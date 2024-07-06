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Олег Гончар
Олег Гончар
4 минуты назад
Рейтинг: +596
Посты: 1530

Телескоп «Субару» запечатлел пару взаимодействующих галактик, напоминающих медузу  

Астрономы с помощью 8,2-метрового оптического японского телескопа «Субару», расположенного в обсерватории Мауна-Кеа на одноименном вулкане в штате Гавайи, получили изображение сливающихся галактик UGC 9326 и UGC 9327.

Сообщество
# галактики
# космос
# телескоп
# Япония
Пара взаимодействующих галактик UGC 9326 и UGC 9327 / © NAOJ
Пара взаимодействующих галактик UGC 9326 и UGC 9327 / © NAOJ

Пара взаимодействующих галактик расположена по направлению к созвездию Дева, на расстоянии примерно 770 световых лет от Земли. Искаженные гравитационным притяжением очертания двух галактик напомнили ученым медузу.   

Считается, что массивные галактики, такие как наш Млечный Путь, образовались в результате серии слияний и взаимодействий более мелких. 

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