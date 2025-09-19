В межэтнических парах оказался выше уровень ревности

Опрос людей, состоящих в браке либо серьезных отношениях с представителями своей или другой этнической группы, показал, что интернациональные пары больше подвержены ревности. Вместе с тем психологи выявили деталь, которая защищает отношения в таких парах от последствий этого негативного чувства.

Ревность часто возникает, когда человек боится потерять значимые для него отношения из-за мнимой или реальной угрозы со стороны потенциального соперника. Это чувство проявляется в навязчивых мыслях, сильных эмоциях и определенных моделях поведения.

Хотя в научной литературе ранее сообщалось, что люди в межэтнических парах могут ревновать сильнее, тема исследована недостаточно. Группа психологов из Канады решила устранить пробелы в вопросе.

Авторы статьи, вышедшей в издании Journal of Social and Personal Relationships, анализировали проявления ревности в интернациональных парах и назвали возможные причины их повышенной частоты. Также специалисты установили, какая важная деталь способна смягчать негативные последствия ревности для отношений.

Исследование в форме опроса провели с помощью онлайн-платформы CloudResearch. Его участниками стали 394 жителя США и Канады, состоящие в браке или серьезных отношениях. У 198 респондентов партнеры по паре были одной с ними этнической принадлежности, а у 196 человек имели другую национальность.

Все добровольцы предоставили информацию о себе и второй половине, включая возраст, срок отношений и прочие детали. Также участники подробно ответили на вопросы, которые касались эпизодов ревности, удовлетворенности отношениями и наличия в паре чувства единства — эмоциональной, психологической и духовной близости с партнером, создающей ощущение общего «мы».

Последующий анализ показал, что в парах с разным национальным составом люди действительно больше ревновали, переживая при этом более интенсивные эмоции. Например, опасения, что кто-то другой заинтересуется их партнером, а также подозрения и чувство гнева к предполагаемым соперникам. В то же время ученые не увидели, чтобы перечисленное выливалось в более агрессивное поведение или проявления собственничества.

Различия с парами, где этническая принадлежность партнеров совпадала, исчезли, когда исследователи сделали поправку на так называемый тревожный тип привязанности. Он выражается в страхе оказаться брошенным или лишиться любви партнера.

Психологи предположили, что в этом факторе, видимо, и кроются причины повышенного уровня ревности в межэтнических парах. Люди в отношениях с представителями других национальностей чаще сталкиваются с неприятием и осуждением в обществе, что может усиливать страх быть отвергнутым и способствовать приступам ревности.

Также выяснилось, что сильное чувство единства в межэтнических парах защищало от негативных последствий ревности. Даже когда партнеры ее проявляли, это не приводило к снижению уровня удовлетворенности отношениями. Примечательно, что в парах с совпадающей национальностью такого эффекта не обнаружили.

Среди ограничений исследования авторы упомянули его наблюдательный характер, не позволяющий установить причинно-следственную связь. Кроме того, при опоре на данные самоотчетов возможны искажения из-за субъективности и неточности.

Юлия Трепалина 818 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.