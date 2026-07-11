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Десять крупнейших железорудных месторождений мира

Железо, из которого изготовлена каждая стальная балка, родилось в недрах умирающих звезд и оказалось запертым в земной коре еще во время формирования нашей планеты. Сегодня это самый широко используемый металл на Земле и основа всей мировой металлургии. Масштабы его добычи поражают: в прошлом году мировые горнодобывающие компании извлекли примерно 2,5 миллиарда тонн товарной железной руды.

Открытый рудник по добыче железной руды в Бразилии / © T-photography / Shutterstock

Практически весь объем крупнейшей мировой добычи сосредоточен в двух регионах. Бразильский Каражас славится одними из самых богатых по содержанию железа месторождениями на планете, тогда как австралийский Пилбара в штате Западная Австралия усеян гигантскими карьерами, принадлежащими горнодобывающим гигантам BHP, Rio Tinto и Fortescue. Именно в этих двух регионах расположены все десять крупнейших железорудных предприятий мира.

1. Горнодобывающий комплекс Serra Norte (Бразилия) — 102,8 миллиона тонн.

Ни один рудник в мире не добывает больше железной руды, чем комплекс Serra Norte, принадлежащий компании Vale и расположенный в штате Пара.

Разработка месторождения ведется с 1984 года. Его главное преимущество заключается не только в масштабах, но и в исключительно высоком качестве сырья: содержание железа в руде достигает 66%, что делает ее одной из самых богатых в мире. Благодаря этому Serra Norte успешно конкурирует с австралийскими производителями, несмотря на то что находится почти в 900 километрах от побережья.

Комплекс объединяет несколько крупных открытых карьеров в горах Каражас. Согласно текущим планам, добыча продлится как минимум до 2038 года, а разработка новых участков позволит еще больше увеличить срок эксплуатации. Именно Serra Norte считается главным месторождением района Каражас — самого продуктивного железорудного бассейна на Земле.

Горнодобывающий комплекс в Бразилии / © Wikimedia Commons

2. Проект Carajás Serra Sul S11D (Бразилия) — 76,67 миллиона тонн.

Второй гигант Vale в Каражасе — Serra Sul S11D — стал самым дорогим железорудным проектом в истории: инвестиции в его строительство составили около 19,5 миллиарда долларов. Производство началось в декабре 2016 года.

Главная особенность S11D — полностью «безгрузовиковая» схема транспортировки. Вместо дизельных карьерных самосвалов руда поступает на сеть конвейеров общей протяженностью примерно 37 километров, что значительно снижает расход топлива и выбросы.

Месторождение расположено на одном из крупнейших в мире неразработанных запасов высококачественной железной руды. Проект рассчитан на эксплуатацию до 2059 года, обеспечивая Vale десятилетиями стабильные поставки богатого сырья.

Рудник железной руды в Ньюмане в регионе Пилбара в Западной Австралии / © Shutterstock

3. Mt Newman Joint Venture (Австралия) — 66,99 миллиона тонн.

Здесь заканчивается лидерство Бразилии. Mt Newman Joint Venture, расположенный в регионе Пилбара в Западной Австралии, является крупнейшим железорудным предприятием Австралии.

Оператором выступает компания BHP, а ее партнерами являются японские корпорации Mitsui и Itochu. Месторождение стало ключевым элементом масштабной производственной системы BHP, включающей карьеры, железные дороги и портовую инфраструктуру.

Mt Newman — классический пример пилбарского горнодобывающего комплекса: гигантские открытые карьеры разрабатывают богатые железом породы, а затем тяжеловесные железнодорожные составы перевозят руду на сотни километров к порту Порт-Хедленд. По оценкам компании, добыча здесь продолжится как минимум до 2050-х годов.

4. Jimblebar Hub (Австралия) — 66,8 миллиона тонн.

Практически вплотную к Mt Newman следует еще один актив BHP — Jimblebar Hub, добывший 66,8 миллиона тонн. Разница между двумя крупнейшими австралийскими предприятиями составила менее одного процента.

Jimblebar расположен примерно в 40 километров восточнее города Ньюмен и работает с 1989 года. Вся добытая руда поступает в ту же железнодорожную и портовую систему BHP, что и продукция Mt Newman.

За годы эксплуатации компания неоднократно расширяла мощности комплекса. Благодаря значительным запасам руды эксплуатация Jimblebar, как ожидается, продлится примерно до 2060 года, что делает его одним из самых долгоживущих проектов в этом рейтинге.

5. Area C Mine (Австралия) — 58,47 миллиона тонн.

Расположенный в глубине Пилбары комплекс Mining Area C, принадлежащий BHP, произвел 58,47 миллиона тонн железной руды.

Месторождение было введено в эксплуатацию в 2003 году совместно с южнокорейским металлургическим концерном POSCO. Сегодня оно представляет собой крупный производственный узел, включающий несколько открытых карьеров, обогатительные фабрики и железнодорожный терминал, соединённый с основной магистралью BHP, ведущей к Порт-Хедленду.

Рост добычи во многом обеспечен благодаря соседнему проекту South Flank. Вместе эти предприятия играют ключевую роль в стратегии BHP по сохранению высоких объемов производства в Пилбаре на протяжении многих десятилетий.

6. Проект South Flank (Австралия) — 56 миллион тонн.

South Flank — самый новый железорудный рудник BHP в Пилбаре.

Стоимость проекта составила около 3,6 миллиарда долларов, а первая руда была получена в 2021 году. South Flank создавался прежде всего для замещения истощающегося месторождения Yandi, а не для увеличения общего объема добычи компании.

После выхода на полную производительность предприятие должно ежегодно добывать около 80 миллионов тонн, что сделает его одним из крупнейших отдельных железорудных рудников Западной Австралии.

7. Greater Tom Price Mine (Австралия) — 51,62 миллиона тонн.

Первым представителем компании Rio Tinto в списке становится Greater Tom Price. В отличие от совместных предприятий BHP, этот рудник полностью принадлежит Rio Tinto и считается одним из старейших и наиболее известных предприятий региона Пилбара.

Месторождение тесно связано с одноименным городом Том-Прайс, специально построенным для обслуживания добычи. Здесь проживает несколько тысяч человек, большинство которых работает непосредственно на руднике или в связанных с ним организациях. Этот пример хорошо показывает, что вокруг удаленных горнодобывающих гигантов нередко возникают полноценные населенные пункты.

8. Kings Valley Mine (Австралия) — 51,29 миллиона тонн.

Крупнейший актив компании Fortescue в этом рейтинге — Kings Valley, входящий в состав комплекса Solomon Hub.

После запуска производства в 2013 году компания быстро расширила проект и построила новую железнодорожную ветку длиной 127 километров, соединившую месторождение с собственной транспортной сетью.

Solomon Hub расположен на традиционных землях народа Йинджибарнди. На протяжении многих лет проект сопровождался судебными разбирательствами по вопросу компенсации за использование земель коренных жителей. После 17-летнего судебного процесса в 2020 году Высокий суд Австралии вынес решение в пользу традиционных владельцев территории.

9. Yandicoogina Mine (Австралия) — 51,1 миллиона тонн.

Рудник Yandicoogina, принадлежащий Rio Tinto, добыл 51,1 миллиона тонн, совсем немного уступив Kings Valley.

Эксплуатация месторождения ведется с 1998 года, и оно считается одним из самых экономически эффективных активов Rio Tinto. Этому способствуют неглубокое залегание руды, простота ее разработки, современные мощности по переработке и удобная железнодорожная инфраструктура, обеспечивающая доставку продукции к побережью.

Значительные запасы позволяют рассчитывать, что добыча здесь продолжится как минимум до 2039 года, сохраняя за Yandicoogina статус одного из наиболее надежных предприятий в портфеле Rio Tinto.

10. Christmas Creek Mine (Австралия) — 47,01 миллиона тонн.

Замыкает десятку крупнейших железорудных предприятий мира рудник Christmas Creek, принадлежащий Fortescue. Он входит в состав комплекса Chichester Hub вместе с флагманским месторождением Cloudbreak. Производство здесь началось в 2009 году после строительства стоимостью около 360 миллионов долларов.

Добытая руда доставляется к портам по собственной автомобильной и железнодорожной сети Fortescue. Согласно действующим планам, эксплуатация Christmas Creek завершится в 2031 году — это самый близкий срок закрытия среди всех предприятий, вошедших в данный рейтинг.

Что ждет мировую добычу железной руды дальше?

Этот рейтинг наглядно демонстрирует одну закономерность: восемь из десяти крупнейших железорудных предприятий мира расположены в австралийском регионе Пилбара, а оставшиеся два — в бразильском Каражасе. Такая концентрация одновременно является и преимуществом, и потенциальной уязвимостью мировой отрасли. Запасы этих месторождений огромны, но не бесконечны. Для ряда предприятий уже определены сроки завершения эксплуатации: первым, в 2031 году, должен закрыться Christmas Creek, тогда как самый молодой проект — S11D — рассчитан до 2059 года.

Чтобы максимально эффективно использовать оставшиеся ресурсы, горнодобывающие компании активно внедряют современные технологии. Автономные карьерные самосвалы, беспилотные железнодорожные составы и протяженные конвейерные системы позволяют снижать расход топлива, уменьшать эксплуатационные затраты и делать экономически выгодной разработку месторождений с более низким содержанием железа.

Спрос на железную руду не демонстрирует признаков ослабления. Поэтому главная задача отрасли сегодня заключается не только в максимально эффективной эксплуатации крупнейших известных месторождений, но и в поиске новых районов, способных со временем стать новым Каражасом или Пилбарой — прежде чем нынешние гиганты окончательно исчерпают свои запасы.