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Что произойдет, если Земля перестанет вращаться?

Прямо сейчас, не ощущая этого, все люди движутся на восток со скоростью, близкой к скорости пассажирского авиалайнера. Это движение настолько плавное и непрерывное, а существует оно настолько давно, что никак не проявляется в повседневной жизни. Именно поэтому вопрос о том, что произойдет, если вращение Земли внезапно прекратится, настолько интересен.

Земля из космоса / © NASA

Земля вращается с тех самых времен, когда сформировалась из вращающегося диска газа и пыли, породившего Солнечную систему. Она продолжает вращаться благодаря сохранению углового момента, хотя приливное трение, создаваемое Луной, на протяжении миллиардов лет постепенно увеличивает продолжительность земных суток.

Однако последствия остановки вращения полностью зависят от того, как именно это произойдет. Внезапная остановка твердой Земли и постепенное замедление вращения на протяжении геологических эпох привели бы к совершенно разным катастрофическим последствиям: одни начали бы разворачиваться буквально за минуты, другие потребовали бы тысячелетий.

Исчезновение магнитного поля

Со временем магнитное поле планеты могло бы ослабнуть из-за изменения работы геодинамо, что повлекло бы за собой серьезные долгосрочные последствия.

Магнитное поле Земли создается геодинамо — процессом, происходящим во внешнем ядре планеты, где постоянно движется жидкое железо. Это движение порождает электрические токи, которые, в свою очередь, формируют окружающее Землю геомагнитное поле.

Вращение планеты помогает организовывать конвективные потоки, участвующие в генерации магнитного поля. Однако точно предсказать, как геодинамо отреагировало бы на гипотетическую остановку вращения, невозможно: все зависело бы от процессов, происходящих внутри жидкого внешнего ядра.

Если магнитное поле исчезнет, Земля окажется гораздо более открытой воздействию космической среды.

Солнце постоянно выбрасывает поток высокоскоростных заряженных частиц, известный как солнечный ветер. Магнитное поле Земли отклоняет значительную часть этого потока, направляя его вокруг планеты.

Без глобального магнитного поля солнечный ветер стал бы гораздо активнее взаимодействовать с верхними слоями атмосферы. Однако долгосрочные последствия для потери атмосферы были бы сложными и не сводились бы к неизбежному «сдуванию» всей земной атмосферы и воды в космос.

Магнитное поле также защищает от радиации, приходящей из далекого космоса. Уровень радиационного воздействия сильнее всего вырос бы в космосе и на больших высотах, тогда как плотная атмосфера Земли продолжила бы экранировать поверхность от значительной части поступающего корпускулярного излучения.

Исчезновение магнитного поля повлияло бы и на современную инфраструктуру. Компасы и животные, использующие магнитное поле для навигации, лишились бы глобального ориентира. Спутники, системы радиосвязи и некоторые элементы энергетической инфраструктуры оказались бы более уязвимыми к космической погоде.

Гигантские цунами и перераспределение океанов

Сразу после остановки вращения Земли начались бы одни из самых разрушительных цунами и наводнений, которые только можно представить.

Если планета остановится мгновенно, атмосфера, океаны и все незакрепленные объекты продолжат двигаться на восток практически с прежней скоростью.

На экваторе скорость вращения поверхности Земли составляет около 1670 километров в час. По мере удаления от экватора она уменьшается, но последствия резкой остановки все равно были бы катастрофическими: возникли бы экстремальные ветры и мощнейшие океанические нагонные волны.

Пока океаны продолжали бы двигаться с огромной скоростью, колоссальные волны прокатились бы по планете. Наводнения опустошили бы населенные пункты и экосистемы на огромных территориях — как вдоль побережий, так и далеко в глубине континентов. Масштаб разрушений зависел бы от широты и особенностей рельефа.

Со временем вода начала бы перераспределяться в сторону Северного и Южного полюсов, полностью изменив географический облик Земли.

Один из упрощенных мысленных экспериментов Esri представляет возможный результат в виде трех огромных зон: Северного океана, Южного океана и гигантского экваториального материка. Смысл этой модели заключается в следующем: с исчезновением центробежного эффекта вода постепенно затопила бы огромные площади в высоких широтах, одновременно обнажив значительные территории вокруг экватора. Разумеется, такая карта не является прогнозом реального будущего, а лишь наглядно демонстрирует принцип. Вода, отступившая от экваториальной зоны, оставила бы единый огромный массив суши. На нем сформировались бы обширные пустыни и горные районы.

Гигантские землетрясения

По мере того как планета постепенно приспосабливалась бы к новой форме, могли бы начаться беспрецедентные серии мощнейших землетрясений.

Постоянное вращение Земли создает экваториальное утолщение — именно поэтому наша планета представляет собой не идеальную сферу. Если вращение прекратится, сила, поддерживающая эту форму, исчезнет. Тогда гравитация постепенно начнёт возвращать планету к более сферической форме. Такое выравнивание экваториальной выпуклости способно создать колоссальные напряжения в земной коре и вызвать движение тектонических разломов. Однако определить, где именно возникнут землетрясения и насколько сильными они будут, невозможно.

По мере того как Земля приобретала бы более сферическую форму, поверхность в районе экватора постепенно опускалась бы, тогда как территории у Северного и Южного полюсов поднимались бы. Такое перераспределение масс дополнительно деформировало бы земную кору и могло бы спровоцировать землетрясения в наиболее уязвимых районах. При этом вычислить какую-либо достоверную максимальную магнитуду землетрясения на основе подобного мысленного эксперимента невозможно.

Самым сильным инструментально зарегистрированным землетрясением остается землетрясение магнитудой 9,5, произошедшее на юге Чили в 1960 году. Ни один известный тектонический разлом не обладает достаточными размерами, чтобы породить землетрясение магнитудой 10.

Изменение напряжений в земной коре могло бы привести к длительной сейсмической активности и, возможно, нарушить работу некоторых вулканических систем. Однако предсказать на основе одного лишь этого сценария появление глобальных разломов континентов или массовых извержений невозможно.

Колоссальные изменения продолжительности суток

На Земле, переставшей вращаться, исчезла бы привычная связь между часами, сменой дня и ночи и 24-часовыми сутками. Привычный нам суточный цикл продолжительностью 24 часа сменился бы годовым циклом, в котором ход времени определялся бы уже сменой времен года.

Современные сутки существуют потому, что Земля вращается вокруг своей оси относительно Солнца. Если это вращение исчезнет, единственным фактором, который будет менять положение нашей планеты относительно Солнца, останется ее годовое движение по орбите. Если предположить, что Земля прекратила вращаться относительно далеких звезд, но продолжила обращаться вокруг Солнца, сохранив примерно ту же ориентацию оси, одни солнечные сутки длились бы около одного полного оборота вокруг Солнца.

В результате большинство регионов планеты переживало бы многомесячные периоды непрерывного дня и многомесячные периоды темноты. Солнце перемещалось бы по небосводу настолько медленно, что его видимое положение изменялось бы примерно на один градус в сутки. Привычное понятие времени, основанное на часах, практически утратило бы смысл, а современная система часовых поясов стала бы гораздо менее полезной.

Биологические последствия были бы огромными.

Многомесячные периоды освещения и темноты радикально изменили бы температурный режим, ветры и океанические течения. Исчезновение эффекта Кориолиса усилило бы эти изменения.

Экосистемам и человеческим обществам пришлось бы перестраиваться вслед за новым климатическим ритмом, хотя точный характер биологических последствий предсказать невозможно.

Перестанет ли Земля вращаться?

Земля практически наверняка не остановится внезапно. Однако этот мысленный эксперимент позволяет понять, насколько фундаментальное значение имеет вращение планеты для всего земного мира. Оно определяет продолжительность суток, помогает формировать глобальную систему ветров и океанических течений, создаёт экваториальную выпуклость Земли и влияет на движение жидкого вещества во внешнем ядре. Без вращения наша планета стала бы практически неузнаваемой.

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