Агрессия у собак оказалась генетически связана с человеческой депрессией

Международная группа исследователей выявила генетическую связь между поведением собак и психическими характеристиками людей. Анализ ДНК более тысячи золотистых ретриверов показал, что гены, отвечающие у животных за агрессию, страх и обучаемость, у человека ассоциированы с интеллектом, депрессией и шизофренией.

Изучать генетику психических расстройств и темперамента на людях сложно из-за влияния окружающей среды и генетического разнообразия популяции. Собаки обладают схожим с человеком спектром базовых эмоций (например, страх, тревога, привязанность), потому представляют собой удобную модель. Выбор одной породы — золотистых ретриверов — позволил ученым исключить генетический «шум», характерный для межпородных сравнений, и сосредоточиться на поиске тонких различий внутри одной группы.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, использовали данные масштабного проекта Golden Retriever Lifetime Study. Владельцы собак заполняли стандартизированные опросники C-BARQ, оценивая поведение питомцев по шкалам агрессии (к людям и другим собакам), страха, общительности, обучаемости и уровня энергии. Сопоставив поведенческие профили с геномами 1187 собак, исследователи провели полногеномный поиск ассоциаций и выделили конкретные участки ДНК, коррелирующие с чертами характера.

Всего удалось обнаружить 12 значимых генетических локусов, связанных с поведением. Сравнение этих данных с базами генома человека помогло выявить прямые параллели. Особенно ярко эта связь проявилась в генах, отвечающих за агрессию и страх. Например, ген PTPN1 у ретриверов коррелирует с агрессией к сородичам. У людей он связан, с одной стороны, с высокой успеваемостью и интеллектом, с другой — с развитием депрессии.

Ученые заметили закономерность: гены «плохого» поведения у собак (агрессии и страха) у человека неизменно пересекаются с чертами, свойственными невротизму, — раздражительностью, перепадами настроения и склонностью к депрессии. Это позволяет предположить, что агрессивная собака может находиться в состоянии, биологически схожем с человеческой тревожностью или депрессией.

Другие параллели касаются когнитивных функций. Так, ген ROMO1, отвечающий за обучаемость собаки, у человека коррелирует с когнитивными способностями. А ген SLC35F6, определяющий чувствительность собаки к прикосновениям, у людей связан с шизофренией и биполярным расстройством.

Также подтвердилось влияние гена IGF1 (инсулиноподобный фактор роста): он не только определяет размер собаки, но и влияет на структуру мозга. Вариант гена, отвечающий за крупный размер, одновременно связан с более низким уровнем энергии и спокойным темпераментом.

Результаты имеют значение как для медицины, так и для кинологии. Во-первых, генетическое сходство делает собак удобной моделью для изучения человеческих недугов: у животных влияние отдельных генов на поведение проявляется ярче, что помогает выделить приоритетные мишени для исследований психических расстройств.

Во-вторых, научная работа предлагает пересмотреть отношение к «проблемным» собакам. Генетическая связь агрессии и страха с человеческим невротизмом и тревожностью указывает на то, что такие животные могут обладать врожденной эмоциональной уязвимостью. Это требует смены подхода к коррекции поведения: фокус должен сместиться с простой дрессировки на управление эмоциональным состоянием.

Наконец, связь генов «обучаемости» с человеческим интеллектом подсказывает новые критерии отбора служебных собак. Авторы исследования предложили тестировать животных не только на послушание (выработку условных рефлексов), но и использовать когнитивные тесты, чтобы отбирать кандидатов с высоким интеллектуальным потенциалом.

Максим Абдулаев 15 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.