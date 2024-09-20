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У антидепрессантов обнаружили противораковые свойства
В лечении рака медицина шагнула далеко вперед, но против некоторых его видов все еще не найдено эффективное средство. Одна из таких агрессивных опухолей — поражающая мозг глиобластома. Половина пациентов уходят из жизни в течение года, несмотря на лечение. Нейроонкологи интенсивно ищут препараты, которые проникали бы через гематоэнцефалический барьер. Хорошие перспективы у антидепрессантов, показало новое исследование.
Головной мозг защищен от остального тела невидимым гематоэнцефалическим барьером, через который не проникает ничего лишнего. Поэтому препараты для лечения злокачественных опухолей головы найти крайне сложно.
Ученые под руководством профессора Беренда Снейдера решили подойти к проблеме с неожиданной стороны и просканировать известные молекулы антидепрессантов. Им удалось обнаружить вещество, которое эффективно борется с глиобластомой, сообщили в пресс-службе Швейцарской высшей технической школы Цюриха.
Речь идет о вортиоксетине — недорогом лекарстве, разрешенном недавно к использованию в США и ЕС. Статья об этом опубликована в журнале Nature Medicine.
Открытие сделали с помощью фармакоскопии — скрининговой платформы, разработанной в лаборатории Снейдера. Она позволяет одновременно протестировать сотни активных веществ на живых клетках из раковых тканей человека.
Раньше фармакоскопию применяли только для рака крови. Новая работа — первая демонстрация успеха этого метода для солидных опухолей. Ученые изначально сосредоточились на нейроактивных молекулах — антидепрессантах, препаратах от болезни Паркинсона, антипсихотиках. Всего испытали 130 веществ на опухолевых тканях от 40 пациентов.
Образцы получили у больных, прооперированных в Университетской клинике Цюриха. Далее их пропустили через фармакоскопию и спустя два дня получили результаты — какие из веществ работают против опухолевых клеток, а какие нет.
Особенно эффективными оказались антидепрессанты, которые запускали сигнальный каскад, необходимый для клеток — предшественников нейронов. Этот процесс также останавливал деление. Вортиоксетин работал лучше всех, что подтвердили эксперименты на мышах с глиобластомой. Препарат оказался особенно эффективен в сочетании со стандартной схемой лечения.
С помощью компьютерной модели исследователи протестировали миллионы веществ на эффективность против глиобластомы. Выяснилось, что главную роль играет совместный сигнальный каскад нейронов и опухолевых клеток. Это объяснило, почему одни нейроактивные вещества срабатывают, а другие нет.
Сейчас ученые планируют начать клинические испытания вортиоксетина на пациентах с глиобластомой. Однако они предостерегают от того, чтобы принимать антидепрессант самостоятельно, поскольку он еще не испытан на людях и неизвестно, какая доза нужна для борьбы с опухолью. По словам Снейдера, с этими препаратами нельзя спешить, ведь пока они показали себя только в опытах на культурах клеток и мышах.
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