  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 февраля, 15:28
Андрей Серегин
51

В Иране обнаружили захоронения неродившихся детей в сосудах

❋ 4.5

Археологические культуры Далма и Писдели известны в первую очередь по характерной керамике. В новом исследовании иранским ученым удалось найти редкие свидетельства погребальной практики, связанной с этими культурами.

Археология
# археология
# дети
# иран
# сосуды
Кости из погребального сосуда и реконструкция захоронения / © Archaeological Research in Asia

В 2021-2023 годах археологи вели работы на памятнике Чапарабад в северо-западной части Ирана. Они обнаружили два уникальных погребения неродившихся детей внутри керамических сосудов. Возраст памятника оценили в 6500 лет, его отнесли к последовательным культурам этого региона — Далма и Писдели.

Костные останки такого типа обычно плохо сохраняются из-за хрупкости. Обнаружение двух подобных погребений, одно из которых сохранилось на 90%, представляет собой исключительный случай. Кроме того, до сих пор погребальные практики, связанные с плодами и младенцами, для культур Далма и Писдели практически не были известны, специалисты опирались главным образом на изучение керамики.

Ученые провели комплексный анализ этих останков и рассмотрели их в культурном контексте изучаемого периода. Результаты исследования опубликованы в журнале Archaeological Research in Asia. Археологи выполнили детальные замеры костей, определили анатомическое положение скелетов внутри сосудов и проверили их на наличие патологий. Также они сравнили находки с аналогичными погребениями плодов из других памятников Юго-Западной Азии.

Оба плода были недоношенными, их гестационный возраст оценили в 36-38 недель. Плоды захоронили в характерных для культуры Далма керамических сосудах, однако погребальные практики различались. Один из скелетов был уложен в анатомическом порядке, череп располагался у горловины сосуда. Внутри также нашли кости овцы со следами мясной пищи. Сам сосуд стоял на слое других разделанных костей животных. Это погребение находилось под полом помещения, интерпретированного как кухня.

Второй скелет обнаружили с нарушенным положением костей; сопроводительный инвентарь и остатки животных отсутствовали. Это погребение располагалось рядом с сооружением для хранения зерна.

Авторы научной работы полагают, что помещение погребения в зоне кухни и сопровождение его мясной пищей могут отражать особый статус или специфические ритуалы, возможно, направленные на символическое «питание» или интеграцию умершего в хозяйственный цикл общины. Захоронение в сосуде может быть связано с распространенной в мире аналогией: помещение плода в керамический сосуд могло символизировать возвращение в материнское лоно.

Таким образом, в регионе, где доминирует керамическая хронология, археологам удалось получить редкую информацию о социальном поведении, отношении к смерти на разных этапах жизни и мировоззренческих представлениях древних людей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Андрей Серегин
37 статей
Научный популяризатор с 8-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Археология
# археология
# дети
# иран
# сосуды
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
02 Фев
Бесплатно
Бобры сквозь время: от «чертовых штопоров» до инженеров природы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
02 Фев
Бесплатно
Удивительное разнообразие сфагновых мхов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
03 Фев
1000
Хоботные: эволюционная поступь гигантов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Фев
Бесплатно
Искусство Восточной Римской империи IV-XV веков
ВДНХ
Москва
Лекция
04 Фев
1200
Антропологические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
04 Фев
Бесплатно
Почему нам холодно? Или приспособления животных к холоду
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Жизнь на льдине: от палатки до инновационной платформы «Северный полюс»
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Биологическое, социальное, индивидуальное в «природе человека»
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
05 Фев
Бесплатно
Репробанк: как сохранить будущее
Курилка Гутенберга
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 февраля, 08:40
Любовь С.

Первая «сфотографированная» черная дыра оказалась источником мощного джета

Астрономы впервые напрямую связали основание гигантского джета с «тенью» впервые «сфотографированной» сверхмассивной черной дыры M87*. Анализ данных, полученных с помощью Телескопа горизонта событий (EHT), позволил проследить, где именно формируется релятивистская струя и лучше понять механизмы ее возникновения.

Астрономия
# аккреционный диск
# джет
# М87
# релятивистский джет
# сверхмассивная черная
# Телескоп горизонта событий
2 февраля, 12:59
Редакция Naked Science

Ядерные технологии: не только электростанции

С середины XX века мирный атом ассоциируют прежде всего с АЭС. Но при всей важности последних иногда за ними не видят многие другие сферы применения атомных технологий — от транспорта до лечения заболеваний и применения в сельском хозяйстве, новых технологий получения сложных материалов и производства аккумуляторов. Всего на неэнергетические цели на планете работают 223 реактора. Попробуем разобраться, чем они занимаются и какие еще направления находятся в фокусе атомной отрасли.

С точки зрения науки
# АЭС
# медицина
# росатом
# Россия
# технологии
# ядерная медицина
# ядерная энергетика
Выбор редакции
2 февраля, 10:41
ПНИПУ

В России приблизились к созданию лекарств, которые сложнее «сломать» мутациям

Число устойчивых к антибиотикам инфекций растет на 15% в год, унося миллионы жизней. Схожая проблема есть в онкологии. Существующие методы лечения — комбинированная и точечная терапия — несовершенны: первая слишком токсична, а вторая теряет эффективность из-за мутаций. Перспективная альтернатива — молекулярные гибриды, атакующие болезнь сразу по нескольким направлениям. Однако их создание сдерживает фундаментальное ограничение: современные технологии не могут придать этим молекулам стабильную 3D-форму, необходимую для точного воздействия. Чтобы решить эту проблему, ученые Пермского Политеха разработали метод, который заставляет гибридную молекулу самостоятельно принимать нужную трехмерную структуру. Это позволило получить новые соединения с потенциальным противоопухолевым и противовоспалительным действием.

ПНИПУ
# лекарства
# лекарственная устойчивость
# молекула
# мутации
# противоопухолевые препараты
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
27 января, 13:01
Александр Березин

Астронавт NASA раскритиковала новые скафандры для высадки на Луну

Кэтлин Рубинс выступила перед комитетом Национальных академий США и рассказала, что не так с новыми скафандрами для близкой высадки американцев на Луне. Учитывая ее 300-дневный опыт пребывания в космосе, критика выглядит довольно обоснованной. В прошлом году Рубинс ушла с поста руководителя отделения внекорабельной деятельности отдела астронавтов, где она участвовала в разработке новых лунных скафандров.

Космонавтика
# NASA
# космос
# Луна
# скафандры
# США
29 января, 19:38
Александр Березин

Исчезновение морского льда на Шпицбергене не помешало белым медведям растолстеть

Некоторые исследователи предполагали, что по мере исчезновения морского льда белые медведи потеряют кормовую базу и начнут умирать от истощения. Однако их популяция, живущая в районе максимального исчезновения морского льда, напротив, существенно прибавила в весе.

Биология
# арктика
# белые медведи
# глобальное потепление
# Шпицберген
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Иране обнаружили захоронения неродившихся детей в сосудах

    2 февраля, 15:28

  2. Физик объяснил, в чем опасность «ватрушки» для катания на льду, и призвал отказаться от нее

    2 февраля, 15:19

  3. Ядерные технологии: не только электростанции

    2 февраля, 12:59

  4. Королевские кобры в Индии регулярно уезжали не туда на поезде

    2 февраля, 12:56
Выбор редакции

Ядерные технологии: не только электростанции

2 февраля, 12:59

Последние комментарии

Sam Dowson
11 минут назад
В сша на весь мир уже двое точно не в себе: дед и маск. Страна буйных.

SpaceX запланировала разместить в космосе до миллиона спутников-дата-центров

MatumbaW
30 минут назад
Valentin, "как было в СССР" мдяяяя.....

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Петренко Даниил.
54 минуты назад
Денис, напомните пожалуйста о состоянии авианомного флота РФ.

Карта: страны, у которых есть атомные авианосцы

Антон Васильев
1 час назад
Roman, выскочка и быдло

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Илья Обломов
1 час назад
Денис, СОВЕРШЕННО ВЕРНО....!!!!! НЕТ -НЕТУ-И НЕ БУДЕТ СЕРОГО ВЕЩЕСТВА!!!! ИМ БЫ ШОКОЛАД КУШАТЬ....)))))))))))))))))

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

Илья Обломов
1 час назад
Sergey, АМЁБА....ДАЖЕ ОТВЕЧАТЬ НЕ СТАНУ...ОТКУДА У ОДНОКЛЕТОЧНЫХ МОЗГ.ЕСТЬ ТОЛЬКО РЕФЛЕКСЫ)))))))))))))))))))))

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

Old School
1 час назад
Кстати обратите внимание, каким цветом выделен Крым!)

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Old School
1 час назад
Genghis, тебе пора уже самому с конца соскочить, клоун чубатый)

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Илья Обломов
1 час назад
Костя, По ходу -это генетика))))))))))))))))))))ВЫЛЕЧИТЬ НЕВОЗМОЖНО....КАСТРЮЛЯ ПРОТЕКАЕТ.....)))))))))))))))ВАШЕ ЗЕМЛЕОБРАЗОВАНИЕ-(УЖЕ НЕ СТРПНА-ВЫ ПОТЕРЯЛИ СВОЮ

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

Иван Колупаев
2 часа назад
tt, пердак полыхает походу у тебя раз везде норовишь просунуть свои 5 копійок, а "кузька" никогда и не был атомным. Если бы речь шла о неатомных

Карта: страны, у которых есть атомные авианосцы

Helper
2 часа назад
Even high-end PCs can feel slow if one component is holding everything back. A performance bottleneck often causes FPS drops and lag. Check your system with https://bottleneckcalculatorpro.com/ to see whether your CPU or GPU needs an upgrade instead of replacing your

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

Sascha Froese
2 часа назад
Valentin, все хотят лучшей жизни, но зачем писать небылицы и объвинять в том чего нет, тем более в комментариях к статье где вообще пишется о другом!?

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Sascha Froese
2 часа назад
Roma, да, белуги садятся над нами (UKE), скорость поэтому маленькая, висят низко, потому смотрится красиво!

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Стефан Утьев
2 часа назад
Человек, медицина есть и на хорошем уровне. Полностью бесплатная. Посмотрите налоги на свою профессию в странах Европы или Америке, удивитесь. К

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Sergio Sergio
2 часа назад
Чтобы рейтинг был достоверным, надо чтобы тесты проводили очно выездные комиссии в каждую страну, причем не только в столицы, но и в регионы.

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Стефан Утьев
2 часа назад
Алексей, для многих специальностей налог мизерный, а некоторые и вовсе не платят их, но образование и медицина бесплатны для всех.

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

игорь бычков
2 часа назад
Genghis, такого тупого как ты ещё поискать надо

Уровень IQ в мире: рейтинг стран в 2026 году

Сергей Дусаков
2 часа назад
У США не было планов выплачивать этот долг. Есть несколько сценариев отказа в выплате госдолга, он известен ИИ, но с недавнего времени ИИ не

Рейтинг: какие страны владеют наибольшей долей долга США

Стефан Утьев
2 часа назад
Ivan, а что значит не в говне или где?

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Стефан Утьев
2 часа назад
Алексей, увидеть бы страну где граждане так не считают) Да или хотя бы ту где не воруют)

Завершилась эпоха: последний легендарный Airbus Beluga выполнил финальный полет

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно