Редчайшего кальмара с «локтями» впервые сняли живым в северо-восточной части Тихого океана

У побережья Калифорнии, в Национальном морском заповеднике залива Монтерей, исследователи заметили редкого кальмара Magnapinna. Раньше таких особей никогда не встречали в северо-восточной части Тихого океана. Узнали кальмара по характерным «локтям».

Исследователи из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей (MBARI) и Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) отправились в экспедицию на судне MBARI David Packard. Изначально они изучали район подводной горы Дэвидсон, расположенной к юго-западу от Монтерея в штате Калифорния.

Прежде чем обнаружить кальмара, команда с помощью глубоководного дистанционно управляемого аппарата Doc Ricketts исследовала загадочные борозды на илистом морском дне. На глубине 3277 метров ученые заметили элегантное существо с волнистыми плавниками, похожими на крылья ангела.

Поначалу его приняли за необычную медузу, но как только появились маленькие «локти», ученые поняли, что перед ними Magnapinna. С помощью лазерного измерительного прибора удалось оценить длину кальмара: от верхней части тела до концов рук она составила примерно 1,25 метра.

© MBARI

Эколог Эндрю ДеВогелэр из Национального морского заповедника Монтерей-Бей при NOAA отметил, что в этом районе Magnapinna встретили впервые. За все время ученые наблюдали или поймали около 70 таких кальмаров, но многие аспекты их жизни все еще остаются загадкой.

«Почему ни в одном океане никогда не встречали их детенышей? Как они находят пару? Где они откладывают яйца?» — отметил ДеВогелэр.

Команда ученых наблюдала за Magnapinna, находясь на борту судна David Packard / © Steve Litvin, MBARI

Удивляет и строение конечностей Magnapinna. Как и у других кальмаров, у него восемь рук и два щупальца. Они заканчиваются тонкими нитями, вытягивающимися иногда на несколько метров.

Когда Magnapinna двигается, эти нити сгибаются практически под прямым углом. Ученые точно не знают для чего они нужны, но полагают, что с помощью таких необычных конечностей кальмар может пассивно охотиться. Он расправляет нити, словно рыболовные сети, и добыча сама налипает на них. А благодаря необычному изгибу длинные нити не спутываются.

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