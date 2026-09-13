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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
13 сентября, 12:28
Рейтинг: +1451
Посты: 1128
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Curiosity обнаружил на Марсе россыпь загадочных впадин размером около сантиметра

Марсоход NASA Curiosity уже 14 лет продолжает исследовать поверхность Марса. На этот раз он обнаружил множество неглубоких углублений в породе.

Сообщество
# Curiosity
# Марс
# марсоход
# фото
Изображение поверхности Марса, полученное 19 августа / © NASA / JPL-Caltech / MSSS
Изображение поверхности Марса, полученное 19 августа / © NASA / JPL-Caltech / MSSS

Curiosity получил это изображение 19 августа. Сделал он его с помощью камеры Mars Hand Lens Imager (MAHLI).

На самом деле, это не одна фотография, а составное изображение. Изначально камера делает несколько фотографий с разными вариантами фокусировки, а потом они объединяются в одно изображение. Благодаря этому больше деталей получается резкими.

На фотографии заметна одна из ямок. На самом деле, она достаточно маленькая — диаметром около одного сантиметра. Сами по себе углубления — нередкость. Они возникают, когда из породы выветриваются мелкие камни или конкреции. Но эти ямки, найденные в районе горы Шарп, оказались менее глубокими и более широкими, чем обычно.

Кроме того, еще неясно, что именно оставило эти ямки. Рядом не оказалось подходящих объектов, которые раньше могли находиться внутри. Так что пока остается загадкой, какие процессы воздействовали на этот участок пород.

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Сообщество
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# Марс
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