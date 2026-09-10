«Гипотезу дорогостоящего сына» подтвердили у разных видов млекопитающих

Мужской пол плода связан с повышенным риском трудных родов, причем как у человека, так и у других видов млекопитающих, выяснили авторы нового исследования. Мало того, вынашивание сыновей более затратно для женского организма, чем вынашивание дочерей. Однако с точки зрения эволюции эти риски оправданны.

Принято считать, что среди всех млекопитающих, включая приматов, роды у человека отличаются уникальной тяжестью, длительностью и высоким риском осложнений. Это часто объясняют «акушерской дилеммой».

Согласно этой гипотезе, все дело в эволюционном компромиссе между оптимальным для прямохождения узким коротким тазом, узким родовым каналом и крупным мозгом у плода. Когда крупный плод с большой головой проходит через узкие родовые пути, повышается риск трудных родов, а также смерти и ребенка, и матери.

Между тем недавние исследования показали, что сложные роды, включая случаи фетопельвической диспропорции, когда плод слишком велик для родового канала, широко распространены у плацентарных млекопитающих, в том числе обезьян.

Авторы нового сравнительного обзора, опубликованного в журнале The Anatomical Record, предположили, что важную роль в рискованности родов у людей и ряда других видов млекопитающих играет пол плода. Ученые назвали это «гипотезой дорогостоящего сына». Она формулируется так: поскольку младенцы мужского пола часто крупнее младенцев женского пола, рождение сыновей сопряжено с большими рисками при родах как для новорожденных, так и для матерей.

Исследователи собрали данные о весе новорожденных с учетом пола для 140 видов плацентарных млекопитающих из 11 отрядов. Затем сравнили половые различия у новорожденных с различиями в размерах тела взрослых особей и особенностями развития детенышей. Кроме того, ученые проанализировали данные о трудных родах в зависимости от пола потомства у разных видов.

Анализ показал, что у людей мальчики при рождении в среднем весят примерно на 3-4% больше, чем девочки, имеют на 1-1,7% большую длину тела и более крупные головы. При этом новорожденные мужского пола крупнее новорожденных женского пола у многих видов, особенно у тех, где взрослые самцы крупнее взрослых самок. В этом случае вероятность рождения более крупных детей мужского пола примерно в шесть раз выше, чем у видов, у которых взрослые самки крупнее самцов.

Авторы исследования установили, что не только у людей, но и у крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, а также у азиатских слонов, капибар, одного из видов антилоп и живущих в неволе мартышек-верветок мужской пол плода связан с повышенным риском трудных родов, особенно если новорожденные относительно крупные по сравнению с матерью. Возможно, то же самое наблюдается у одногорбых верблюдов, двух видов оленей, одного из видов лемуров и морских слонов, но данные по диким животным ограничены.

«Мы с осторожностью интерпретируем это как подтверждение гипотезы „дорогостоящего сына“: потомство мужского пола вносит непропорционально большой вклад в фетопельвическую диспропорцию и затрудненные роды из-за большего среднего размера при рождении», — написали авторы статьи.

Как показали недавние исследования, у людей мужской пол плода накладывает на матерей двойную нагрузку. Это связано с тем, что матери сыновей тратят больше энергии во время беременности и лактации. Повышенные энергетические затраты при вынашивании способствуют усиленному росту плода и его большему размеру при рождении. Это, в свою очередь, повышает риск осложненных родов и их неблагоприятных исходов.

С точки зрения эволюции такие риски оправданны, так как рождение крупного сына увеличивает шансы матери на репродуктивный успех в будущем, пояснили исследователи. Из-за конкуренции между самцами у более крупных сыновей больше шансов на многочисленное потомство, а значит, на большее число внуков для матери, что в итоге и означает ее репродуктивный успех.

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Татьяна Зайцева 155 статей Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.