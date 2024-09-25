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Ученые убедились в существовании кумовства в семейных компаниях
Совместное американо-тайваньское исследование показало, что владельцы семейного бизнеса менее строго судят руководителей-родственников за финансовые результаты фирмы, по сравнению с наемными директорами. Правда, существование подобного кумовства подтвердилось только на определенном этапе пребывания на высшей должности.
Многие компании в мире когда-то начинались с небольшого семейного бизнеса. Со временем и по мере увеличения масштабов его собственники могут отстраняться от непосредственного управления, привлекая наемного генерального директора. Другие предпочитают стратегию «все в семье» и выбирают кого-то из родственников на эту ключевую роль, которую часто обозначают английской аббревиатурой CEO.
У каждого из подходов есть плюсы и минусы. Среди недостатков второго — риск непотизма или кумовства, то есть предоставления преимуществ родственникам независимо от их профессионализма.
В новой работе, вышедшей недавно в журнале Family Business Review, авторы выяснили, в каком случае владельцы семейных фирм склонны обращать больше внимания на результативность бизнеса и строже спрашивать с директора за это: когда компанию возглавляет кто-то из родственников или наймит? Также исследователи установили, что определенное значение при этом имело то, как давно директор занимал должность.
Для анализа ученые использовали базу данных Taiwan Economic Journal, которую считают наиболее полным реестром компаний, официально зарегистрированных на Тайваньской фондовой бирже. В выборку вошла информация за 1999-2015 годы о 532 семейных фирмах, во главе которых находились 674 директора из числа родственников и 680 наемных CEO.
Рассмотрев данные, специалисты обнаружили, что в разные периоды пребывания руководителей на посту финансовые показатели фирмы не в одинаковой мере влияли на решение семейных компаний оставить их или заменить. Этот аспект играл наибольшую роль на среднем этапе, по прошествии четырех-девяти лет с момента занятия должности. В меньше степени результативность сказывалась на оценке гендиректоров, если те проработали менее трех лет или от 10 лет и дольше.
Риск отправиться в отставку из-за плохих финпоказателей на среднем этапе повышался как среди топ-менеджеров из круга семьи, так и наемных CEO. Тем не менее, у вторых вероятность увольнения по такой причине оказалась более чем вдвое выше.
«Семейные компании, как правило, ориентированы на долгосрочную перспективу. В кадровых решениях они не всегда опираются на финансовые показатели. Результативность обычно попадает в центр внимания на среднем этапе пребывания генерального директора в должности. На ранних и поздних этапах его деятельность оценивают по другим критериям, в меньшей степени изучая финрезультаты, что уникально для семейных фирм», — заявили исследователи.
По словам ученых, в правлениях компаний, состоящих из членов семьи, терпимее относятся к финрезультатам, чем в фирмах с владельцами без родственных связей, поскольку первые нацелены на создание долговечного финансового богатства и преемственности, а не на краткосрочную результативность.
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