Ученые впервые показали, как ожирение ослабляет естественную защиту молочной железы от рака

Американские ученые выяснили, что ожирение способствует развитию рака молочной железы из-за утраты естественного защитного механизма. Жировые клетки здорового организма выделяют соединение, которое уничтожает злокачественные клетки. При наборе веса выработка этого вещества прекращается, что лишает организм его природной защиты.

Исследователи из Онкологического института Хантсмана при Университете Юты (США) изучили молекулярный состав жировой ткани. Ранее эпидемиологи уже связывали высокий индекс массы тела с более агрессивным раком, но причинно-следственную связь установили только сейчас. Результаты научной работы авторы опубликовали в журнале Science.

Для экспериментов ученые использовали лабораторных мышей и образцы тканей человека. Исследователи сравнили молекулы, которые выделяют здоровые жировые клетки («стройные» адипоциты), со смесью из клеток, изменившихся из-за ожирения. Опыты показали, что секреция здоровых клеток активно угнетала рост различных подтипов рака молочной железы и разрушала раковые клетки.

Химический анализ выявил, что главный защитный компонент здорового жира — оксилипин 9S-HODE. Это вещество нарушало баланс железа внутри раковой клетки, вызывало окислительный стресс и провоцировало ее гибель через ферроптоз (клеточную смерть из-за накопления поврежденных липидов). Примечательно, что родственные формы оксилипинов (13S-HODE и 9R-HODE) подобным свойством не обладали, что подтвердило уникальную роль именно 9S-HODE.

Обычные здоровые клетки органа не пострадали от действия 9S-HODE: с помощью специального белка (фермента DGAT) они быстро упаковывали избыток липидов (жировых молекул) в безопасные жировые капли и защищались от саморазрушения. В тканях с ожирением работа фермента-производителя 5-LOX (отвечающего за сборку 9S-HODE) замирала, прекращая выпуск оксилипина, из-за чего опухолевые клетки переставали гибнуть и быстро разрастались.

Искусственное восстановление уровня 9S-HODE у мышей с ожирением резко остановило рост новообразований. Анализ человеческой ткани показал, что уровень молекулы обратно пропорционален индексу массы тела, а сам 9S-HODE успешно подавил развитие опухолевых органоидов, выращенных из клеток пациентов. Ученые подчеркнули, что искусственное возвращение 9S-HODE станет новой стратегией в борьбе с раком, помогающей пациентам с ожирением восстановить естественные механизмы защиты.

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