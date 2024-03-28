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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
10 минут назад
Рейтинг: +529
Посты: 1157

ESA опубликовало изображение эха 800-летнего взрыва

В 1181 году средневековые астрономы заметили появление новой звезды в созвездии Кассиопея, чья светимость была сопоставима с Сатурном. Звезду наблюдали на небе в течение полугода, прежде чем она исчезла. Современные ученые попытались найти остаток этой сверхновой.

Сообщество
# астрономия
# звёзды
# космос
Составное изображение остатка сверхновой 1181 года  / © G. Ferrand and J. English (U. of Manitoba), NASA / Chandra / WISE, ESA / XMM, MDM / R.Fessen (Dartmouth College), Pan-STARRS
Составное изображение остатка сверхновой 1181 года  / © G. Ferrand and J. English (U. of Manitoba), NASA / Chandra / WISE, ESA / XMM, MDM / R.Fessen (Dartmouth College), Pan-STARRS

Примерно 10 лет назад астрономы обнаружили туманность Pa 30 в созвездии Кассиопея, расположенную на расстоянии 10 тысяч световых лет от Солнца. Диаметр туманности составляет три световых года, она расширяется со скоростью 1100 километров в секунду — значит, возраст объекта не превышает тысячи лет. Почти наверняка это остаток сверхновой 1181 года.

Специалисты Европейского космического агентства недавно опубликовали новое составное изображение остатка сверхновой 1181 года, которое создали с помощью ряда научных инструментов.

Синий и голубой цвет на изображении — данные рентгеновских телескопов XMM-Newton и Chandra, красный и розовый — данные WISE, соответствуют инфракрасному излучению, а светлые изображения звезд на заднем плане получены телескопами Pan-STARRS (Гавайи, США). Зеленый цвет — нагретая сера, светящаяся в видимом свете; ее наблюдал наземный 2,4-метровый телескоп Hiltner в обсерватории MDM (Аризона, США).

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