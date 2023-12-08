  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 минуты назад
Дарья Губина
6

Древние звезды Вселенной синтезировали элементы тяжелее урана и плутония

3.7

Ученые проанализировали содержание тяжелых элементов в современных звездах и нашли новые закономерности, которые пока можно объяснить лишь распадом еще более тяжелых элементов. Из этого следует, что древние звезды синтезировали необычайно тяжелые элементы — намного тяжелее, чем любые, обнаруженные в земной природе.

Астрономия
# космос
# нейтронные звезды
# тяжелые элементы
слияние нейтронных звезды
Слияние нейтронных звезд в представлении художника / © Tohoku University

Звезды — «фабрики» по производству элементов. Самые тяжелые ядра синтезируются при так называемом быстром процессе захвата нейтронов, или r-процессе. При этом ядро элемента — например, железа — захватывает окружающие свободные нейтроны. Пока есть достаточно свободных нейтронов, рост «обгоняет» распад, и ядро продолжает накапливать массу.

Ученые уверены, что именно таким образом образовались многие ядра тяжелее железа и все ядра тяжелее висмута (атомная масса — 208,89). Проблема изучения их количества и разнообразия во Вселенной в том, что они нестабильны и распадаются со временем.

Подходящие условия для r-процесса — огромное количество свободных электронов и энергии — возникают во Вселенной лишь во время слияния, образования и «смерти» нейтронных звезд.

«У нас есть общее представление о том, как протекает процесс быстрого захвата нейтронов, но условия у него экстремальные. Мы до сих пор не понимаем, сколько видов событий во Вселенной могут запустить r-процесс. Мы не знаем, как он останавливается. И не можем ответить на вопросы: например, сколько нейтронов можно добавить? Или насколько тяжелым может быть такой элемент? Поэтому с целью найти ответы хотя бы на некоторые из этих вопросов мы решили посмотреть на содержание элементов, которые могут образоваться от деления ядер более тяжелых элементов, в хорошо изученных старых звездах», — рассказал главный автор нового исследования Иан Родерер (Ian Roederer), профессор физики из Университета штата Северная Каролина (США).

Вместе с коллегами он отобрал 42 звезды в нашей галактике Млечный Путь, в которых ранее обнаружили некоторые из тяжелых элементов, формирующихся при быстром захвате нейтронов. При этом было важно отсутствие признаков влияния каких-то других процессов — например, медленного захвата нейтронов (s-процесса).

Ученые свели воедино данные по 31 тяжелому элементу (с атомными номерами в промежутке от 34 до 90) в их составе. Авторы использовали результаты из 35 предыдущих исследований.

Они обнаружили закономерности в распределении некоторых элементов. Содержание рутения, родия, палладия и серебра (атомные номера Z = 44 до 47, атомная масса — от 99 до 100) коррелирует с содержанием более тяжелых элементов (атомные номера Z = 63 до 78, атомная масса больше 150). При этом у соседних с ними элементов такой корреляции нет. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Ученые рассмотрели другие возможные пути появления этих коррелирующих элементов, но, как пишут авторы, ни одна из них не может объяснить такие высокие значения. Зато их можно объяснить тем, что все эти тяжелые элементы появились при распаде еще более тяжелых, но менее стабильных, ядер атомов, которые теоретически могут образоваться во время быстрого захвата нейтронов.

То есть исследователи предлагают экстраполировать на более тяжелые элементы модель формирования ядер с атомной массой больше 260 во время r-процесса. Тогда их дальнейший распад объясняет обилие определенных элементов в современных звездах. Речь идет об исключительно тяжелых трансурановых элементах — более тяжелых, чем такие элементы, как плутоний и америций. На нашей планете в естественных условиях их нет: подобные ядра очень нестабильны и быстро распадаются.

К сожалению, проверить эти выводы в лабораторных условиях пока нет возможности, поскольку у нас нет технологий для создания настолько экстремальных условий, чтобы наблюдать быстрый процесс захвата нейтронов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Астрономия
# космос
# нейтронные звезды
# тяжелые элементы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
08 Дек
500
Методы исследований китообразных
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
08 Дек
700
Добро победит зло? Лекция о гуманизме
Живое слово
Онлайн
Лекция
09 Дек
Бесплатно
На грани физики и магии: возможны ли «сказочные» технологии
ВДНХ
Москва
Лекция
09 Дек
Бесплатно
Чума на оба ваши дома: эпидемии и общество в Средние века
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
09 Дек
Бесплатно
Нейроинтерфейсы на волне P300: из глубин мозга к управлению компьютером
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
09 Дек
Бесплатно
Кто хочет жить подольше?
Библиотека им. Маяковского
Санкт-Петербург
Проект
09 Дек
Бесплатно
Всероссийский ScienceSlam
Science Slam
Москва
Лекция
09 Дек
Бесплатно
Космическое право
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
09 Дек
400
Экзопланеты — миры иных звезд
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 12:32
Алиса Гаджиева

Археологи выяснили, как возводили мегалиты Менга

Авторы нового исследования рассказали, каким образом древние люди доставляли многотонные камни к месту строительства крупнейшего в Европе мегалитического сооружения.

Антропология
# археология
# геология
# гробница
# дольмен
# мегалиты
# неолит
# строительство
5 декабря
Дарья Губина

В центре Млечного Пути впервые обнаружили древнюю звезду-«пришельца»

Впервые вблизи сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили звезду из другой галактики. По данным наблюдений за восемь лет ученые смогли определить состав, скорость и другие параметры этого объекта.

Астрономия
# Млечный путь
# сверхмассивная черная дыра
# Стрелец A
Вчера, 11:27
Александр Березин

Китай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реакторе

На проходящей в Шанхае выставке Marintec China 2023 государственная китайская верфь заявила о намерении построить самый большой в мире атомный контейнеровоз (на 24 тысячи стандартных контейнеров). Необычной чертой 400-метрового гиганта должен стать реактор такого типа, который до сих пор никому не удавалось заставить работать штатно.

Hi-Tech
# атомная энергия
# судостроение
# транспорт
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
Позавчера, 12:32
Алиса Гаджиева

Археологи выяснили, как возводили мегалиты Менга

Авторы нового исследования рассказали, каким образом древние люди доставляли многотонные камни к месту строительства крупнейшего в Европе мегалитического сооружения.

Антропология
# археология
# геология
# гробница
# дольмен
# мегалиты
# неолит
# строительство
5 декабря
Дарья Губина

В центре Млечного Пути впервые обнаружили древнюю звезду-«пришельца»

Впервые вблизи сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути обнаружили звезду из другой галактики. По данным наблюдений за восемь лет ученые смогли определить состав, скорость и другие параметры этого объекта.

Астрономия
# Млечный путь
# сверхмассивная черная дыра
# Стрелец A
15 ноября
Александр Березин

Замещение российского газа американским оказалось для Европы опаснее угля

Парниковый эффект от американского природного газа, поставляемого в Старый Свет, неожиданно оказался выше, чем от сжигания местного угля. И намного выше, чем от российского газа.

Климат
# глобальное потепление
# Европа
# климат
# природный газ
# энергетика
1 декабря
Александр Березин

В борьбе за экологию норвежцы построят первый в мире контейнеровоз на самом токсичном топливе

Судно Yara Eyde станет первым, плавающим только на этом виде топлива, что потребует существенных модификаций судового двигателя. Его токсичность настолько высока, что предельно допустимая концентрация подобного горючего в 15 раз ниже, чем у солярки, применяемой в контейнеровозах сегодня. Производитель решился на столь непростой шаг ради экологии.

Оружие и техника
# безуглеродный переход
# глобальное потепление
# судостроение
# транспорт
10 ноября
Михаил Орлов

Зараженные трансмиссивным раком мидии расселились по Северному морскому пути

Известно всего несколько примеров злокачественных опухолей, которые ведут себя подобно инфекции — передаются другим организмам. Среди них — трансмиссивный рак двустворчатых моллюсков BTN. Авторы новой статьи описали географические и экологические аспекты распространения BTN среди мидий в Баренцевом море, оценили число больных моллюсков и узнали, как расселение «заразного рака» связано с Северным морским путем.

Биология
# моллюски
# раковая опухоль
# Северный Ледовитый океан
# трансмиссивный рак
# эволюция
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Древние звезды Вселенной синтезировали элементы тяжелее урана и плутония

    2 минуты назад

  2. Ученые рассказали, в каком пиве лучше размножаются патогены

    17 минут назад

  3. Многоцелевой быстрый реактор будущего: инфографика

    1 час назад

  4. Российские ученые раскрыли причину изменчивости океанических течений на глубине более четырех тысяч метров

    2 часа назад
Выбор редакции

Многоцелевой быстрый реактор будущего: инфографика

1 час назад

Последние комментарии

Николай Стовпяга
13 минут назад
и как кабину с кубом метана опрокидывать что бы в моторе поковыряться?

Стали известны подробности о российском беспилотном самосвале «Робокоп» Стали известны подробности о российском беспилотном самосвале «Робокоп» 

Affidavit Donda
20 минут назад
То же самое истошно голосили гитлер с гёббельсом. Раве что делали это менее бессвязно.

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Affidavit Donda
22 минуты назад
На пару десятичных порядков получше, чем ты. Ну и таки да, "комментарий" о моём плохом знании истории в исполнении школьника, у которого даже знания

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Affidavit Donda
26 минут назад
Сколько и чего надо употребить, чтобы увидеть неисключительных людей?

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Affidavit Donda
28 минут назад
Тогда зачем так усердно этим заниматься?

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Affidavit Donda
32 минуты назад
. А теперь то же самое, но на литературном русском языке.

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Affidavit Donda
39 минут назад
Не тот ли это «Гробокоп», в котором мосты «Sisu», а автоматическая трансмиссия «Allison»?

Стали известны подробности о российском беспилотном самосвале «Робокоп» Стали известны подробности о российском беспилотном самосвале «Робокоп» 

Roman Shaposhnikov
58 минут назад
Я посчитал колличество видимых контейнеров на проектной модели. Их +/- 12 тысяч. Ниже уровня борта влезло ещё столько же?

Китай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реактореКитай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реакторе

Рина Лем
2 часа назад
Александр Березин, хорошее замечание. Это мои крысы (ныне почившие) уши стандарт, но ракурс такой такой что уши кажутся круглыми

Мыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умениеМыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умение

Рина Лем
2 часа назад
Иван Колупаев, очень похожи, я долго смотрела фото, сравнивал, чтобы прийти к выводу, что на фото крыса. Обратите внимание на размер ушей

Мыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умениеМыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умение

Affidavit Donda
2 часа назад
Ездить на хамелеоне это покруче, чем ездить на гипер-супер-пупер-дупер-каре, я полагаю.

Lamborghini показала уникальный суперкар, на покраску которого ушло 435 часовLamborghini показала уникальный суперкар, на покраску которого ушло 435 часов

Sam Dowson
3 часа назад
Donda, а в чём это должно было мне помочь?)

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Андрей Кизицкий
3 часа назад
Станислав Елисеев, спасибо за уточнение!) Действительно, чтобы скатить кусок известняка со склона нужно несколько круглых брёвен и, непременно,

Археологи выяснили, как возводили мегалиты МенгаАрхеологи выяснили, как возводили мегалиты Менга

Постоянный
3 часа назад
Пиндосы в своем репертуаре. Кругом для них угрозы, все хотят их уничтожить.

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Андрей Кизицкий
3 часа назад
Sam Dowson, видимо, неточный перевод с английского. Скорее эрозия, как трансформация растительностью скалистого ландшафта в более ровный и

Расцвет наземных растений в девоне способствовал массовому вымиранию в моряхРасцвет наземных растений в девоне способствовал массовому вымиранию в морях

Питон Удав
4 часа назад
О как. Скоро и до динозавров доберутся. И кажется, что метеорит был одной из причин, причём может не самой большой

Расцвет наземных растений в девоне способствовал массовому вымиранию в моряхРасцвет наземных растений в девоне способствовал массовому вымиранию в морях

Андрей Теличко
5 часов назад
Александр Березин, для меня в данном случае это форма и относительный размер черепа. На фото в статье крыса.

Мыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умениеМыши впервые узнали себя в зеркале, после чего биологи отключили им это умение

Georgy Gappoev
5 часов назад
Affidavit Donda, это происходит по всему миру, включая так называемые "сша" уже более 300 лет. Захват, геноцид, работорговля-основы существования и

Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станциейВойна на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Шарип Усманов
6 часов назад
Дмитрий Kuрueнко, Если бы в человеке не преобладало бы рептилоидные качества, то оно не создало бы атомные бомбу, для уничтожения себе подобных!

Стало известно, почему Маск начал опасаться ИИСтало известно, почему Маск начал опасаться ИИ

Александр Березин
6 часов назад
Гена Пастухов, есть не только проект http://www.rosatomflot.ru/flot/atomnyy-lihterovoz-sevmorput Но он не строился как специализированный контейнеровоз, поэтому

Китай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реактореКитай объявил о строительстве огромного контейнеровоза на жидкосолевом ториевом реакторе

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить