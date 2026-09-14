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Tesla назначила дату: премьера нового Roadster может состояться уже 1 октября
Tesla намекнула, что 1 октября представит новый электромобиль Roadster — спустя девять лет после первого показа его прототипа.
Компания опубликовала тизер с надписью «Go for launch» («Готовимся к запуску»). На изображении красный электрический гиперкар подсвечен так, словно находится на стартовой площадке ракеты, а поверх фотографии крупно указана дата «01.10.». Посыл очевиден: Roadster собирается взлететь.
Это соответствует сообщениям, появлявшимся в последние месяцы. Предполагается, что новый Roadster получит систему реактивных ускорителей, работающих от сжатого воздуха, разработанных SpaceX, которые позволят машине отрываться от земли. Tesla обещает продемонстрировать «летающий» Roadster еще с 2018 года.
На странице Roadster на сайте Tesla уже запущен обратный отсчет до той же даты: 1 октября приходится на четверг. При этом Tesla пока не сообщила, где именно пройдет мероприятие и будет ли оно транслироваться в прямом эфире.
Новый Tesla Roadster впервые представили в качестве прототипа в ноябре 2017 года. Тогда компания заявляла базовую цену 200 тысяч долларов, запас хода до 990 километров, разгон с 0 до 100 километров в час менее чем за две секунды и максимальную скорость свыше 400 километров в час.
Начало серийного производства планировалось на 2020 год. Этого не произошло. С тех пор Tesla переносила сроки выхода Roadster как минимум восемь раз: сначала на 2022 год, затем на 2023-й, 2024-й и, наконец, на «2025–2026 годы».
На собрании акционеров в ноябре прошлого года Илон Маск заявил, что производство начнется не раньше «2027 или 2028 года». Тогда же он упомянул демонстрацию электромобиля 1 апреля, пошутив, что в таком случае у него останется возможность заявить, будто это была всего лишь шутка.
Апрельская дата прошла. Затем прошел и конец апреля, после чего прозвучало «возможно, через месяц». Не состоялась и запланированная на август демонстрация, которую Tesla ранее обещала провести этим летом.
Теперь речь идет об октябре.
Тем временем люди, внесшие деньги за электромобиль еще в 2017 году, по-прежнему ждут своих машин.
Когда в августе издание The Information сообщило о планах Tesla, демонстрационная программа уже успела заметно измениться. Изначально речь шла о весьма впечатляющем сценарии: электромобиль должен был подняться по намагниченной рампе, проехать вверх днищем, перевернуться обратно и затем зависнуть в воздухе.
В итоге от этой идеи осталась более простая демонстрация, фактически сводящаяся к зависанию машины над землей.
По имеющимся данным, Roadster должен будет подняться в воздух без водителя. Управлять машиной планируется дистанционно, а зрителей расположат на расстоянии в несколько сотен метров: новые двигатели настолько шумные, что их работа может представлять опасность для слуха.
Есть и еще одна важная деталь: электромобиль, который Tesla собирается показать, фактически не является серийной потребительской моделью. Он не будет допущен к эксплуатации на дорогах общего пользования, а его стоимость, вероятно, составит сотни тысяч долларов или даже больше. Tesla также рассматривала возможность продавать такие машины ограниченному числу особо преданных поклонников в рамках специальной программы для гоночных треков — по аналогии с подходом Ferrari.
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13 Мая, 2014
Другие люди
19 Декабря, 2021
Новый звездолет Илона Маска — изнутри и снаружи
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