Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В межэтнических парах оказался выше уровень ревности
Опрос людей, состоящих в браке либо серьезных отношениях с представителями своей или другой этнической группы, показал, что интернациональные пары больше подвержены ревности. Вместе с тем психологи выявили деталь, которая защищает отношения в таких парах от последствий этого негативного чувства.
Ревность часто возникает, когда человек боится потерять значимые для него отношения из-за мнимой или реальной угрозы со стороны потенциального соперника. Это чувство проявляется в навязчивых мыслях, сильных эмоциях и определенных моделях поведения.
Хотя в научной литературе ранее сообщалось, что люди в межэтнических парах могут ревновать сильнее, тема исследована недостаточно. Группа психологов из Канады решила устранить пробелы в вопросе.
Авторы статьи, вышедшей в издании Journal of Social and Personal Relationships, анализировали проявления ревности в интернациональных парах и назвали возможные причины их повышенной частоты. Также специалисты установили, какая важная деталь способна смягчать негативные последствия ревности для отношений.
Исследование в форме опроса провели с помощью онлайн-платформы CloudResearch. Его участниками стали 394 жителя США и Канады, состоящие в браке или серьезных отношениях. У 198 респондентов партнеры по паре были одной с ними этнической принадлежности, а у 196 человек имели другую национальность.
Все добровольцы предоставили информацию о себе и второй половине, включая возраст, срок отношений и прочие детали. Также участники подробно ответили на вопросы, которые касались эпизодов ревности, удовлетворенности отношениями и наличия в паре чувства единства — эмоциональной, психологической и духовной близости с партнером, создающей ощущение общего «мы».
Последующий анализ показал, что в парах с разным национальным составом люди действительно больше ревновали, переживая при этом более интенсивные эмоции. Например, опасения, что кто-то другой заинтересуется их партнером, а также подозрения и чувство гнева к предполагаемым соперникам. В то же время ученые не увидели, чтобы перечисленное выливалось в более агрессивное поведение или проявления собственничества.
Различия с парами, где этническая принадлежность партнеров совпадала, исчезли, когда исследователи сделали поправку на так называемый тревожный тип привязанности. Он выражается в страхе оказаться брошенным или лишиться любви партнера.
Психологи предположили, что в этом факторе, видимо, и кроются причины повышенного уровня ревности в межэтнических парах. Люди в отношениях с представителями других национальностей чаще сталкиваются с неприятием и осуждением в обществе, что может усиливать страх быть отвергнутым и способствовать приступам ревности.
Также выяснилось, что сильное чувство единства в межэтнических парах защищало от негативных последствий ревности. Даже когда партнеры ее проявляли, это не приводило к снижению уровня удовлетворенности отношениями. Примечательно, что в парах с совпадающей национальностью такого эффекта не обнаружили.
Среди ограничений исследования авторы упомянули его наблюдательный характер, не позволяющий установить причинно-следственную связь. Кроме того, при опоре на данные самоотчетов возможны искажения из-за субъективности и неточности.
«Хаябуса-2» не сможет «потрогать» свою цель — астероид, к которому летит аппарат, оказался крошечным, а его скорость вращения — рекордной
Пролет автоматической межпланетной станции «Хаябуса-2» около небольшого астероида 1998 KY26 запланирован на июль 2031 года. Однако новые данные наблюдений за объектом показали, что его размер в три раза меньше ожидаемого, а скорость вращения вдвое быстрее. Открытие превращает и без того сложную миссию в настоящую головоломку.
Ближайшие ныне живущие родственники человека — шимпанзе — регулярно употребляют алкоголь. Не из бокалов, конечно, а вместе с пищей. Исследователи выяснили, какую ежедневную дозу спирта эти человекообразные обезьяны получают от перезревших фруктов. Открытие позволит по-новому взглянуть на истоки человеческого пристрастия к горячительным напиткам и, вероятно, покажет, что связь Homo sapiens с этанолом куда древнее и глубже, чем считалось ранее.
Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.
Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.
Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.
Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
«Думаю, несколько сотен, а может, даже тысячу степных орлов мы сумели спасти!»
Как искусственный интеллект спасет отечественное ЖКХ
Самые необычные образцы украинских вооружений
Как мы разрушили озоновый слой и что это значит для климата Земли? Интервью с Евгением Розановым
«Очень интересно открывать что-то новое: день, когда эксперимент дал не то, что ты ожидал, — это замечательный день»
Самые знаменитые теории заговоров
Семь гипотетических планет, предложенных учеными
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии