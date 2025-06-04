Постельных клопов назвали первыми насекомыми-вредителями, зависящими от людей

Человечество много тысячелетий живет рядом с разными вредителями. Вездесущие тараканы, мыши, крысы, вши, комары, а также множество врагов сельского хозяйства. Особый научный интерес — выяснить, откуда эти спутники людей переселились и как давно с нами соседствуют. Энтомологи выяснили, что кровососущие постельные клопы живут с человеком более 10 тысяч лет, то есть, вероятно, дольше прочих насекомых-синантропов.

Где бы ни поселился человек, он не может быть по-настоящему одинок. Тысячелетиями его преследуют вредители. Вместе с мореплавателями как минимум 1500 лет путешествовали и корабельные крысы (они же черные, Rattus rattus).

Породнились с людьми — особенно в условиях многоквартирных домов — тараканы. Рыжие (Blattella germanica) за две с лишним тысячи лет расселились по всему миру. Человек привез их в Азию 400 лет назад, а в Европу около 270 лет назад. Теперь прусаки обитают в обособленной Австралии и холодной России, где их изначально не было. Их жизнь зависит от человека — такие организмы называют синантропами.

Старейшим вредителем (пользу от тараканов и крыс представить трудно) считается домовая мышь (Mus musculus). Она обосновалась рядом с охотниками-собирателями 15 тысяч лет назад. Но какое насекомое было первым вредителем человека? На этот вопрос отвечает новая статья энтомологов из США и Чехии, ее опубликовал журнал Biology Letters. Главная гипотеза авторов научной работы состояла в том, что по ДНК этих насекомых можно косвенно проследить демографическую летопись людей.

Специалисты изучили эволюционную историю геномов постельных клопов (Cimex lectularius). Они отобрали 19 насекомых в разных городах Чехии в 2014 году, выделили их ДНК и подготовили библиотеку последовательностей. Среди этих данных энтомологи искали локусы, соответствующие росту численности людей около 10 000 лет назад — во времена неолитической революции.

Выявленное разделение между двумя линиями организмов-хозяев для клопов (a), и отражение этих результатов в генетическом разнообразии между двумя ветвями (b). Наличие генетических «узких мест» в обеих линиях, но более значительных в линии, связанной с человеком (c). Реконструкция демографических историй для обеих линий подтверждает расхождение популяция во времени (d) / © Biology Letters, Lindsay S. Miles et al.

Известно, что постельные клопы перешли к роду Homo от 99-867 тысяч лет назад от летучих мышей — две ветви различаются генетически. Модель развития той, что тянется вместе с человеком, простиралась на 40 тысяч лет назад. Размер популяции, «подружившейся» с людьми, доходил до 225-350 тысяч особей.

Рост численности начался 13 тысяч лет назад. Следующие пять тысячелетий — плато, а семь тысяч лет назад — снова резкий рост. Специалисты объяснили вторичную экспансию постельных клопов возникновением новых цивилизаций вроде Месопотамии или Триполье-Кукутень.

Таким образом, по давности C.lectularius обходит других насекомых-синантропов и конкурирует с домовыми мышами. Зависимость последних от человека до сих пор остается спорной, поэтому, рассуждают исследователи, возможно, постельные клопы были первыми городскими вредителями, живущими с людьми.

«Интересно будет посмотреть, что происходило в последние 100-120 лет. Клопы были довольно распространены в старом мире, но после того, как ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан, инсектицид — Прим. ред.) был введен для борьбы с вредителями, их популяция сократилась. Считалось, что их практически уничтожили, но в течение пяти лет они начали появляться снова и оказались устойчивы к пестициду», — отметили авторы статьи.

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Андрей Папиш 206 статей Автор специализируется на популяризации биологии и палеонтологии. Пишет о поведении животных, необычных находках древнего мира. Интересуется всем, что летало, бегало и формировалось миллионы лет.