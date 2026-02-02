В Иране обнаружили захоронения неродившихся детей в сосудах

Археологические культуры Далма и Писдели известны в первую очередь по характерной керамике. В новом исследовании иранским ученым удалось найти редкие свидетельства погребальной практики, связанной с этими культурами.

В 2021-2023 годах археологи вели работы на памятнике Чапарабад в северо-западной части Ирана. Они обнаружили два уникальных погребения неродившихся детей внутри керамических сосудов. Возраст памятника оценили в 6500 лет, его отнесли к последовательным культурам этого региона — Далма и Писдели.

Костные останки такого типа обычно плохо сохраняются из-за хрупкости. Обнаружение двух подобных погребений, одно из которых сохранилось на 90%, представляет собой исключительный случай. Кроме того, до сих пор погребальные практики, связанные с плодами и младенцами, для культур Далма и Писдели практически не были известны, специалисты опирались главным образом на изучение керамики.

Ученые провели комплексный анализ этих останков и рассмотрели их в культурном контексте изучаемого периода. Результаты исследования опубликованы в журнале Archaeological Research in Asia. Археологи выполнили детальные замеры костей, определили анатомическое положение скелетов внутри сосудов и проверили их на наличие патологий. Также они сравнили находки с аналогичными погребениями плодов из других памятников Юго-Западной Азии.

Оба плода были недоношенными, их гестационный возраст оценили в 36-38 недель. Плоды захоронили в характерных для культуры Далма керамических сосудах, однако погребальные практики различались. Один из скелетов был уложен в анатомическом порядке, череп располагался у горловины сосуда. Внутри также нашли кости овцы со следами мясной пищи. Сам сосуд стоял на слое других разделанных костей животных. Это погребение находилось под полом помещения, интерпретированного как кухня.

Второй скелет обнаружили с нарушенным положением костей; сопроводительный инвентарь и остатки животных отсутствовали. Это погребение располагалось рядом с сооружением для хранения зерна.

Авторы научной работы полагают, что помещение погребения в зоне кухни и сопровождение его мясной пищей могут отражать особый статус или специфические ритуалы, возможно, направленные на символическое «питание» или интеграцию умершего в хозяйственный цикл общины. Захоронение в сосуде может быть связано с распространенной в мире аналогией: помещение плода в керамический сосуд могло символизировать возвращение в материнское лоно.

Таким образом, в регионе, где доминирует керамическая хронология, археологам удалось получить редкую информацию о социальном поведении, отношении к смерти на разных этапах жизни и мировоззренческих представлениях древних людей.

Андрей Серегин 37 статей Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.