Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Гелиосейсмологи проверили, как Солнце поглощает энергию
Исследователи разработали оригинальный метод, который позволил «взглянуть» на глубинные слои Солнца и оценить, как именно звезда поглощает энергию. Открытие поможет больше узнать об эволюции и внутреннем строении нашего светила.
Подобно тому, как геофизики «просвечивают» Землю, гелиосейсмологи «слушают» Солнце, анализируя вибрации, генерируемые в его недрах и вызывающие колебания на поверхности светила. Регистрируют эти «акустические волны» с помощью космических обсерваторий и наземных телескопов: расшифровка частот и амплитуд позволяет фактически «просветить» звезду, вычислив ее температуру и плотность. Услышать, как именно «звучит» Солнце, можно на сайте NASA.
Взяв за основу собственную гелиосейсмическую методику, международная исследовательская группа под руководством Гаэля Бюльдгена (Gaël Buldgen) из Льежского университета (Бельгия) с помощью компьютерного моделирования воспроизвела условия внутри звезды — плотность, давление, распределение химических элементов и температуру. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Communications.
Речь идет об очень важном свойстве вещества — непрозрачности солнечной плазмы, то есть ее взаимодействии с излучением в недрах звезды. Этот процесс влияет на перенос энергии от ядра к поверхности светила: чем выше непрозрачность, тем медленнее тепло «пробирается» наружу. Точное знание этой величины позволяет рассчитывать возраст звезд, их эволюцию и внутреннее строение, а любые неточности напрямую влияют на существующие модели устройства светил.
Ранее, помимо теоретических вычислений, исследователи пытались воссоздать экстремальные солнечные условия в лабораториях, в частности на установке Z Machine в Сандийских национальных лабораториях (США), однако результаты серьезно расходились с теоретическими предсказаниями. Поскольку гелиосейсмология дает более масштабную картину, охватывая целый диапазон температур и давления в недрах звезды, авторы нового исследования узнали, где именно те
Результаты показали, что в районе перехода к конвективной зоне — области, в которой вещество начинает активно «бурлить» и перемешиваться — непрозрачность солнечной плазмы примерно на 10% выше, чем предсказывали большинство моделей. Более того, некоторые теоретические значения были завышены почти на 30-35%.
Это означает, что процессы, наблюдаемые в солнечной плазме, намного сложнее, чем считалось ранее, а существующие теоретические модели эволюции звезд требуют пересмотра и «доработки». Отметим, что новое открытие — не просто штрих к портрету Солнца, а фундаментальный шаг к лучшему пониманию подобных ярких обитателей Вселенной.
Несколько лет назад у синего кита, самого тяжелого из существующих, а возможно из когда-либо существовавших животных, наметился конкурент. Палеонтологи рассчитали максимальную массу перуцета, древнего кита, чей неполный скелет ранее нашли в Перу, в 340 тонн. Через год другая научная группа отвергла эти цифры, назвав свою оценку в 60-70 тонн. На этот раз ученые подробно проанализировали вероятную массу всех похожих на перуцета существ и вновь урезали его размеры, сделав вполне заурядным морским млекопитающим.
Исследователи из США и Великобритании провели анализ проб астероида Бенну и обнаружили следы древнего рассола — раствора солей, оставшегося после испарения воды. В нем содержатся вещества, которые могли участвовать в формировании органических соединений, необходимых для возникновения жизни. Интересно, что одно из обнаруженных веществ ранее не наблюдалось в других внеземных образцах. Открытие проливает свет на то, как астероиды могли способствовать появлению жизни на нашей планете.
Более вежливые люди меньше страдают от симптомов депрессии и чувствуют себя счастливее. К такому выводу пришли турецкие ученые, которые проанализировали связь просоциальности и хороших манер с психологическим состоянием.
Согласно расхожему мнению, которое появилось под влиянием идей автора книги «Психокибернетика» Максвелла Мольца, новую привычку можно выработать за 21 день повторений. Реалистичность трехнедельного срока ранее уже ставили под вопрос. Теперь систематический обзор имеющихся исследований по теме подтвердил, что это миф. Сколько же времени на самом деле нужно, чтобы изменить поведение и закрепить более полезный для здоровья образ жизни?
Поверхностно-активные вещества оказались способны эффективно проходить лабиринты. Международная группа ученых опубликовала математическую модель, описывающую происходящие при этом физические процессы.
Более вежливые люди меньше страдают от симптомов депрессии и чувствуют себя счастливее. К такому выводу пришли турецкие ученые, которые проанализировали связь просоциальности и хороших манер с психологическим состоянием.
Многие предпочитают вступать в романтические отношения с людьми примерно своего возраста, но есть и пары с существенной возрастной разницей. Международная группа ученых недавно на крупной выборке людей проследила за изменениями возраста партнеров на старте отношений в разные годы жизни.
По распространению сейсмических волн в недрах Земли геологи словно «сканируют» планету и обнаруживают все больше интересных особенностей ее внутреннего строения. Недавно очередное такое исследование заставило ученых особенно внимательно рассмотреть то, что скрывается под Тихоокеанской литосферной плитой.
Фотография костей, уничтоженных во Второй мировой войне, помогла открыть новый род хищных динозавров
Сотрудник Палеонтологического музея в Мюнхене, копаясь в архивах, обнаружил ранее неизвестную фотографию неполного скелета динозавра, найденного в Египте в 1914 году. Через 30 лет кости уничтожила бомбардировка, но до разрушений их успели описать и отнести к виду гигантских хищных ящеров. Однако новая фотография запечатлела уникальный гребень на носу динозавра и прочие особенности, на основе которых ученые открыли новый род.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Все СМИ пишут о новом вирусе из Китая. Информации много — и она противоречива. Стоит ли бояться?
Генетическое редактирование: сможем ли мы создавать идеальных людей? Интервью с Денисом Ребриковым
The Economist: газовая война может обойтись ЕС в 335 тысяч смертей — больше, чем погибло на Украине
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии