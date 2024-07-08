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34 минуты назад
КНЦ РАН
17

Ученые КНЦ изучили редкие виды растений Хибин

4.4

В Хибинских горах на Кольском полуострове хорошо развита горнодобывающая промышленность. При этом массив — известное в России туристическое направление, и сохраняет высокое биоразнообразие. Для Арктики это сочетание уникально. В Хибинах зарегистрировано около 28 процентов всех охраняемых видов сосудистых растений Мурманской области. Однако интенсивная горнодобывающая деятельность и рост туризма создают серьезные угрозы для их мест обитания. Ученые из Полярно-альпийского ботанического сада института имени Н. А. Аврорина и Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра при поддержке РНФ провели исследование, направленное на изучение и сохранение редких и исчезающих сосудистых растений в этом регионе.

КНЦ РАН
# горнодобывающая промышленность
# растения
# редкие виды
# сосудистые растения
# Хибины
Хибины
Карта особо охраняемых территорий Хибин / © Евгений Боровичев и др., Plants

Статья с результатами опубликована в журнале Plants. Ключевую роль в сохранении биоразнообразия района играют девять особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью 123 220 гектаров. Это национальный парк «Хибины», Симбозерский заказник, Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Н. А. Аврорина и шесть природных памятников, созданных для защиты редких видов сосудистых растений. Однако большинство редких видов растений сосредоточено в наиболее урбанизированной и измененной промышленной деятельностью южной части Хибин. Один из них, лапландский мак Papaver lapponicum, имеющий высокий статус охраны и включенный в Красную книгу России – единственный вид, встречающийся на всей территории, включая промышленные зоны.

Среди основных угроз для редких растений – расширение добычи полезных ископаемых, вырубка лесов и лесные пожары. Предприятия горной промышленности, являющиеся главным природопреобразующим фактором для района исследований, занимают около пяти процентов территории Хибин. Туризм, хотя и является важной частью экономики региона, также вносит свой вклад в разрушение местообитаний редких видов. Популярные туристические маршруты приводят к эрозии почв и изменению ландшафта, что негативно сказывается на популяциях растений. Страдают, например, арника альпийская Arnica angustifolia subsp. alpina и вероника кустящаяся Veronica fruticans.

Несмотря на запрет промышленной вырубки, лесозаготовки продолжают воздействовать на экосистемы, особенно в западной части Хибин. При этом отмечено, что существующая сеть крупных ООПТ (национальный парк, заказник и территория ботанического сада) и «точечных» ООПТ (природные памятники) достаточно эффективно справляются с охраной растительного биоразнообразия Хибин. Особенно в условиях урбанизированного ландшафта и активного хозяйственного освоения территории.

Для повышения эффективности охраны растительного биоразнообразия хибинского горного массива авторы предполагают создать в его южной части новые особо охраняемые природные территории. В частности, предлагается придать статус ботанических природных памятников регионального значения ущельям Городская щель, Скальному и Южному, где выявлены места концентрации охраняемых видов растений. Эти предложения включены в концепцию развития сети особо охраняемых природных территорий Мурманской области до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Также необходимо разрабатывать и внедрять методы мониторинга и оценки состояния экосистем, чтобы минимизировать негативное воздействие человеческой деятельности и своевременно принимать управленческие решения.

Исследование подчеркивает важность комплексного подхода к охране природы, который учитывает как локальную, так и территориальную защиту редких видов растений. Такой подход не только сохранит уникальные экосистемы, но и обеспечит устойчивое развитие региона, балансируя между экономическими интересами и охраной природы. Важно отметить, что Хибинские горы представляют собой важную лабораторию под открытым небом для изучения арктического биоразнообразия и постледниковой биогеографии.

Ключевой вывод исследования: территория горного массива Хибины представляет собой успешную модель территориальной охраны биоразнообразия, сочетающей «точечную» и обширную площадную охрану редких и исчезающих видов и растительных сообществ, что не блокирует социально-экономическое развитие территории. Крупные ООПТ — национальный парк «Хибины», Симбозерский заказник и заповедная территория ПАБСИ поддерживают сохранение биоразнообразия на основной территории горного массива, в тоже время именно небольшие («точечные») памятники природы приобретают ключевое значение для охраны мест обитания охраняемых видов вокруг наиболее антропогенно нарушенных участков в окрестностях городов.

В индустриально развитых районах эффективно функционирующая система ООПТ не только сохраняет биоразнообразие, но и является залогом социально-экономической стабильности и повышают привлекательность территории для развития туризма. 

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КНЦ РАН
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Кольский научный центр Российской академии наук (бывший Кольский филиал Академии наук СССР) имени С. М. Кирова, объединение научных учреждений РАН на Кольском полуострове.
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КНЦ РАН
# горнодобывающая промышленность
# растения
# редкие виды
# сосудистые растения
# Хибины
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