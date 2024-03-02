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Анализ генома охотников-собирателей показал, как в каменном веке избегали кровосмешения
Генетический и изотопный анализ останков сразу из трех мезолитических захоронений помог разрешить пару важных загадок об устройстве общества, проживавшего в Европе 6700 лет назад. А все благодаря тому, что несколько женщин давным-давно питались рыбой — и теперь мы можем узнать подробности их сексуальной жизни.
Примерно семь с половиной тысяч лет назад охотники-собиратели на территории Западной Европы оказались в непростой ситуации. Их численность и так была невелика, а с юго-востока пришли новые поселенцы, которые занимались земледелием, что давало им заметное преимущество. Ранее антропологи считали, что при поиске партнера у охотников-собирателей не было иного выбора, кроме членов своего племени (то есть близких родственников) либо представителей чуждой оседлой культуры.
Новая научная работа шведских и французских исследователей опровергает эту теорию. Она опубликована в рецензируемом журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ее текст находится в открытом доступе.
Авторы впервые провели биомолекулярные исследования сразу нескольких скелетов из одного места массовых захоронений периода позднего мезолита (возрастом около 6700 лет). Причем сделали это в трех регионах Франции — на островах Оэдик и Тевьек, а также в глубине материковой части страны (около Шампиньи). Анализ генома останков вкупе с соотношением изотопов углерода и азота позволили ученым сделать несколько открытий.
Во-первых, для охотников-собирателей Старого Света важнее были не кровные, а социальные связи. На это указывают захоронения сразу нескольких не родственных друг другу людей в одну могилу. Самое удивительное, что в одном случае вместе были погребены взрослая женщина и ребенок — и они не были родственниками.
Иными словами, вопреки ранее устоявшимся представлениям, компактные племена состояли не из членов одной разросшейся семьи, а из людей, объединенных в первую очередь социальными и культурными связями. При этом изотопный анализ останков позволяет уверенно говорить, что все погребенные в одном месте разделяли одни и те же пищевые привычки. То есть имели общую культуру, насколько можно судить.
Но как так получалось, что сравнительно малочисленные охотники-собиратели в условиях конкуренции за жизненное пространство обеспечивали генетическое разнообразие своего общества? Доминирующая гипотеза — они ассимилировали земледельцев. Но именно второе открытие новой научной работы ставит ее под большое сомнение.
Дело в том, что некоторые люди, чьи останки были обнаружены в Шампиньи, перешли на материковую диету не сразу. Первую часть своей жизни они питались рыбой, что характерно для обитателей островов. Логичный вывод — племена охотников-собирателей из разных регионов обменивались членами общины. Скорее всего, только женщинами, потому что мужских тел-мигрантов исследователи не обнаружили. Однако они полноценно изучили всего десять скелетов, так что однозначно судить нельзя.
Наконец, еще один, чуть менее важный вывод. Смешение охотников-собирателей и земледельцев все же происходило, этого никто не оспаривает. Но ассимиляция шла преимущественно в одну сторону — более ранние обитатели Западной Европы примыкали к новым поселениям «фермеров». Потому что останки со смешанным геномом известны, но ранее их находили только в захоронениях земледельцев. Новые данные подсказывают, что в могилах охотников-собирателей такие скелеты найти шансов мало, у этих племен были другие стратегии поиска партнеров.
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