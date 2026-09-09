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Чешскую систему Narwhal признали лучшей для ударов по авиабазам

Чешская система дальнего поражения, созданная на основе крылатой ракеты Narwhal, заняла первое место в конкурсе НАТО, посвященном поиску новых способов надолго выводить из строя вражеские авиабазы.

Чешская ударная система Narwhal / © LPP Holding

Компания LPP Holding заняла первое место в 19-м конкурсе NATO Innovation Challenge, прошедшем в Варшаве. Она представила семейство автономных ударных платформ, способных действовать без GPS и сохранять работоспособность в условиях интенсивного радиоэлектронного подавления.

Участникам конкурса предстояло решить задачу, которая была сложнее обычного поражения взлетно-посадочной полосы. НАТО искало способы не просто нанести удар по аэродрому, а надолго парализовать его работу.

Взлетно-посадочные полосы можно быстро восстановить, самолеты — рассредоточить, а запасы топлива и боеприпасов — переместить. Поэтому отдельный удар способен лишь временно вывести авиабазу из строя, после чего полеты возобновятся.

Именно поэтому НАТО потребовало создать доступные по стоимости и масштабируемые системы, способные многократно нарушать работу всей инфраструктуры аэродрома — взлетно-посадочных полос, топливных и ремонтных объектов, складов боеприпасов, средств ПВО и других элементов, необходимых для функционирования авиабазы.

Чешская ударная система Narwhal / © LPP Holding

Наиболее заметной частью победившего проекта LPP Holding стала Narwhal — первая разработанная в Чехии крылатая ракета, недавно завершившая испытания.

Наземная ракета имеет длину четыре метра и оснащена чешским реактивным двигателем. Она летит на малой высоте со скоростью около 750 километров в час.

LPP Holding разработала несколько вариантов ракеты, отличающихся боевой нагрузкой и дальностью полета. Narwhal способна нести до 120 килограммов взрывчатого вещества на расстояние до 680 километров. В облегченной конфигурации с боевой нагрузкой 40 килограммов дальность увеличивается примерно до 730 километров. Кроме того, компания разрабатывает еще две более тяжелые версии, рассчитанные на боевые части массой до 200 километров.

Особое значение для задачи НАТО имеет система навигации ракеты. Narwhal использует визуальную навигацию и следование рельефу местности, что позволяет ей лететь без постоянной зависимости от GPS и повышает устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. До объявления результатов конкурса ракета уже демонстрировалась публично, что позволило получить более полное представление о системе, которая прежде оставалась преимущественно на стадии разработки.

Но LPP Holding победила не одной Narwhal.

Предложенная компанией система объединяет ракету с автономными беспилотными аппаратами, которые должны поражать авиабазу поэтапно. Более дешевые ударные дроны MTS-40C планируется применять массово — для насыщения или подавления противовоздушной обороны. После этого ракеты Narwhal смогут наносить удары по наиболее важным объектам, включая самолеты, склады боеприпасов и другие элементы аэродромной инфраструктуры.