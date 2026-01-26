Танцы и опера изменили белки крови человека

Занятие творчеством и искусством не просто приятное времяпрепровождение. Оно также помогает людям сохранить здоровье, и теперь ученые, возможно, поняли почему. Команда исследователей из Великобритании выяснила, что вовлечение в творчество и искусство связано с положительными изменениями в физиологии организма. Они получили доказательства этого феномена, проанализировав кровь почти шести тысяч человек.

На протяжении последних 10 лет ученые собирали данные о влиянии искусства и творчества на самочувствие и благополучие людей. Авторы некоторых исследований показали, что музыкальные и театральные занятия приносят ощутимую пользу здоровью: улучшают психологическое состояние, снижают уровень тревоги и риск развития депрессии. Например, специальная танцевально-двигательная терапия помогла улучшить моторные функции у пациентов, страдающих болезнью Паркинсона.

Ряд специалистов предположили, что вовлечение в творчество и искусство может быть связано со снижением маркеров воспаления в крови. Научно установлено, что низкий уровень маркеров воспаления коррелирует с лучшим физическим и психическим здоровьем. При этом большинство работ, посвященных изучению связи «искусство—здоровье», ограничивалось анализом всего нескольких маркеров крови, что сильно влияло на понимание общей картины.

Ситуация изменилась с развитием новых биологических методов, позволяющих измерять одновременно сотни белков. Речь идет о протеомике — области молекулярной биологии, посвященной определению и количественному анализу белков. Этот метод расширил возможности биомедицинских исследований и сыграл важную роль в изучении взаимосвязей между поведением и биологическими процессами в целом.

Группа британских ученых под руководством Дейзи Фанкур (Daisy Fancourt) из Университетского колледжа Лондона применила метод протеомики, чтобы составить подробную картину того, как поведение человека отражается на работе организма через изменения в белках.

Фанкур и ее коллеги проанализировали данные почти шести тысяч взрослых жителей Великобритании. У каждого участника взяли разовый образец крови и изучили 184 белка, связанных с работой различных систем организма и мозга. Затем ученые сопоставили эти показатели с тем, насколько активно люди участвовали в творческой жизни.

Для оценки вовлеченности учитывали не только частоту занятий, но и их разнообразие. В список вошли танцы, пение, чтение, фотография, рукоделие и посещение оперы. Такой подход позволил точнее определить, насколько творчество и искусство присутствуют в повседневной жизни человека.

Результаты показали четкую закономерность. Чем активнее человек занимался творчеством и искусством, тем чаще у него фиксировали изменения в 18 белках. Уровень одних повышался, других — снижался.

Ученые наблюдали за здоровьем людей на протяжении длительного времени (через медицинские реестры и опросы) и обнаружили, что те, кто больше занимался творчеством и искусством, позже болели реже: у них был меньший риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, артрита, депрессии и деменции.

Исследователи измерили белки в крови этих людей и выяснили, что изменения в них частично объясняют связь между творческими занятиями и лучшим здоровьем — на 16-38 процентов. То есть польза от таких занятий связана с реальными биологическими процессами в организме, а не только с образом жизни или настроением. Это осталось верным даже после того, как ученые учли возможные сопутствующие факторы, включая уровень дохода и образование.

Часть выявленных белков участвует в регуляции обмена веществ. Другая поддерживает здоровье клеток мозга. Несколько белков связаны с путями, которые усиливают противовоспалительные процессы и снижают уровень воспалительных белков.

Авторы нового исследования предположили, что творческие занятия могут помогать организму «перенастраивать воспалительные процессы». Именно этим, по мнению ученых, можно объяснить положительный эффект для здоровья.

Многие коллеги Фанкур положительно оценили выводы ее команды. Однако они отметили важный недостаток исследования. Ученые проводили анализы лишь в конкретный момент времени, не учитывали того, как менялось состояние человека до, во время и после занятий. Поэтому пока неясно, какую именно «дозу» творчества и искусства нужно получать человеку, чтобы запустить защитный эффект. Потребуются дополнительные исследования.

Результаты научной работы представлены на сайте препринтов по биологии medRxiv.org.

Игорь Байдов 475 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.