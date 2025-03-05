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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
3 минуты назад
Рейтинг: +335
Посты: 596

Биотехнологи, стремящиеся возродить мамонтов, вывели «шерстистых мышей»

Американская биотехнологическая компания Colossal Biosciences, которая пообещала возродить доисторического мамонта, сообщила, что сделала первый шаг в этом направлении и вывела «шерстистую мышь».

Сообщество
# Colossal Biosciences
# биология
# генетика
# мамонты
# технология
«Шерстистая мышь», выведенная в лаборатории стартапа Colossal Biosciences / © Colossal Biosciences
«Шерстистая мышь», выведенная в лаборатории стартапа Colossal Biosciences / © Colossal Biosciences

Ученые генетически модифицировали мышей, чтобы у них выросла длинная шерсть и появилась способность переносить низкие температуры благодаря измененному процессу жирового обмена.

«Шерстистые мыши», выведенные в лаборатории стартапа Colossal Biosciences  / © Colossal Biosciences
«Шерстистые мыши», выведенные в лаборатории стартапа Colossal Biosciences  / © Colossal Biosciences

Выведение «шерстистых мышей» — первый шаг к воссозданию стад так называемых мамонтоподобных существ, которых планируют поселить в арктической тундре.

© Colossal Biosciences

Colossal Biosciences работает с найденными в тундре останками мамонта для редактирования генов в клетках азиатского слона. Представители компании планируют, что первый мамонтенок родится уже к концу 2028 года.

Однако критики утверждают, что биотехнологам предстоит преодолеть серьезные трудности, прежде чем методы, приименные к мышам, можно будет опробовать на слонах.

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Палеонтология
# Германия
# древние виды
# кожа
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