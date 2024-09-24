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Астрономы представили крупнейший каталог оптических наблюдений гамма-всплесков
Международная группа астрономов опубликовала самый большой на сегодня каталог оптических наблюдений за областями, где ранее зарегистрировали гамма-всплески с измеренным красным смещением. В этот обширный сборник вошли данные о 535 событиях, зафиксированных с 1997 по 2023 год с помощью телескопов и обсерваторий по всему миру.
Французский астроном Шарль Мессье 250 лет назад создал каталог из 110 объектов звездного неба, которым по-прежнему пользуются астрономы. Новый каталог, опубликованный в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, продолжает традицию Мессье и открывает новые возможности для изучения самых загадочных и мощнейших взрывов во Вселенной.
Гамма-всплески — это кратковременные, но чрезвычайно мощные выбросы гамма-излучения, которые могут длиться от долей секунды до нескольких часов и считаются одними из самых энергетически насыщенных событий во Вселенной. Однако их природа до сих пор полностью не раскрыта.
Ученые делят гамма-всплески на два типа: короткие и длинные. Короткие гамма-всплески длятся менее двух секунд и обычно связаны со слиянием нейтронных звезд. Длинные, в свою очередь, продолжаются более двух секунд и ассоциируются со взрывами массивных звезд, приводящими к образованию сверхновых.
Над созданием нового каталога работала международная команда астрономов под руководством Марии Джованны Дайнотти (Maria Giovanna Dainotti) из Национальной астрономической обсерватории Японии. Так как изучение гамма-всплесков осложняется их внезапностью и кратковременностью, для полного понимания ученым потребовались данные, собранные с помощью телескопов и обсерваторий по всему миру.
Таким образом, для создания каталога исследовательская группа смогла объединить данные 64 813 наблюдений, собранных за 26 лет. Теперь этот единый ресурс позволит астрономам эффективно анализировать гамма-всплески, сравнивать их характеристики и выявлять общие закономерности.
Отметим, что вместе с каталогом разработали веб-инструмент под названием grbLC, позволяющий визуализировать световые кривые гамма-всплесков, их координаты, красное смещение и другие параметры. В рамках проекта также создали специальный скрипт для автоматического сбора данных из сети Gamma-ray Coordinate Network (GCN), который позволяет оперативно обновлять каталог новыми наблюдениями.
Новый каталог, как отметили авторы научной работы, позволит с большей точностью определять расстояния до гамма-всплесков, изучать их взаимодействие с окружающей средой и использовать для проверки фундаментальных законов физики.
Кроме того, унификация данных облегчает международное сотрудничество и обмен информацией между различными научными группами. Это особенно важно в контексте будущих миссий и проектов, включая запуск новых космических телескопов и развитие наземных обсерваторий.
Результаты нового исследования помогут ученым приблизиться к разгадке тайн самых мощных взрывов в космосе, расширяя знания о ранней Вселенной и процессах звездообразования.
Гравитационное исследование Марса выявило под его поверхностью аномалии и потенциал к возобновлению вулканизма
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Команда геологов из Университета Британской Колумбии (Канада) предложила переосмыслить наше понимание происхождения вулканических лав, извергающихся в таких горячих точках Земли, как Гавайи, Исландия и Самоа. Исследователи пришли к выводу, что все лавы, вероятно, происходят из единого резервуара в мантии планеты.
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