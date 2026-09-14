Астероид, убивший динозавров, привел к расцвету аллигаторов

Падение астероида примерно 66 миллионов лет назад запустило цепь событий, которые привели к вымиранию нептичьих динозавров. Однако некоторые группы пресмыкающихся пережили эту катастрофу и начали быстро восстанавливаться. Всего через несколько сотен тысяч лет после случившегося в реках Северной Америки уже охотился двухметровый хищник с необычными зубами, способными дробить твердую пищу. Его остатки помогли ученым понять, как аллигаторы развивались практически сразу после вымирания.

Приблизительно 66 миллионов лет назад астероид диаметром почти 10 километров врезался в Землю, в районе современного полуострова Юкатан, образовав кратер Чиксулуб. Удар вызвал мощнейшие землетрясения, породил цунами и выбросил в атмосферу огромное количество раздробленных пород и других веществ. Последовавшие глобальные изменения климата и резкое сокращение количества солнечного света привели к экологическому кризису и одному из крупнейших массовых вымираний в истории Земли.

В результате исчезли нептичьи динозавры, а также множество других животных и растений. Уцелела лишь небольшая часть: по разным оценкам, катастрофу пережили приблизительно 25 процентов видов.

Среди выживших оказались представители отряда крокодилов (Crocodylia). Сегодня в его составе выделяют три семейства: настоящих крокодилов (Crocodylidae), гавиаловых (Gavialidae) и аллигаторовых (Alligatoridae). Последние делятся на два подсемейства: Alligatorinae и Caimaninae. К Alligatorinae относятся два ныне живущих вида аллигаторов — китайский и американский. Caimaninae включает шесть ныне живущих видов кайманов.

Палеонтологическая летопись показывает, что крокодилы не только пережили мел-палеогеновое вымирание, но и вскоре после него стали более разнообразной группой. Например, в Северной Америке уже в палеоцене появились новые формы Alligatoridae, занимавшие разные экологические ниши.

Специалистам было трудно проследить раннюю эволюцию Alligatoridae и понять, как внутри этой группы возникали основные ветви, поскольку ученые не располагали достаточным количеством ископаемых остатков.

Особенно неясным оставался период вскоре после мел-палеогенового вымирания, когда происходили раннее разделение и развитие основных линий аллигаторовых. Ученые давно пытаются выяснить, развивались ли эти линии постепенно, или их стремительное разнообразие началось уже в первые сотни тысяч лет после катастрофы.

Пробел в палеонтологической летописи попыталась восполнить команда палеонтологов из США под руководством Эмили Лесснер (Emily Lessner) из Денверского музея природы и науки. Примерно 10 лет назад Лесснер и ее коллеги начали исследовать ископаемые породы в районе Коррал-Блафс в центральной части штата Колорадо. Там они обнаружили сотни костей, зубов и костных пластин, покрывавших тело древних представителей отряда Crocodylia.

Исследователи проанализировали более 15 ископаемых образцов, происходящих от нескольких особей, затем изучили их анатомические структуры и сравнили с анатомическими признаками современных и вымерших крокодилов. Анализ показал, что найденные животные относятся к ранее неизвестному роду и виду в составе подсемейства Alligatorinae — Mandrasuchus milleri.

Возраст находок различается. Черепа датировали примерно 350 тысячами лет после падения астероида, тогда как отдельные зубы, отнесенные к Mandrasuchus milleri, происходят из слоев, сформировавшихся примерно через 200 тысяч лет после вымирания. Благодаря этим находкам Mandrasuchus milleri считается самым ранним подтвержденным представителем Alligatorinae.

Mandrasuchus milleri достигал примерно двух метров в длину. По облику он напоминал небольшого современного аллигатора с широкой мордой. Что касается строения его зубов, то они отличались сочетанием целого ряда признаков. Передние зубы оставались острыми и подходили для захвата добычи. Сзади располагались округлые зубы, похожие на небольшие «пуговицы». Они имели булавообразную форму, позволяющую выдерживать нагрузку при дроблении относительно твердой пищи — например, моллюсков и других существ, тело которых защищал твердый наружный покров, раковина или костные пластины.

Такое устройство челюстей позволяло древнему хищнику охотиться на разнообразную добычу. Он мог схватить небольшое животное, поймать добычу в воде или разгрызть защищенную панцирем особь. Для экосистемы, пережившей массовое вымирание, подобная универсальность имела большое значение.

Mandrasuchus milleri обитал в той же экосистеме, что и другой представитель отряда крокодилов — Borealosuchus sternbergii. Последний был гораздо крупнее и, по мнению исследователей, занимал другую пищевую нишу: охотился на добычу, сопоставимую с ним по размеру или превышающую его, тогда как Mandrasuchus milleri, судя по морфологии, питался разной пищей. Такие различия позволяли двум группам использовать разные пищевые ресурсы и меньше конкурировать между собой.

Получается, после падения астероида прошло всего несколько сотен тысяч лет, а в пресноводных экосистемах Северной Америки уже одновременно сосуществовали разные крокодилы, использовавшие разные источники пищи. Это показывает, насколько быстро некоторые пресноводные сообщества смогли восстановиться после массового вымирания.

Mandrasuchus milleri, вероятно, не был прямым предком современных аллигаторов. Его точное положение среди ранних представителей Alligatorinae пока остается не до конца ясным. Скорее всего, он был близким родственником ранних представителей той эволюционной линии, которая впоследствии привела к современным аллигаторам.

Новый вид оказался важной недостающей частью истории аллигаторов. Его остатки показали, что предки современных аллигаторов начали заметно развиваться и распространяться практически сразу после массового вымирания.

Научная работа опубликована в Journal of Vertebrate Paleontology.

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Игорь Байдов 643 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.