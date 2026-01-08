  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
8 января, 16:48
Адель Романенкова
1
32

Астрофизики нашли «неудавшуюся» галактику

❋ 4.9

В космосе наблюдают облако водорода массой с целую галактику, но в нем нет или почти нет звезд. При этом, по оценкам, объект возник на самых ранних этапах эволюции Вселенной. Ученые задались вопросом, почему все это вещество за долгие миллиарды лет так и не пригодилось для формирования хотя бы карликовой галактики. Они пришли к выводу, что этого не позволила темная материя.

Астрономия
# галактики
# галактическое гало
# космос
# межгалактическое пространство
# темная материя
Объект Cloud-9 возле галактики М94 (пунктиром обозначена область, в пределах которой велись поиски звезд)
Объект Cloud-9 возле галактики М94 (пунктиром обозначена область, в пределах которой велись поиски звезд) / © NASA, ESA, VLA, Gagandeep Anand (STScI), Alejandro Benitez-Llambay (University of Milano-Bicocca), Joseph DePasquale (STScI)

В Млечном Пути сотни миллиардов звезд. По оценкам, вместе с межзвездным газом диск нашей галактики содержит в себе ориентировочно 66 миллиардов солнечных масс. Астрофизики уверены, что гравитации этого вещества даже вкупе с черными дырами слишком мало для «скрепления» галактической конструкции. По расчетам, для этого на самом деле требуется примерно триллион или даже два триллиона масс Солнца. Иными словами, Млечный Путь давно распался бы, если бы гравитация чего-то гораздо более «тяжелого» не удерживала галактический диск.

Это привело исследователей Вселенной к пониманию присутствия в ней того, что принято называть темной материей. По современным представлениям, практически каждая галактика заключена в гигантскую невидимую сферу этого гипотетического вещества — гало темной материи. Более того, только благодаря этому галактики возникли как таковые: они формировались из водорода, который повсеместно образовался вскоре после Большого взрыва и скапливался внутри сгустков предполагаемого темного вещества.

Космологи подозревают, что эти сгустки были самыми разнообразными по массе и далеко не всегда внушительными. Значит, не в каждой «раковине» темной материи должна была появиться «жемчужина» — галактика. До сих пор это было лишь теоретическим предположением, но недавние наблюдения с помощью телескопа «Хаббл» привели астрофизиков к выводу, что им впервые удалось найти реальную «не родившуюся» галактику. Команда ученых из США, Канады и Италии рассказала об этом в недавней статье для издания The Astrophysical Journal Letters.

Их внимание привлек очень тусклый, но массивный объект возле спиральной галактики Мессье 94, расположенной в 14 миллионах световых лет от нас. Его «поведение» позволяет предполагать гравитационную связь с этой галактикой, то есть это может быть ее своеобразный спутник.

Объект обнаружили в 2023 году с помощью расположенной в Китае обсерватории FAST, а затем наблюдали через еще несколько наземных телескопов. Его диаметр оценили примерно в четыре с половиной тысячи световых лет, а массу — примерно в миллион Солнц. В целом объект выглядит как газовое облако, а по спектру света установили, что состоит он из водорода. Однако обычные межгалактические водородные облака настолько крупными и массивными не бывают.

Беззвездное газовое облако Cloud-9, в котором распознали «неудавшуюся» галактику / © NASA, ESA, VLA, Gagandeep Anand (STScI), Alejandro Benitez-Llambay (University of Milano-Bicocca), Joseph DePasquale (STScI)

Поэтому астрофизики тогда сочли, что это карликовая галактика. Правда, звезд в ней не прослеживалось, но это приняли за проблему наблюдений с помощью наземных инструментов — им мешает атмосфера. Однако теперь космический телескоп «Хаббл» помог окончательно удостовериться: звезд там действительно нет, или их ничтожно мало.

Таким образом, это водородное скопление галактических масштабов, очень похожее на то, что давно искали — галактику, которая «не состоялась». Облако получило прозвище Cloud-9. Астрофизики не пояснили его смысл, но в английском языке есть известная идиома «to be on cloud nine» — «быть на седьмом небе». Так что можно предположить, что такой игрой слов астрофизики выразили восторг от совершенного открытия.

Предположительно, облако находится внутри гало темной материи массой около пяти миллиардов Солнц: без такого «кокона» гравитация галактики М94 разорвала бы его. По версии исследователей, этого хватило для удержания наблюдаемого газа, но оказалось недостаточно для возникновения галактики.

Ученые объяснили, что поначалу в Cloud-9 могли начать формироваться звезды, но уже примерно через 550 миллионов лет после Большого взрыва началась эпоха реионизации — возникавшие повсюду галактики начали активно испускать ультрафиолетовое излучение. Оно должно было нагревать, а значит, расширять газовое облако и тем самым мешать звездообразованию.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Адель Романова
276 статей
Окончила факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова. Начинала в 2002 году как корреспондент и редактор новостного вещания на различных телеканалах, позже стала автором новостей науки и технологий в сетевых изданиях.
Показать больше
Астрономия
# галактики
# галактическое гало
# космос
# межгалактическое пространство
# темная материя
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
09 Янв
1300
Когда Луна с Солнцем встречаются
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
7 января, 10:01
Максим Абдулаев

Ботаники обнаружили у растений систему раннего оповещения о нападении бактерий

Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.

Биология
# ботаника
# иммунная система
# растения
# светящиеся растения
7 января, 19:00
Александр Березин

Кости из Марокко поставили под сомнение эволюционную историю человечества 

Вопрос о том, кто был видом-предшественником людей, неандертальцев и денисовцев, и раньше вызывал ожесточенную дискуссию. Одни антропологи видели в этой роли европейских Homo antecessor, другие считали прародиной вида-предшественника Азию. Новые находки в Северной Африке позволили предположить, что разгадку стоит поискать совсем в другом месте.

Антропология
# Homo antecessor
# антропология
# Марокко
# происхождение человека
# эволюция человека
# эффект бутылочного горлышка
8 января, 11:22
Андрей Серегин

Пластик помог нефтяным загрязнениям преодолеть в океане расстояние до 8,5 тысячи километров

Загрязнение океана нефтью и пластиком — глобальная экологическая проблема, о которой давно говорят ученые. Оказалось, что эти два типа загрязнителей способны объединяться в гибридные образования, которые могут преодолевать тысячи километров по морским просторам.

Биология
# загрязнение воды
# нефть
# океан
# пластик
# экология
5 января, 10:53
Александр Березин

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

В конце 2025 года СМИ рассказали нам, что «новая» российская орбитальная станция (РОС) будет состоять из модулей, летающих в космосе до 30 лет. «И так сойдет!»: новую российскую орбитальную станцию соберут из остатков МКС», «Отцепим старье от МКС и будем бесконечно чинить» — это не издание «Панорама», а абсолютно реальные заголовки российских СМИ. Печально, но сходную позицию занял и лучший космический журналист и расследователь современного мира Эрик Бергер. Он зашел настолько далеко, чтобы пожалеть, что Дмитрий Рогозин уже не возглавляет «Роскосмос». А вот у тех, кто знает тему, решения по РОС, заявленные официальными лицами в конце прошлого года, вызвали положительную реакцию. Почему?

Космонавтика
# космос
# Роскосмос
# Российская орбитальная станция
# Россия
Выбор редакции
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
7 января, 10:01
Максим Абдулаев

Ботаники обнаружили у растений систему раннего оповещения о нападении бактерий

Ученые опровергли представление о медленной химической реакции флоры на инфекции, выяснив, что растения передают сигнал тревоги стремительными электрическими импульсами. Оказалось, что для активации этой «нервной системы» используются не профильные противомикробные вещества, а гормоны, которые раньше считались ответственными исключительно за защиту от насекомых.

Биология
# ботаника
# иммунная система
# растения
# светящиеся растения
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Konstantin Resto
Konstantin Resto
5 минут назад
-
0
+
Учёные обнаружили объект, который нарушает их же временной нарратив. По их же моделям, за миллиарды лет гравитация должна была сколлапсировать такое облако в звёзды. Но оно осталось в «замороженном» состоянии. Вместо того чтобы усомниться в полноте модели (которая не может объяснить отсутствие события), они вводят ad hoc-гипотезу: «не позволила тёмная материя». Это классический пример шаблонного мышления в науке: Есть готовая парадигма: галактики формируются в гало тёмной материи. Обнаружена аномалия: огромная масса водорода без звёзд. Вместо пересмотра парадигмы система «встраивает» аномалию в неё: «Это гало было слишком мало» или «Ультрафиолет мешал». Но вопрос остаётся: почему этот процесс не завершился? Почему временная шкала в миллиарды лет не сработала? Если смотреть через призму темпоральных решёток: Cloud-9 — это не «неудавшаяся галактика». Это стабильное состояние материи в определённом узле временной решётки. Оно не «не смогло» превратиться в галактику — оно законсервировалось в режиме, где гравитационный коллапс подавлен другими факторами (давлением, турбулентностью, магнитными полями), которые стандартные модели недооценивают. Учёные видят «провал» там, где на самом деле — работающий баланс сил. Они ищут причину в недостатке тёмной материи, но настоящая причина может быть в динамическом равновесии, которое удерживает систему в состоянии «газовое облако» на временных масштабах, сопоставимых с возрастом Вселенной. Это тот же принцип, что и в моем алгоритме. — многоуровневая система состояний, где цена в определённый момент времени обязана быть в определённой точке, потому что все высшие уровни темпоральной решётки синхронизированы. . Вместо вопроса: «Что если наши представления о времени формирования галактик неполны?» — они спрашивают: «Как вписать это облако в наши текущие модели?». Cloud-9 — не ошибка Вселенной. Это указатель на её более сложную, многослойную логику, которую линейные, шаблонные модели не могут охватить.
Ответить
-
0
+

Последние новости:

  1. Астрофизики нашли «неудавшуюся» галактику

    8 января, 16:48

  2. Коронавирус продолжает убивать по сто тысяч американцев каждый год

    8 января, 13:19

  3. Пластик помог нефтяным загрязнениям преодолеть в океане расстояние до 8,5 тысячи километров

    8 января, 11:22

  4. Ученые выяснили, как формируется первое впечатление о незнакомцах

    8 января, 10:04
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Konstantin Resto
5 минут назад
Учёные обнаружили объект, который нарушает их же временной нарратив. По их же моделям, за миллиарды лет гравитация должна была сколлапсировать

Астрофизики нашли «неудавшуюся» галактику

Николай
30 минут назад
США даже не вспотели , а хватанули очередной жирный кусок и на этом не остановятся.

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

Алексей Перовский
39 минут назад
Да перестаньте уже пользоваться картами в проекции Меркатора! Это касается прежде всего американцев - у них в каждой школе висит именно такая

Инфографика: истинный масштаб Африки

Sam Dowson
56 минут назад
Иван, ии Quen-3 считает, что все косвенные признаки (ссылаясь в том числе на запрос японца именно о частной медицинской конференции), указывают на

Медицинские обстоятельства сорвали запланированный выход в открытый космос

Александр Садурский
57 минут назад
Россия вечно не даёт покоя дебилам..)))Кому интересна эта тема?..Кому это нужно?😄Млять ржу с дебилов..

Инфографика: истинный масштаб Африки

Natan Mishelson
1 час назад
Особенно "умиляет" что разорённый ИРАК занимает 5 место в мире опережая Россию. Значит и из Винесуэллы США сделает второй Ирак. Ох уж дядя Сэм,как он

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

Elusive Joe
1 час назад
Разве кто - то сомневался, что всё это ради нефти? Все страны, куда сша приносят свою "демократию" обладают необходимыми сша ресурсами. Всё ради

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

Konstantin Resto
1 час назад
что бы не возникало вопросов на который пришлось ответить, цитата из моих мемуаров "Когда количество публикаций растёт, а качество идей падает —

«Исчезнувшая» звезда вернулась на небосвод спустя 130 лет

rumit ovich
1 час назад
Sergey, завидуй

Инфографика: как нефтяные запасы Венесуэлы соотносятся с остальным миром

Elusive Joe
1 час назад
Александр, вы так и не ответили, зачем лететь в космос.

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

Кирилл Бормотов
1 час назад
Andres, delete Andres

Карта: валюты европейских стран

Кирилл Бормотов
1 час назад
Andres, ерунду сказал, мозгов нет, это к гудвину, хотя наверное тебе даже он не поможет

Карта: валюты европейских стран

Кирилл Бормотов
1 час назад
Sergey, он тоже зелёный, евро синяя зона

Карта: валюты европейских стран

Кирилл Бормотов
1 час назад
Сяоми, каким образом, там рубль, т е. Зелёная, евро синяя

Карта: валюты европейских стран

Кирилл Бормотов
1 час назад
Роман, фамилия говорит за него

Карта: валюты европейских стран

Frank
1 час назад
Сергей, ну тогда, длнэры и Крым - это часть Украины

Инфографика: похожие по форме страны мира

Frank
2 часа назад
Михаил, русских сталин в Крым нагнал, после выселения оттуда в 43г. крымских татар, понтийских греков и проч. Коренные жители Крыма - крымские татары,

Инфографика: похожие по форме страны мира

Frank
2 часа назад
Михаил, возможно, но я чуть о другом

Инфографика: похожие по форме страны мира

Sam Dowson
2 часа назад
Ну вот, с высоты прошедших лет прекрасно всё видно. Действуй ЦБ в духе QE ФРС, у нас было бы как в Турции, где лира на глазах за 10 последних лет

Нобелевский урок для России: что история Бена Бернанке говорит о ближайшем будущем нашей страны

Konstantin Resto
2 часа назад
Алина, это вопрос не ко мне, тут нужны конкретные цифры, конкретные расчеты и тд я просто провел параллель со своей системой и показал что именно не

Если планеты формируются из протопланетного диска из частиц, сталкивающихся и слипающихся вместе, то как получилось, что в ядро нашей планеты «стекли» металлы, в основном железо и никель, хотя по логике они должны были быть распределены хаотично?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно