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7 минут назад
Михаил Орлов
18

Самый большой из ракоскорпионов мог переплыть океан

3.1

Ракоскорпионы, или эвриптериды, были одними из крупнейших морских хищников палеозоя, достигая в длину двух с половиной метров. Их ареал распространения занимал огромные акватории, однако о ракоскорпионах из пород современной Австралии пока известно мало. Авторы новой статьи восполнили пробел, описав окаменелости родов Pterygotus и Jaekelopterus из разных частей континента. На их основании палеонтологи предположили, что ракоскорпионы могли переплыть океан во время своего переселения, а возможно, даже при регулярных миграциях.

Палеонтология
# Австралия
# палеозой
# ракоскорпион
# силур
# эволюция
Реконструкция внешнего вида ракоскорпиона Jaekelopterus rhenaniae
Реконструкция внешнего вида ракоскорпиона Jaekelopterus rhenaniae / © Science Source, Ja Chirinos

Самые крупные хищники современной биосферы — позвоночные. Однако так было далеко не всегда: поначалу их по размеру превосходили совсем другие животные, например ракоскорпионы. Сейчас их чаще называют эвриптеридами (Eurypterida) и относят к хелицеровым (наряду с пауками, клещами, мечехвостами и так далее).

Размеры ракоскорпионов поражают: самые крупные представители вида Jaekelopterus rhenaniae достигали 2,5 метра в длину. Со своими клешневидными конечностями и длинным, иногда вооруженным шипом хвостом они могли легко разделаться с крупной добычей. Не спасали даже твердые внешние покровы трилобитов или плакодерм — следы питания ракоскорпионов свидетельствуют, что хищники вполне могли их дробить.

Во времена своего расцвета — в мезозойскую эру, от ордовика и вплоть до пермского вымирания — эвриптериды широко расселились по морям, могли обитать в реках и даже заглядывать на сушу. Однако подавляющее большинство находок их окаменелостей приходится на Северную Америку и Европу.

Южные материки, которые представляют собой «осколки» суперконтинента Гондваны, могут похвастаться меньшим числом таких находок. И совсем мало ракоскорпионов найдено в Австралии. Однако теперь их число увеличилось благодаря авторам новой статьи для журнала Gondwana Research.

Окаменелости нашли в разных концах континента — в Новом Южном Уэльсе и Западной Австралии. Они относятся к позднему силурийскому и раннему девонскому периодам соответственно. Это остатки экзоскелетов ракоскорпионов, представляющих роды Pterygotus и Jaekelopterus. По-видимому, J. rhenaniae — самый крупный из известных эвриптерид.

Те же самые ракоскорпионы тогда населяли очень далекие от Австралии Лаврентию, Авалонию и Балтику (части современных северных континентов). Примечательно, что оба животных имели схожее палеогеографическое распространение, притом весьма широкое. Однако Jaekelopterus в целом встречался реже, чем Pterygotus.

Австралийские окаменелости ракоскорпионов и ареалы их обитания / © Gondwana Research, Russell D.C. Bicknell et al., 2024

Изучив австралийских ракоскорпионов и их сходство с северными собратьями, палеонтологи сделали вывод, что они вполне могли пересечь древний океан. Предположение кажется вероятным, учитывая габариты хищников (прежде всего Jaekelopterus) и их возможную силу. В будущем ученые надеются выяснить, идет речь о разовом переселении в новые края или о регулярных миграциях ракоскорпионов через океан.

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Палеонтология
# Австралия
# палеозой
# ракоскорпион
# силур
# эволюция
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