный момент времени, не учитывали того, как менялось состояние человека до, во время и после занятий. Поэтому пока неясно, какую именно «дозу» творчества и искусства нужно получать человеку, чтобы запустить защитный эффект. Потребуются дополнительные исследования. 

Результаты научной работы представлены на сайте препринтов по биологии medRxiv.org.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
475 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Медицина
# здоровье
# Искусство
# творчество
# театр
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Янв
800
Все было не так: новости биологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Янв
1000
Астрономические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Янв
Бесплатно
Древнегреческие политики и их мир
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Возможности современной эндоваскулярной нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Наночастицы для медицины: такие маленькие и такие умные
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Северный полюс: дойти и вернуться
Русское географическое общество
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Российская астрономия в 2025 году
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Жил-был Крокодил
Московский зоопарк
Москва
Лекция
29 Янв
1000
Итоги 2025 года в физике
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
25 января, 10:04
Александр Березин

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?

С точки зрения науки
# Гренландия
# история
# сша
Выбор редакции
23 января, 15:09
Илья Гриднев

Палеонтологи выделили ранее неизвестное вымершее царство древних гигантов

Крупнейшие живые организмы девонского периода — прототакситы — не относились ни к грибам, ни к растениям, ни к лишайникам. Комплексный химический и структурный анализ помог выявить, что это ранее неизвестная и полностью вымершая ветвь биологической эволюции.

Палеонтология
# вымирание видов
# девонский период
# ранняя жизнь
25 января, 10:04
Александр Березин

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?

С точки зрения науки
# Гренландия
# история
# сша
Выбор редакции
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
23 января, 08:27
Полина Меньшова

Структура человеческого языка оказалась проще, чем было принято считать

В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# психолингвистика
# язык
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В межзвездном облаке обнаружили крупнейшую серосодержащую молекулу

    26 января, 10:26

  2. Танцы и опера изменили белки крови человека

    26 января, 09:31

  3. Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

    25 января, 16:53

  4. Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

    25 января, 10:04
Выбор редакции

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Последние комментарии

Serjo Djachkowski
13 минут назад
Николай, макаронину длинную тяжелее сажать, чем короткую сосиску.

Rocket Lab сообщила об инциденте с топливным баком во время испытаний новейшей ракеты Neutron

Андрей Надтока
1 час назад
Аva, так проблема именно в том, что мировая общественность к этому по особенному и относится. Если войну разжигает союзник или член блока НАТО - к

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Anton Ermakov
2 часа назад
Не надо такое распространять. Это просто лживая инфа. Я как минимум могут напрямую сравнить Германию и Россию и уровень внедрения ии в России

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Николай Цыгикало
2 часа назад
Любопытно, насколько маленькое удлинение у этой ракеты, судя по рендеру. Столь малое удлинение только у баллистических ракет подводных лодок, и то,

Rocket Lab сообщила об инциденте с топливным баком во время испытаний новейшей ракеты Neutron

Yuori Asov
2 часа назад
Пиндосы для начала пусть хотя бы раз сядут на Луну, не в голливудских снах, а наяву.

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Dmitriy Samarskiy
4 часа назад
У не рушни в головах пустота, россияне живут в тепле и при электричестве.

География природного газа: распределение доказанных запасов по странам 

Evgeny
5 часов назад
Надо просто раз в неделю открывать клетки чтобы хищники могли поохотиться, проблема решена.

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

Иван Колупаев
8 часов назад
Платон, и вам не хворать.

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Гена Пастухов
9 часов назад
Об этом писал Джеральд Даррелл ещё фиг знает сколько лет назад.

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

Гена Пастухов
9 часов назад
Иван, да, как указано ниже :) Делаю новую квартиру и, пока зима, решил проверить, не стоит ли где-то что-то утеплить, поскольку переделка может стоить

Физик рассказал, как избежать возгорания бытовой техники

Alexey Rusakovich
9 часов назад
Очень хотелось увидеть место Японии в этом списке )))

Рейтинг стран — лидеров по плотности зарядных станций для электромобилей

Антон Сидорук
9 часов назад
Похоже данные организмы были совсем никудышными, раз полностью исчезли

Палеонтологи выделили ранее неизвестное вымершее царство древних гигантов

Иван Колупаев
10 часов назад
Александр, впрочем есть шанс что Трамп поступит хитрее и запугав европейцев выбьет из них такие уступки, что фактически разрешит себе в Гренландии

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Платон Московский
10 часов назад
Иван, вас, похоже, зумер укусил и причинил неумение понимать написанное. Жаль, что я вступил в то, что посчитал диалогом поначалу. Прощевайте.

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Crypt
10 часов назад
Статья написанна в таком тоне, что понятно ее писало быдло

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

tempo more
10 часов назад
Блин, даже тут мы обделались.

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

Алексей Колмаков
11 часов назад
Ага ага...а теперь дайте нормально работать без выпня ведущего в США, Норвегию и т.п. и ещё раз посчитайте. В общем грош цена этой карте.

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Sergey Gorovoy
11 часов назад
Александр, "На Аляске туризм век развивают, и как-то туристов сильно меньше, чем в других штатах США." - уж не знаю - корректно ли сравнение, но на

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Sergey Gorovoy
12 часов назад
Владимир, Курт Рассел готов эту новость подтвердить). 😂

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Sergey Gorovoy
12 часов назад
посмотрим через годков 100 - во что выльются хотелки этого малахольного чувака с дохлой белкой на башке). 😂

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно