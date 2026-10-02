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С точки зрения науки: почему нельзя целовать кошек?
Кошки часто вызывают у своих хозяев приливы нежности. Любимых питомцев гладят, обнимают и целуют. Однако такие ласки могут быть неприятны кошке и потенциально опасны для человека.
Не все кошки любят, когда их целуют люди. Даже безобидный поцелуй близкого человека для некоторых животных — вторжение в личное пространство. Животное может даже испугаться и проявить агрессию.
Однако потребности кошки беспокоят не всех хозяев. В этом случае им стоит вспомнить о собственной безопасности. В пасти питомцев живут разные бактерии, в том числе Pasteurella multocida. Она встречается в дыхательных путях и ротовой полости у многих здоровых кошек. Обычно эта бактерия безопасна для кошек и считается естественной частью их микрофлоры.
Однако для людей Pasteurella multocida несет потенциальную опасность. У человека она может вызывать опасное заболевание пастереллез. Поврежденный участок кожи воспаляется и болит. Иногда инфекция может осложняться гнойным воспалением и более глубоким поражением тканей. В некоторых случаях температура тела поднимается выше 38 градусов Цельсия. Встречаются и более тяжелые осложнения, в том числе септический артрит и остеомиелит.
Чаще всего люди заболевают пастереллезом после укуса или царапины животными. Но инфекция может попасть и через поцелуи, особенно если на губах есть трещины и ранки.
Еще одна потенциальная опасность — глисты. Яйца гельминтов выделяются с фекалиями животного и могут оставаться на ее шерсти. Стоит учесть, что яйцам некоторых эндопаразитов, например Toxocara, нужно время, чтобы созреть. Но потенциально кошки могут подцепить уже созревшие яйца в окружающей среде. Так что есть небольшой риск, что некоторых глистов они могут передать при тесном контакте, в том числе во время поцелуев.
Целовать опасно не только кошек, но и собак. Например, у жительницы Японии развился менингит, вызванный P. multocida. Она призналась, что регулярно целовала морду собаки и кормила ее, передавая еду изо рта в рот.
Комментарии
Все чаще эксперты утверждают: польза прививок не ограничивается только защитой от инфекций. Так, в последние годы ученые опубликовали ряд исследований, подтверждающих, что регулярные вакцинации против гриппа способны продлевать жизнь. В июле 2026 года об этом заявила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. А в сентябре, в преддверии эпидемиологического сезона, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал, помимо отказа от вредных привычек, регулярных физических нагрузок и здорового питания, ежегодно прививаться против гриппа. По словам эксперта, вакцинация — один из способов продлить жизнь до 100 лет.
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