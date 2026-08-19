Млечный Путь поглотил карликовую галактику 12 миллиардов лет назад
Астрономы нашли прямое доказательство того, что Млечный Путь поглотил крупную галактику-соседку на самых ранних этапах своего существования. Это открытие заставило ученых переписать раннюю хронологию нашей Галактики и отодвинуть начало ее «космических захватов» на 1,8 миллиарда лет дальше в прошлое.
Наша Галактика не родилась сразу гигантским звездным скоплением. В молодости она росла как хищник: наращивала массу не только за счет рождения собственных звезд из газа, но и буквально поедала пролетавшие мимо карликовые галактики вместе с их газом, звездами и темной материей. До сих пор астрономы считали, что первым крупным «донором» Млечного Пути была галактика с необычным названием Гайя-Сосидж-Энцелад, столкновение с которой произошло 10 миллиардов лет назад. Однако новые данные показали, что этому предшествовала еще более древняя космическая авария.
Чтобы заглянуть в столь далекое прошлое, международная группа ученых из Обсерватории Болоньи (Италия) исследовала с помощью орбитального телескопа «Хаббл» древние шаровые скопления — плотные группы из миллионов звезд, расположенных ближе к центру Млечного Пути. Такие скопления работают как палеонтологические окаменелости: они отлично сохраняют первозданный химический состав и возраст своих звезд.
Точно измерив их «металличность» (количество элементов тяжелее гелия и водорода), исследователи обнаружили группу «звезд-инопланетян», которые резко отличались от всех остальных. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Astronomy.
Выяснилось, что эти звезды попали к нам из древней карликовой галактики, которую астрономы назвали LKH (Low-Energy-Kraken-Heracles). Млечный Путь окончательно поглотил и переварил ее примерно 11,8 миллиарда лет назад — всего через два миллиарда лет после Большого взрыва, когда сама Вселенная была совсем молодой. Поглощенная галактика LKH состояла из звезд суммарной массой 500 миллионов Солнц. Для юного Млечного Пути это был гигантский «кусок»: столкновение кардинально изменило его структуру и массу.
Результаты исследования доказывают, что наш космический дом с самого «детства» строился не только из собственного материала, но и за счет захвата чужих галактик. Как образно объяснили авторы научной работы, раньше ученые думали, что Млечный Путь строил себя из собственных «кирпичиков», но теперь выяснилось, что самую первую и большую партию стройматериалов он просто отобрал у соседа.
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