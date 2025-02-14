Нехватка лесных пожаров нанесла вред современным лесам

В последние десятилетия в СМИ принято писать о необычайно частых и сильных лесных пожарах, вызванных глобальным потеплением. Авторы новой научной работы решили проверить, как с этим обстояло дело до 1880 года, когда потепление еще не успело проявить себя.

Исследователи использовали данные североамериканской сети отслеживания следов пожаров на древесных кольцах. В этом материале они выделили два отрезка: 1984-2022 годы и период до 1880 года. Результаты научной работы представлены в журнале Nature Communications.

Оказалось, пиковые по силе пожары нашей эпохи — например, 2020 года, который до этого в медиа называли рекордными — так можно обозначить разве что в кавычках. Лишь 6% исследованных североамериканских лесных площадок показали следы огня в том году. Для пожаров до периода потепления эти цифры совершенно невыдающиеся. Рекорд там принадлежал событиям 1748 года, когда 29% всех площадок показали следы лесного пожара. Выгорания с силой 2020 года в лесах до 1880 года случались в 37 из каждых 100 лет, то есть были довольно рядовым делом.

До 1880 года лесные пожары были не только сильнее, но и куда чаще. В изученной части Северной Америки они случались в 4,35 раза чаще, чем в нашу эпоху. Исключением была одна экосистема: тайга и тундровые равнины Гудзона. Там следы огня в наше время стали встречаться в 1,59 раза чаще. Причина, вероятно, — потепление: до него в тундре была слишком низкая испаряемость, чтобы заболоченная местность могла просохнуть. По мере потепления не только стало суше, но и появилось больше деревьев, пищи для огня.

В остальных зонах до начала потепления лес горел намного реже, чем сегодня. В умеренных горных лесах — в восемь раз реже, в лесах Великих равнин — в полтора раза реже, в восточных умеренных лесах континента — в семь раз реже. Островки леса в пустынных зонах юго-запада США показали следы пожаров впятеро реже, чем в прошлом. В северных лесах Штатов частота пожаров упала почти в 100 раз: точек со следами пожаров в 1984-2022 годах было всего три, а если бы темпы событий были как до 1880 года, речь шла о 283 случаях.

Годы вообще без лесных пожаров в современный период случались в 100 с лишним раз чаще, чем до 1880 года. Иными словами, сильные пожары до потепления были чаще, масштаб каждого из них был больше, а годы без пожаров вообще оставались редчайшими исключениями.

Изо всех лесных зон США и Канады только северная тайга и тундровые равнины (сиреневым на карте) стали гореть несколько чаще: раньше, до потепления, там было слишком влажновато и холодновато для частых пожаров. Во всех остальных зонах частота лесных пожаров в нашу эпоху упала многократно, что угрожает воспроизводимости местных лесов / © Sean A. Parks et al.

Авторы научной работы предположили, что причиной таких резких изменений в нашу эпоху стала борьба людей против лесных пожаров. Судя по статистике, эти меры остаются эффективными и в последние годы: рост числа и силы пожаров заметен только в сравнении с 1980-ми. А если сравнивать их с периодом до начала эффективного тушения пожаров в лесах, то наша эпоха продолжает оставаться чрезвычайно пожародефицитной. Это верно и для годов после 2022-го, включая наши дни.

Исследователи отметили, что некоторое учащение пожаров к 2020-м — следствие накопления древесной массы в лесах, десятки лет испытывающих острый недостаток пожаров. Чем больше дерева в лесу, тем выше вероятность пожара. Поэтому современные леса намного насыщеннее топливом, чем леса прошлого, когда сильнейший пожар случался раз в три года, а годы без лесных пожаров вообще почти не встречались.

«Хотя существенное снижение пожарной активности в наши дни может казаться желательным, оно сильно изменило состав и структуру леса, во многих отношениях — негативно» Sean A. Parks et al.

Ученые напомнили, что большинство лесов Северной Америки эволюционно не приспособлены существовать в среде без пожаров: доминирующие в них виды нормально возобновляются лишь при систематических пожарах. Ранее Naked Science писал, что в России ситуация во многом похожа: лиственничная тайга, как и ряд других лесов, без пожаров погибает, поскольку семена лиственницы (да и многих хвойных) просто не могут преодолеть слой мха, не нарушенный пожаром.

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