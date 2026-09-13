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Юлия Николаева
Юлия Николаева
13 сентября, 10:52
Рейтинг: +466
Посты: 276
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Карта: страны с наибольшим числом объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

От древних городов и археологических памятников до лесов, гор и уникальных экосистем — Список всемирного наследия ЮНЕСКО объединяет места, которые считаются имеющими выдающуюся универсальную ценность для всего человечества.

Сообщество
# география
# история
# мир
# природа
# ЮНЕСКО
Карта: страны с наибольшим числом объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО / © Visual Capitalist
Карта: страны с наибольшим числом объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО / © Visual Capitalist

На карте представлены страны, ранжированные по числу объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2026 году. Трансграничные объекты учитываются для каждой страны, участвующей в их охране.

Лидером рейтинга остается Италия — 62 объекта. На втором месте находится Китай с 61 объектом. Далее следуют Франция (56), Германия (55) и Испания (50), замыкающая первую пятерку. Индия занимает шестое место с 45 объектами.

Высокая позиция Италии объясняется необычайно высокой концентрацией культурного наследия, охватывающего эпоху Древнего Рима, средневековые города, а также искусство и архитектуру эпохи Возрождения. При этом в итальянском списке представлены не только знаменитые памятники: он включает природные объекты и культурные ландшафты, демонстрируя, насколько широко ЮНЕСКО трактует понятие всемирного наследия.

61 объект Китая также охватывает несколько тысячелетий истории и включает крупные природные территории. Наряду с императорским и религиозным наследием, а также археологическими памятниками, в список входят территории с уникальным биоразнообразием, карстовые ландшафты и горные районы.

В более широком контексте Европа и Азия вместе обеспечивают более 70% объектов, представленных на карте. Чтобы получить статус Всемирного наследия, объект должен обладать «выдающейся универсальной ценностью» и соответствовать как минимум одному из десяти установленных ЮНЕСКО критериев — от признания шедевром человеческого творческого гения до наличия исключительно ценных природных местообитаний, имеющих значение для сохранения биоразнообразия.

ЮНЕСКО разделяет объекты Всемирного наследия на культурные, природные и смешанные.

К культурному наследию могут относиться памятники архитектуры, археологические объекты и культурные ландшафты, сформировавшиеся под воздействием человеческой деятельности. Природное наследие включает уникальные геологические образования, экосистемы, места обитания редких видов и территории, отличающиеся исключительной природной красотой.

Смешанные объекты одновременно соответствуют критериям культурного и природного наследия. Один из наиболее известных примеров — Мачу-Пикчу.

Страны сами выдвигают объекты для включения в список, однако окончательное решение принимает Комитет всемирного наследия после оценки номинаций международными консультативными организациями.

Статус Всемирного наследия не гарантирует сохранность объекта. Военные конфликты, стихийные бедствия и масштабная хозяйственная деятельность могут поставить под угрозу те особенности, благодаря которым объект приобрёл мировое значение.

В 2026 году ЮНЕСКО внесло шесть объектов в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой, причем три из них были включены в рамках чрезвычайной процедуры.

Попадание в этот список может открыть доступ к технической и финансовой помощи, а также усилить международную поддержку мероприятий по сохранению объекта.

Защита таких мест имеет значение гораздо более широкое, чем простое сохранение туристической достопримечательности или исторического памятника. Работа по их охране позволяет будущим поколениям увидеть материальные свидетельства истории человечества и сохранить природные системы, являющиеся частью общего наследия всего человечества.

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Сообщество
# география
# история
# мир
# природа
# ЮНЕСКО
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