  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
19 сентября, 16:36
КБГУ
4

Химики нашли дешевый способ сделать пластик огнестойким и нетоксичным

❋ 4.7

Ученые КБГУ имени Х. М. Бербекова представили инновационную разработку, которая может улучшить свойство полиэтилена, сделав его значительно менее горючим и токсичным. Решение проблемы оказалось не только эффективным, но и недорогим, что открывает путь для его промышленного применения.

КБГУ
# огонь
# пластик
# пожар
# Полиэтилен
# токсичность
Ученые придумали как сделать горение пластика менее токсичным / © Chris Karidis, unsplash.com

Полиэтилен — тот самый пластик, из которого делают пакеты, трубы и упаковку для продуктов — отлично служит человечеству, но у него есть опасная особенность: он прекрасно горит. Чтобы сделать его менее горючим, производители десятилетиями вводили в полиэтилен специальные добавки, которые содержат токсичные вещества — оксид сурьмы, галоген- и фосфорсодержащие соединения.

Ученые КБГУ разработали экологичную альтернативу традиционным антипиренам — специальную добавку на основе соединений магния, которая не содержит токсичных компонентов.

Руководитель и автор проекта, профессор кафедры органической химии и высокомолекулярных соединений КБГУ Тимур Борукаев рассказывает, что при горении полиэтиленовых композитов с новой добавкой не образуются капли расплавленного материала, а также значительно сокращается количество выделяемого дыма. Это делает материал более безопасным в случае пожара и снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Уникальность разработки заключается не только в ее эффективности, но и в практичности. Ученые сознательно выбрали для создания добавки доступные соединения, которые освоены и производятся в промышленных масштабах по всему миру. Также производителям полиэтилена не придется инвестировать миллионы в переоборудование цехов или менять отработанные технологические процессы, поскольку новые материалы совместимы с существующими промышленными алгоритмами.

«Введение добавки в пластик осуществляется с помощью стандартного промышленного оборудования, используемого для получения и переработки полимерных композитов, что упрощает ее интеграцию в производство», — отмечает Тимур Борукаев.
Эксперименты показали, что ведение разработанной добавки в полиэтилен до 10%, исходный полимер не только не теряет свои прочностные характеристики, но и по некоторым показателям даже превосходит обычные аналоги.

Добавка разработана совместно с профессором кафедры химии Ингушского государственного университета Али Саламовым.

Такая разработка не только делает пластиковые изделия более пожаробезопасными, но и уменьшает их вред для окружающей среды — от производства до утилизации. Это важный шаг к тому, чтобы привычные материалы стали по-настоящему безопасными и экологичными без ущерба для их практичности.

Исследование опубликовано в журнале Inorganic Materials: Applied Research.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
КБГУ
16 статей
КБГУ является крупным университетским комплексом, в котором объединены разнопрофильные, разноуровневые учреждения, реализующие программы высшего, среднего, послевузовского и дополнительного профессионального образования. В общей сложности здесь обучается более 19 000 человек, а в системе непрерывного образования более 8 000 человек.
Показать больше
КБГУ
# огонь
# пластик
# пожар
# Полиэтилен
# токсичность
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Сен
Бесплатно
Толковый словарь Ожегова: от бумажного тома к цифровой эпохе
Ельцин Центр
Екатеринбург
Экскурсия
20 Сен
Бесплатно
Мосты Обводного канала: эстетика и конструкция переправ «серого пояса» Петербурга
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Конференция
20 Сен
Бесплатно
Космонавтика и реабилитация
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Как возвращали к жизни музейные экспонаты: рассказы реставраторов
ВДНХ
Москва
Лекция
20 Сен
700
Союз социалистов-революционеров-максималистов (1906-1920-е)
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Хочу в космонавты! Как воплотить мечту в жизнь?
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
20 Сен
Бесплатно
Планета Земля как космический корабль
Экспериментаниум
Москва
Экскурсия
20 Сен
Бесплатно
Тайны небесных светил
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
21 Сен
Бесплатно
История Парка Победы
Библиотека роста и карьеры
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
18 сентября, 12:05
Игорь Байдов

Ученые впервые подсчитали, сколько спирта содержится в рационе диких шимпанзе

Ближайшие ныне живущие родственники человека — шимпанзе — регулярно употребляют алкоголь. Не из бокалов, конечно, а вместе с пищей. Исследователи выяснили, какую ежедневную дозу спирта эти человекообразные обезьяны получают от перезревших фруктов. Открытие позволит по-новому взглянуть на истоки человеческого пристрастия к горячительным напиткам и, вероятно, покажет, что связь Homo sapiens с этанолом куда древнее и глубже, чем считалось ранее.

Биология
# алкоголь
# спирт
# человек и животные
# человекообразные обезьяны
# шимпанзе
# этанол
19 сентября, 11:29
Любовь С.

«Хаябуса-2» не сможет «потрогать» свою цель — астероид, к которому летит аппарат, оказался крошечным, а его скорость вращения — рекордной

Пролет автоматической межпланетной станции «Хаябуса-2» около небольшого астероида 1998 KY26 запланирован на июль 2031 года. Однако новые данные наблюдений за объектом показали, что его размер в три раза меньше ожидаемого, а скорость вращения вдвое быстрее. Открытие превращает и без того сложную миссию в настоящую головоломку.

Астрономия
# «Хаябуса-2»
# астероид
# Бенну
# кратер
# планетарная защита
# Рюгу
19 сентября, 10:42
Evgenia Vavilova

Эволюция переиспользовала гены формирования клоаки для создания пальцев

Ученые обнаружили, что генетическая программа формирования пальцев у сухопутных животных могла возникнуть из маловероятного источника. Ключ к разгадке лежал в некодирующих областях генома.

Биология
# CRISPR-Cas9
# HOX-гены
# данио-рерио
# клоака
# пальцы
# эволюция
16 сентября, 13:21
Адель Романова

Возле Квавара обнаружили неустановленный объект

Во время недавних наблюдений карликовой планеты Квавар что-то неожиданно почти полностью закрыло ее собой. Астрономы уверены, что это не ее спутник Вейвот и не одно из двух известных колец этого маленького мира на краю Солнечной системы.

Астрономия
# карликовые планеты
# космос
# луны
# Пояс Койпера
# транснептуновые объекты
15 сентября, 10:36
Игорь Байдов

Юпитер «похудел»: ученые пересмотрели данные о размере газового гиганта

Самая большая планета в Солнечной системе, всегда поражавшая воображение своими колоссальными размерами, немного сдала позиции. Новые высокоточные измерения орбитального зонда NASA показали, что Юпитер не такой большой и круглый, как считали астрономы последние 40 лет.

Астрономия
# «Юнона»
# Солнечная система
# Юпитер
15 сентября, 11:30
РНФ

Десятилетиями используемые константы Гаммета оказались ошибочны

Ученые обнаружили, что общепринятые константы, с помощью которых химики предсказывают свойства молекул, содержали ошибки. Исправленные значения констант теперь объясняют ранее непонятные химические аномалии и позволяют предсказывать свойства новых материалов для квантовых технологий, датчиков и умных покрытий.

РНФ
# константа
# лекарства
# молекулы
# химическая формула
# химия
12 сентября, 14:03
ТюмГУ

Ученый предложил пересмотреть историю российского самодержавия

Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.

ТюмГУ
# власть
# история
# период
# Петр I
# Россия
# царь
9 сентября, 11:03
Адель Романова

Рекордную скорость межзвездного объекта 3I/ATLAS не удалось объяснить

Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
11 сентября, 12:04
ПНИПУ

Ученые рассказали, почему маркетплейсы теряют популярность

Все больше покупателей начинают отказываться от привычки делать покупки на маркетплейсах, а число новых продавцов на площадках практически не увеличилось. Аналитика показывает, что за первый квартал 2025 года — прирост селлеров составил всего 0,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, маркетплейсы активно расширяют сеть пунктов выдачи, особенно в регионах, где физическое присутствие всех брендов невозможно. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему люди стали реже совершать покупки на маркетплейсах.

ПНИПУ
# маркетплейсы
# покупатели
# продавцы
# рынок
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно