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Инфографика: в каких странах больше всего левшей
В среднем в мире около 12% населения являются левшами, однако этот показатель заметно различается в зависимости от страны и культурных традиций.
В государствах со сложными или формализованными системами письма, таких как Китай (3,5%) и Япония (4,7%), доля левшей значительно ниже. Одной из причин считаются культурные нормы, которые с раннего возраста поощряют использование правой руки, особенно при выполнении задач, требующих сложных и точных движений при письме. Поэтому в этих странах леворуких детей чаще учат писать правой рукой.
Интересно, что на распространенность леворукости влияют и различия между поколениями. По некоторым оценкам, от 6 до 8% представителей старшего поколения во всем мире могли быть природными левшами, но в детстве их переучили пользоваться правой рукой. В прошлом леворукость нередко воспринималась как нежелательная особенность и могла подвергаться общественному осуждению.
Однако левши примечательны не только своей относительно небольшой численностью. Исследования показывают, что у них могут быть свои интересные когнитивные особенности. В частности, некоторые работы связывают леворукость с более выраженными способностями к творческому и целостному мышлению, что может быть связано с особенностями организации работы мозга.
Распространено мнение, будто левши в среднем умнее правшей. Эта идея неоднократно обсуждалась, однако убедительных оснований считать леворукость признаком более высокого интеллекта нет.
Зато в некоторых соревновательных дисциплинах левши действительно могут получать преимущество. Например, среди ведущих теннисистов их доля достигает примерно 40%. Яркими примерами служат Рафаэль Надаль и Мартина Навратилова, сумевшие в полной мере использовать особенности своей природной леворукости на корте.
Не менее заметен вклад левшей и в музыку. Легендарные гитаристы Джими Хендрикс и Пол Маккартни играли левой рукой и превратили свою природную особенность в часть индивидуального исполнительского стиля. Их карьеры показывают, что леворукость может становиться не ограничением, а отличительной чертой, способной оставить заметный след в самых разных сферах.
Согласно данным портала World Visualized, больше всего левшей проживает в Нидерландах — 13,2%, вторую и третью строчки разделили Бельгия и США с показателем 13,1%.
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