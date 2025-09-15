Уведомления
Ученые рассчитали, как правильно сбить опасный астероид
Как выяснилось, удар по летящему к Земле крупному небесному телу еще не гарантирует предотвращения катастрофы даже в случае его успешного отклонения. Есть множество вариантов, при которых астероид или комета может снова выйти на траекторию столкновения с нашей планетой.
В 2022 году человечество провело первую «тренировку» в целях планетарной обороны: космический аппарат DART на полном ходу целенаправленно разбился об астероид Диморф — примерно 160-метровый спутник 780-метрового Дидима. Эта двойная система периодически пересекает орбиты Земли и Марса и в целом считается абсолютно безопасной. Впрочем, расчеты показывают, что в следующем столетии пара окажется в том числе на расстоянии 4,6 миллиона километров, а при таких условиях небесные тела подобных размеров уже считаются потенциально опасными.
Результат удара оказался даже намного эффектнее, чем рассчитывали ученые: они ожидали ускорения обращения Диморфа вокруг Дидима, но надеялись, что период обращения сократится лишь на считаные минуты, а в итоге он сократился на целых полчаса. Оказалось, при расчетах учитывали только силу самого удара, а в реальности к этому добавилась реактивная тяга от выброшенного с поверхности вещества.
Зонд «целился» точно в центр астероида: задача заключалась в том, чтобы как можно сильнее его «толкнуть». Удар оказался очень метким: судя по данным летевшего следом для съемки аппарата LICIACube, DART попал почти «в яблочко».
Недавно специалисты Иллинойсского университета (США) и Лаборатории реактивного движения NASA объяснили, что в летящий к Земле астероид нужно будет «целиться» несколько по-другому. Об этом они рассказали на Совместной конференции Европейского планетарного научного конгресса и отдела планетарной науки Американского астрономического общества.
По словам ученых, вопрос в том, куда направится астероид после удара: даже в случае отклонения от катастрофической траектории бедствие вполне может оказаться не предотвращенным, а лишь отсроченным — через какое-то время глыба окажется там, где гравитация Земли снова заставит ее пойти по опасному пути, то есть в итоге она все равно полетит на нашу планету. Астрономы назвали такие вероятные опасные места «гравитационными замочными скважинами». В случае попадания астероида в одну из них его падение станет практически неизбежным: вряд ли у нас хватит времени на организацию второй попытки его сбить.
Поэтому в качестве мишени предстоит выбрать такую точку на поверхности небесного тела, при ударе в которую этот риск сводится к минимуму. Выбор этой точки будет зависеть не только от направления движения объекта, но и от его формы, особенностей рельефа и других физических характеристик.
Исследователи составили специальный алгоритм вычисления этой точки и опробовали его на хорошо исследованном астероиде Бенну. Напомним, в распоряжении мировой науки не только его детальные снимки, но и образцы его грунта, доставленные в 2023 году зондом OSIRIS-REx. Кстати, предполагается небольшой риск падения этого примерно 560-метрового астероида в 2182 году. В итоге удалось составить карту поверхности Бенну с точки зрения выбора места для удара и определить самое подходящее.
Ученых в этой ситуации насторожило то, что для таких расчетов требуются очень точные данные об астероиде. Успеем ли мы для их получения предварительно запустить к нему зонд на разведку — вопрос. Если не успеем, останется только полагаться на наземные наблюдения.
