Астрофизики нашли «неудавшуюся» галактику
В космосе наблюдают облако водорода массой с целую галактику, но в нем нет или почти нет звезд. При этом, по оценкам, объект возник на самых ранних этапах эволюции Вселенной. Ученые задались вопросом, почему все это вещество за долгие миллиарды лет так и не пригодилось для формирования хотя бы карликовой галактики. Они пришли к выводу, что этого не позволила темная материя.
В Млечном Пути сотни миллиардов звезд. По оценкам, вместе с межзвездным газом диск нашей галактики содержит в себе ориентировочно 66 миллиардов солнечных масс. Астрофизики уверены, что гравитации этого вещества даже вкупе с черными дырами слишком мало для «скрепления» галактической конструкции. По расчетам, для этого на самом деле требуется примерно триллион или даже два триллиона масс Солнца. Иными словами, Млечный Путь давно распался бы, если бы гравитация чего-то гораздо более «тяжелого» не удерживала галактический диск.
Это привело исследователей Вселенной к пониманию присутствия в ней того, что принято называть темной материей. По современным представлениям, практически каждая галактика заключена в гигантскую невидимую сферу этого гипотетического вещества — гало темной материи. Более того, только благодаря этому галактики возникли как таковые: они формировались из водорода, который повсеместно образовался вскоре после Большого взрыва и скапливался внутри сгустков предполагаемого темного вещества.
Космологи подозревают, что эти сгустки были самыми разнообразными по массе и далеко не всегда внушительными. Значит, не в каждой «раковине» темной материи должна была появиться «жемчужина» — галактика. До сих пор это было лишь теоретическим предположением, но недавние наблюдения с помощью телескопа «Хаббл» привели астрофизиков к выводу, что им впервые удалось найти реальную «не родившуюся» галактику. Команда ученых из США, Канады и Италии рассказала об этом в недавней статье для издания The Astrophysical Journal Letters.
Их внимание привлек очень тусклый, но массивный объект возле спиральной галактики Мессье 94, расположенной в 14 миллионах световых лет от нас. Его «поведение» позволяет предполагать гравитационную связь с этой галактикой, то есть это может быть ее своеобразный спутник.
Объект обнаружили в 2023 году с помощью расположенной в Китае обсерватории FAST, а затем наблюдали через еще несколько наземных телескопов. Его диаметр оценили примерно в четыре с половиной тысячи световых лет, а массу — примерно в миллион Солнц. В целом объект выглядит как газовое облако, а по спектру света установили, что состоит он из водорода. Однако обычные межгалактические водородные облака настолько крупными и массивными не бывают.
Поэтому астрофизики тогда сочли, что это карликовая галактика. Правда, звезд в ней не прослеживалось, но это приняли за проблему наблюдений с помощью наземных инструментов — им мешает атмосфера. Однако теперь космический телескоп «Хаббл» помог окончательно удостовериться: звезд там действительно нет, или их ничтожно мало.
Таким образом, это водородное скопление галактических масштабов, очень похожее на то, что давно искали — галактику, которая «не состоялась». Облако получило прозвище Cloud-9. Астрофизики не пояснили его смысл, но в английском языке есть известная идиома «to be on cloud nine» — «быть на седьмом небе». Так что можно предположить, что такой игрой слов астрофизики выразили восторг от совершенного открытия.
Предположительно, облако находится внутри гало темной материи массой около пяти миллиардов Солнц: без такого «кокона» гравитация галактики М94 разорвала бы его. По версии исследователей, этого хватило для удержания наблюдаемого газа, но оказалось недостаточно для возникновения галактики.
Ученые объяснили, что поначалу в Cloud-9 могли начать формироваться звезды, но уже примерно через 550 миллионов лет после Большого взрыва началась эпоха реионизации — возникавшие повсюду галактики начали активно испускать ультрафиолетовое излучение. Оно должно было нагревать, а значит, расширять газовое облако и тем самым мешать звездообразованию.
Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.
Вопрос о том, кто был видом-предшественником людей, неандертальцев и денисовцев, и раньше вызывал ожесточенную дискуссию. Одни антропологи видели в этой роли европейских Homo antecessor, другие считали прародиной вида-предшественника Азию. Новые находки в Северной Африке позволили предположить, что разгадку стоит поискать совсем в другом месте.
Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.
В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.
