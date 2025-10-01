Черные вдовы привлекли самцов запахом «немытых ног»

Самцов пауков из рода черных вдов голодные самки после спаривания часто съедают. Поэтому, чтобы привлечь их, нужны серьезные ухищрения. Ученые выявили важнейший феромон, используемый для этих целей, и выяснили, что выделяют его самки с изменяющейся силой.

Биологи из США изучили методы привлечения самцов самками вида Latrodectus hesperus (буквально переводится как «западный кусающий разбойник»). Результаты из научной работы опубликовали в Journal of Chemical Ecology. О работе также сообщает пресс-релиз Грайфсвальдского университета (Германия). На публикацию обратил внимание сайт vokrugsveta.ru.

Эти пауки из рода черных вдов существенно отличаются от многих родственников. Если у тех самки всегда или почти всегда поедают самцов после спаривания, то у Latrodectus hesperus — только если самка голодна. Причем паук-самец, особенно опытный, выбирает именно тех представительниц противоположного пола, что в данный момент сыты.

Чтобы сделать это, он тщательно нюхает сети, которые самки плетут. Но детали всей этой системы химической сигнализации до недавнего времени не были ясны.

Теперь ученые установили, что самки этого вида испускают свои контактные феромоны (вещества, привлекающие противоположный пол) на протяжении всего года, а не только краткого периода размножения, как, например, насекомые (довольно далекая от пауков группа).

В то же время количество феромонов, оставленных в сетях, колебалось: ближе к сезону наибольшей активности самцов в поисках размножения оно росло. В остальное время медленно распадающиеся остатки феромонов и небольшое количество новых продолжали привлекать самцов в места, где жили самки. Для носа человека эти вещества пахнут как немытые ноги.

Авторы научной работы пришли к выводу, что компонентом «женской» паутины, привлекающим самцов, был N-3-метилбутаноил-O-метилпропаноил-L-серин — как сам по себе, так и в бинарной комбинации с N-3-метилбутаноил-O-метилпропаноил-L-серином метилового эфира.

Чтобы проверить свой анализ, исследователи синтезировали такие соединения и предложили их самцам. Те начали демонстрировать ухаживающее поведение: трясти брюшком, создавая высокочастотные вибрации. Естественная паутина все еще привлекала самцов больше, показывая, что в ней могут быть еще какие-то феромоны с меньшей концентрацией.

В природе самцы создают подобные вибрации брюшком при виде самки от 10 минут до двух часов, предварительно перекусив те части ее сети, по которым она могла бы убежать от них. Если самка принимает их ухаживания, то сама начинает быстро шевелить брюшком, после чего «жених» накидывает на «невесту» своего рода вуаль из паутин и спаривается с ней.

Движения при этом бывают крайне энергичными, отчего части половых органов самца иногда отрываются. В таком случае он погибает, а самка, если голодна, поедает его останки или часть их. Напротив, если самец останется жив и цел, партнерша редко трогает его.

