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В плацентах и эмбрионах у беременных кошек обнаружили микропластик
Новые свидетельства пластикового загрязнения представили ученые из Италии. Эксперимент с участием бездомных животных показал, что микропластик может накапливаться в плацентах кошек даже на ранних сроках беременности.
Люди и животные по всей планете все больше подвергаются воздействию микропластика. Прошлые исследования показывали, что эти частицы размером от 0,001 до пяти миллиметров уже проникли в большинство экосистем Земли: их находили даже у вершины Эвереста и в облаках. Австралийские ученые обнаружили микропластик в тканях четырех видов крупнейших акул, а медики из США — в семенниках мужчин и собак. Также сообщалось о выявлении пластиковых частиц в других человеческих органах, включая мозг и сердце.
Очередное свидетельство пластикового загрязнения недавно представили группа ветеринаров и специалисты в области химии и экологических наук из Пармского университета (Италия). В эксперименте с участием восьми бездомных беременных кошек специалисты проследили, присутствует ли микропластик в кошачьих плацентах и эмбрионах на ранних стадиях развития. Статья об этом вышла в журнале PLOS One.
Ученые пояснили, что кошек доставили в ветклинику при вузе в рамках действующей в регионе программы по контролю за численностью этих животных. Эксперимент проходил с соблюдением этических норм и применением к зародышам гуманной эвтаназии.
С помощью рамановской спектроскопии исследователи обнаружили в тканях четырех подопытных 19 разных типов микропластиковых частиц (полиэтиленовых). Их нашли в образцах плаценты трех кошек и в эмбрионах от двух кошек.
Таким образом ученые установили, что микропластик может накапливаться в кошачьих плацентах даже на ранних сроках беременности. Полученные данные также подтвердили способность микропластика преодолевать плацентарный барьер и проникать в эмбрионы.
Чтобы определить, могут ли крошечные пластиковые частицы в плаценте и зародышах в дальнейшем влиять на здоровье и развитие котят, потребуются дополнительные исследования. Предыдущие опыты на грызунах показывали, что в присутствии микропластика во время беременности формирование плода может нарушаться.
В последние годы ученые уделяют все больше внимания теме загрязнения микропластиком и его потенциального воздействия на людей. Из предыдущих исследований известно, что такие частницы обнаружили в плаценте и в околоплодной жидкости человека, что встревожило специалистов.
Итальянские исследователи призвали ограничить использование пластика и активизировать разработку альтернативных материалов, а также принять меры по снижению загрязнения им окружающей среды.
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