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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
13 сентября, 22:59
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Посты: 1130
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Первый газовоз с двумя гигантскими жесткими парусами готовят к эксплуатации

Газовоз Fujin Sailor — первый в мире СПГ-танкер, оснащенный системой ветроподдержки движения (WAPS). Также он стал первым судном, на котором установили две установки Wind Challenger.

Сообщество
# #транспорт
# СПГ
# судно
# танкер


Fujin Sailor / © MOL
Fujin Sailor / © MOL

Fujin Sailor — результат совместных усилий южнокорейской компании Hanwha Ocean, японской Mitsui O.S.K. Lines (MOL) и американской Chevron. Длина танкера составила 294,9 метра, ширина — 46,4 метра, а грузовместимость — 174 тысячи кубометров. 

Сам газовоз построила Hanwha Ocean на своей верфи в Кодже (Южная Корея). Там же прошла и церемония наименования судна.

MOL отвечала за проект и систему Wind Challenger. Это такая жесткая парусная установка, которая может автоматически раскладываться, складываться и поворачивать. Энергию ветра она использует как вспомогательную тягу. Призвана эта система сократить расход топлива, а, следовательно, сократить и выбросы парниковых газов.

Эксплуатировать Fujin Sailor будет Chevron по долгосрочному чартерному контракту. Передадут судно американской компании в конце сентября 2026 года.

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Сообщество
# #транспорт
# СПГ
# судно
# танкер
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