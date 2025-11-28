Ученые рассказали, что стало причиной упадка Хараппской цивилизации

Одна из самых развитых и загадочных цивилизаций древности, не уступавшая в технологическом плане Египту и Месопотамии, бесследно исчезла с карты мира почти четыре тысячи лет назад. Долгое время причина упадка Индской цивилизации оставалась неизвестной, но теперь ученые нашли виновника.

Индская цивилизация (цивилизация долины Инда), или Хараппская, располагалась на территории современных Пакистана и северо-запада Индии, в плодородной пойме реки Инд и ее окрестностях, между 3300-1300 годами до нашей эры. Некоторые историки называют более раннюю дату возникновения Индской цивилизации — приблизительно 5000 год до нашей эры.

Письменность цивилизации долины Инда до сих пор не расшифрована, поэтому у исследователей не так много знаний о жизни, политическом и экономическом устройстве общин, населявших эти земли в далеком прошлом. Все выводы об Индской цивилизации основаны на археологических раскопках и письменных упоминаниях о ней в источниках других народов.

Основные археологические источники, которые могут хоть что-то рассказать о древних народах долины Инда — два города, Хараппа и Мохенджо-Даро, обнаруженные в начале XX века. Эти города расположены на территории современного Пакистана, ниже и выше по течению реки Инд, соответственно.

Раскопки Хараппа и Мохенджо-Даро показали, что города Индской цивилизации были технологически развиты для своего времени, а их устройство тщательно продумано; во многих домах имелись канализации и ванные комнаты с туалетами. Сложная система водоснабжения обеспечивала подачу воды прямо в дома.

Точно неизвестно, как именно взаимодействовали индские города друг с другом. Были ли они независимыми городами-государствами, как в Шумере или частью одного большого царства? За все время исследования Индской цивилизации не было найдено ни одной скульптуры правителя, за исключением статуэтки «жреца—правителя» из Мохенджо-Даро — бородатого мужчины в накидке с орнаментом, но единого мнения среди ученых о его статусе нет. Кроме того, исследователи не нашли ни одного изображения сражения, ни одного упоминания о каких-либо военных кампаниях. Эти данные, безусловно, помогли бы пролить свет на политическую организацию этой цивилизации.

Несмотря на развитые технологии и инженерные знания, приблизительно к 1900 году до нашей эры Хараппская цивилизация пришла в упадок. По мнению ученых, к этому времени письменность практически не использовалась, оборвались торговые связи с народами Ближнего Востока, города пришли в запустение.

Причины упадка не совсем понятны, но многие исследователи склоняются к версии, что он произошел относительно быстро и был связан либо с вторжением индоарийских народов, либо с пересыханием реки Сарасвати, которое произошло ближе к 1900 году до нашей эры. Люди, жившие в долине этой реки, ушли на юг и восток, спасаясь от засухи. Другие эксперты называют причиной разрушительное наводнение, которое стерло с лица земли индские поселения.

Статуэтка «жреца—правителя», найденная во время раскопок в Мохенджо-Даро / © National Museum, Karachi, Pakistan

Международная команда археологов, геологов, экспертов по наукам о Земле и инженеров во главе с Вималом Мишры (Vimal Mishra) из Индийского института технологии Гандинагара решила выяснить, что же действительно стало причиной исчезновения Индской цивилизации.

Мишра и его коллеги попытались узнать, сколько осадков выпадало в том регионе более четырех тысяч лет назад. Для этого они, во-первых, использовали три компьютерные модели, которые показывают, каким мог быть климат в древности. Во-вторых, сравнили результаты этих моделей с природными «подсказками» — сталактитами, сталагмитами и донными отложениями древних озер. Эти природные образования сохраняют следы прошлых осадков.

То есть исследователи объединили данные трех разных климатических моделей с информацией, которую хранят «природные архивы». Такой комплексный подход позволил реконструировать климат региона с высокой точностью.

Анализ показал, что между 4400 и 3400 лет назад Индская цивилизация пережила не одну, а четыри засухи. Каждая из них длилась не менее 85 лет. Параллельно с нехваткой воды росла среднегодовая температура: она повысилась в среднем на 0,5 градуса Цельсия.

По мнению авторов научной работы, эти климатические изменения подорвали саму основу хараппского общества, которое зависело от реки Инд и ее ежегодных разливов: хараппцы выращивали пшеницу и ячмень на полях, которые наполнялись водой после ежегодных разливов. По мере того как уровень реки падал, а дождей становилось все меньше, из-за нехватки воды людям пришлось отказаться от своих передовых технологий и покинуть города. Они начали медленно перемещаться ближе к другим водоемам.

Сначала люди селились вдоль уцелевших русел рек. Но когда засухи продолжились, начался массовый исход. Оставленные города поглотили песок и пыль, представители этой цивилизации нашли приют в предгорьях Гималаев и на плодородных равнинах реки Ганг, где их культура постепенно растворилась среди культур других народов.

Авторы научной работы предположили, что упадок Индской цивилизации вовсе не был быстрым, а представлял собой долгую и мучительную «агонию», растянувшуюся на столетия.

Что же вызвало эту череду катастроф и почему климат в регионе так резко изменился? Специалисты предположили, что причина кроется в естественных процессах. Запустить механизм потепления и высыхания рек могли климатические циклы, например Эль-Ниньо и Атлантическая многодекадная осцилляция.

Эль-Ниньо — явление, при котором происходит потепление поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Из-за этого меняются ветры и облачность: в одних странах выпадает больше осадков, в других нет, там наступают засухи. Возникает в среднем раз в два—семь лет. Атлантическая многодекадная осцилляция — изменения температуры поверхности океана в Северной Атлантике. Это более медленное явление с характерным временным масштабом от 50 до 100 лет.

Но проблема не ограничивалась этими природными колебаниями. Ситуация становилась хуже из-за серии цепных реакций. Когда засуха убивает растения, земля теряет влагу. Растения обычно отдают воду в воздух и помогают формировать облака и осадки; без них почва быстрее нагревается. Оголенная, сухая почва легче выдувается ветром — появляется больше пыли. Пыль в атмосфере действует по-разному: часть ее отражает солнечное излучение, часть поглощает тепло и меняет поведение воздушных потоков, что может уменьшать осадки и стабилизировать сухую погоду. В итоге получается замкнутый круг: меньше растений — меньше влаги и осадков — сухая почва — еще меньше растений.

Хараппцы не могли остановить такие процессы. Регион превращался во все более сухое место, что вынудило людей покинуть свои дома.

Научная работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment.

