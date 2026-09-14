14 сентября, 12:50
Елизавета З.
12

В Шотландии впервые сняли птицу, которую не видели в Британии с 1984 года

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Житель Шотландии Роджер Риддингтон обнаружил возле своего дома редкого буланого козодоя. В Великобритании эту птицу до сих пор видели лишь два раза, а на Шетландских островах — впервые.

Биология
# Великобритания
# животные
# птицы
# Шотландия
Буланый козодой / © Jim Nicolson, The Shetland Times

Буланого козодоя (Caprimulgus aegyptius) можно встретить в Северной Африке, Средней Азии и на Ближнем Востоке. Он предпочитает тихие, практически безлюдные места. Днем отдыхает, а после сумерек начинается охота. Буланый козодой похож на обыкновенного, но хвост немного короче, окраска оперения более светлая.

Впервые в Великобритании буланого козодоя увидели в 1883 году. Тот визит закончился для птицы печально — ее застрелил егерь из города Мансфилд в английском графстве Ноттингемшир. В следующий раз буланого козодоя встретили в Великобритании лишь в 1984-м.

В сентябре 2026 года птицу заметили в третий раз. Теперь буланый козодой добрался до Шетландских островов. Роджер Риддингтон увидел его возле своего дома в Истшоре в районе Вирки. Поначалу мужчина вспугнул козодоя, но его смогли вновь обнаружить и сфотографировать.

Вскоре козодой нашел себе место на галечном пляже. Его оперение практически слилось с окружающей местностью. Птица просидела на пляже до наступления сумерек, потом улетела, а утром вернулась на то же место.

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Биология
# Великобритания
# животные
# птицы
# Шотландия
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