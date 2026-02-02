Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Иране обнаружили захоронения неродившихся детей в сосудах
Археологические культуры Далма и Писдели известны в первую очередь по характерной керамике. В новом исследовании иранским ученым удалось найти редкие свидетельства погребальной практики, связанной с этими культурами.
В 2021-2023 годах археологи вели работы на памятнике Чапарабад в северо-западной части Ирана. Они обнаружили два уникальных погребения неродившихся детей внутри керамических сосудов. Возраст памятника оценили в 6500 лет, его отнесли к последовательным культурам этого региона — Далма и Писдели.
Костные останки такого типа обычно плохо сохраняются из-за хрупкости. Обнаружение двух подобных погребений, одно из которых сохранилось на 90%, представляет собой исключительный случай. Кроме того, до сих пор погребальные практики, связанные с плодами и младенцами, для культур Далма и Писдели практически не были известны, специалисты опирались главным образом на изучение керамики.
Ученые провели комплексный анализ этих останков и рассмотрели их в культурном контексте изучаемого периода. Результаты исследования опубликованы в журнале Archaeological Research in Asia. Археологи выполнили детальные замеры костей, определили анатомическое положение скелетов внутри сосудов и проверили их на наличие патологий. Также они сравнили находки с аналогичными погребениями плодов из других памятников Юго-Западной Азии.
Оба плода были недоношенными, их гестационный возраст оценили в 36-38 недель. Плоды захоронили в характерных для культуры Далма керамических сосудах, однако погребальные практики различались. Один из скелетов был уложен в анатомическом порядке, череп располагался у горловины сосуда. Внутри также нашли кости овцы со следами мясной пищи. Сам сосуд стоял на слое других разделанных костей животных. Это погребение находилось под полом помещения, интерпретированного как кухня.
Второй скелет обнаружили с нарушенным положением костей; сопроводительный инвентарь и остатки животных отсутствовали. Это погребение располагалось рядом с сооружением для хранения зерна.
Авторы научной работы полагают, что помещение погребения в зоне кухни и сопровождение его мясной пищей могут отражать особый статус или специфические ритуалы, возможно, направленные на символическое «питание» или интеграцию умершего в хозяйственный цикл общины. Захоронение в сосуде может быть связано с распространенной в мире аналогией: помещение плода в керамический сосуд могло символизировать возвращение в материнское лоно.
Таким образом, в регионе, где доминирует керамическая хронология, археологам удалось получить редкую информацию о социальном поведении, отношении к смерти на разных этапах жизни и мировоззренческих представлениях древних людей.
Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» впервые «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.
С середины XX века мирный атом ассоциируют прежде всего с АЭС. Но при всей важности последних иногда за ними не видят многие другие сферы применения атомных технологий — от транспорта до лечения заболеваний и применения в сельском хозяйстве, новых технологий получения сложных материалов и производства аккумуляторов. Всего на неэнергетические цели на планете работают 223 реактора. Попробуем разобраться, чем они занимаются и какие еще направления находятся в фокусе атомной отрасли.
Число устойчивых к антибиотикам инфекций растет на 15% в год, унося миллионы жизней. Схожая проблема есть в онкологии. Существующие методы лечения — комбинированная и точечная терапия — несовершенны: первая слишком токсична, а вторая теряет эффективность из-за мутаций. Перспективная альтернатива — молекулярные гибриды, атакующие болезнь сразу по нескольким направлениям. Однако их создание сдерживает фундаментальное ограничение: современные технологии не могут придать этим молекулам стабильную 3D-форму, необходимую для точного воздействия. Чтобы решить эту проблему, ученые Пермского Политеха разработали метод, который заставляет гибридную молекулу самостоятельно принимать нужную трехмерную структуру. Это позволило получить новые соединения с потенциальным противоопухолевым и противовоспалительным действием.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.
Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Апреля, 2015
Веселая география
23 Января, 2014
Ужасная десятка: страшные инструменты прошлого
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии