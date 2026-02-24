Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Туберкулезные палочки укрепили мембраны иммунных клеток, чтобы спрятаться внутри них
Патогенные бактерии подавляют иммунитет изнутри захвативших их клеток, меняя физические свойства внутренних мембран хозяина. Находясь внутри макрофагов, возбудители туберкулеза выделяют внеклеточные везикулы, которые встраиваются в оболочку фагосомы и резко повышают ее механическое натяжение. Это изменение не дает клетке уничтожить патоген и позволяет инфекции распространяться на соседние здоровые ткани.
Иммунные клетки (макрофаги) борются с угрозой, поглощая бактерии и заключая их в специальные внутриклеточные контейнеры — фагосомы. В норме фагосома должна созреть и слиться с другой органеллой, лизосомой, ферменты которой переваривают врага. Ранее считалось, что бактерии останавливают этот процесс с помощью белковых токсинов. Также известно, что микобактерии выделяют внеклеточные везикулы — липидные пузырьки, которые контактируют с иммунными клетками и влияют на их поведение.
Авторы исследования, представленного на ежегодной конференции Биофизического общества в Сан-Франциско, изучили действие внеклеточных везикул палочки Коха (Mycobacterium tuberculosis). С помощью флуоресцентной микроскопии времени жизни (FLIM) и молекулярных зондов Flipper-TR ученые в реальном времени измерили натяжение мембран внутри живых макрофагов. Для проверки механических эффектов авторы также использовали микропипетки, которыми захватывали искусственные липидные модели мембран.
Исследование показало, что микобактерии, даже находясь внутри макрофага, активно выделяют везикулы. Эти частицы сливаются с мембраной фагосомы, в которой заперта бактерия, и оболочками лизосом. Липиды туберкулезной палочки отличаются от наших и делают мембраны макрофагов чрезмерно натянутыми и жесткими. На биохимическом уровне это препятствует работе белка Rab5 — главного регулятора, который запускает процесс созревания фагосомы. В результате лизосома не может соединиться с фагосомой, содержащей бактерию, и патоген остается невредимым.
Авторы установили, что бактерии используют везикулы и для дистанционного саботажа. Патогенные липиды выходят за пределы первой зараженной клетки и проникают в соседние здоровые макрофаги. Там они заранее «минируют» внутренние мембраны, повышая их натяжение и вязкость. Когда такая подготовленная клетка позже пытается поглотить настоящую бактерию, ее защитные механизмы оказываются заранее выведены из строя.
Работа показывает, что бактерии управляют клетками хозяина не только химически, но и через физические параметры мембран. Ученые предполагают, что создание препаратов, восстанавливающих нормальное натяжение клеточных мембран, поможет вернуть макрофагам способность эффективно уничтожать бактерии, защищенные внутри фагосом.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
В середине прошлого века археологи обнаружили в Сербии братскую могилу, где покоились останки 77 человек, погребенных более 2800 лет назад. Долгое время ученые полагали, что люди умерли во время эпидемии. Однако авторы нового исследования провели генетическую экспертизу и выяснили, что на самом деле они стали жертвами массовой резни. Убийцы действовали неслучайно: охотились не на воинов, а на женщин, подростков и младенцев.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
9 Января, 2014
Идеальные миры
6 Августа, 2014
Дети алкоголиков
25 Января, 2026
Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?
3 Августа, 2016
«Стартест» от NASA
11 Марта, 2022
Угроза нависла над международной наукой
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии