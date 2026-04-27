27 апреля, 08:25
Любовь С.
179

Галактики — спутники Млечного Пути оказались «архивом» ранней Вселенной

На окраинах Млечного Пути могут скрываться сотни «невидимых» галактик — спутников. К такому выводу астрофизики пришли, смоделировав рождение самых тусклых карликовых систем во Вселенной. Теперь ученые смогут понять, сколько на самом деле галактик окружают Млечный Путь, а также проверить теории о темной материи и первых этапах космической истории.

Карта распределения темной материи: гало Млечного Пути и Андромеды, увеличенный участок с небольшим сгустком ранней Вселенной и формирование ультраслабой карликовой галактики в двух сценариях излучения. / © J Sureda/A Fattahi/S Brown/S Avraham

Карликовые галактики — одни из самых маленьких и древних известных галактических структур. Многие из них содержат совсем немного звезд, иногда всего несколько сотен или тысяч. При этом они почти полностью состоят из темной материи и считаются идеальными лабораториями для изучения невидимой массы Вселенной и формирования первых светил, рожденных вскоре после Большого взрыва. 

Нашу галактику, как известно, окружает множество малых и зачастую незаметных спутников. Причем за последние двадцать лет их количество резко возросло: от нескольких «классических» карликов до примерно 65 подтвержденных объектов. Особенно интересны так называемые «невидимые» системы — чрезвычайно тусклые галактики, которые трудно заметить даже современными телескопами. 

Как ранее писал Naked Science, их количество может варьироваться от 80 до 100, однако некоторые исследователи полагают, что на деле их много больше. Отсюда также возникает вопрос: почему одни небольшие темные гало смогли сформировать звезды и стать галактиками, а другие так и остались полностью темными? 

Чтобы проследить эволюцию 65 карликовых гало массой от десяти миллионов до пяти миллиардов масс Солнца, авторы новой научной работы разработали серию компьютерных симуляций LYRA. Разрешение модели оказалось настолько высоким, что исследователи смогли отслеживать формирование отдельных звездных систем массой всего порядка четырех солнечных. Подход позволил увидеть процессы, которые обычно теряются в более грубых космологических моделях. 

Ключевым элементом исследования стало изучение раннего ультрафиолетового фона — так называемого излучения Лаймана-Вернера, которое существовало в ранней Вселенной еще до завершения эпохи реионизации. Напрямую водород оно не ионизирует, но разрушает молекулы H₂, играющие важную роль в охлаждении газа. Именно молекулярный водород помогает облакам терять тепло, сжиматься и запускать рождение звезд. Если же он разрушается, газ остается слишком теплым и разреженным, а звездообразование резко подавляется.   

Ученые рассмотрели два сценария: в первом ранний фон был слабым, во втором — более интенсивным. Разница между ними проявилась уже на стадии формирования первых структур. При слабом излучении даже небольшие гало могли накапливать холодный газ и зажигать звезды. В более жестком сценарии порог резко сдвигалася почти на порядок: для запуска звездообразования требовались куда более массивные системы. 

Это означает, что немалая часть потенциальных карликовых галактик в ранней Вселенной могла просто не зажечься и до сих пор оставаться темной. На популяцию спутников Млечного Пути это влияет напрямую: их количество и распределение по яркости чувствительны к условиям, существовавшим, когда Вселенной было всего несколько сотен миллионов лет. 

Симуляции также показали, что самые тусклые галактики имеют общий нижний предел звездной массы — около тысячи солнечных. Такие системы формируются очень быстро: они переживают всего один короткий всплеск звездообразования, после чего первые вспышки сверхновых выбрасывают газ из гравитационной ловушки, полностью останавливая дальнейшее рождение светил. Более массивные карликовые галактики при этом могут продолжать формировать звезды дольше и в целом лучше переживают эпоху реионизации.  

Результаты работы, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показали, что современные спутники Млечного Пути — не просто остатки древних структур, а своеобразная летопись условий, царивших в ранней Вселенной. Их количество, яркость и даже сам факт существования напрямую зависят от того, что происходило в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва.

Любовь С.
378 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
24 апреля, 13:28
Татьяна Зайцева

Ученые установили природу «золотого шара» с морского дна

Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.

26 апреля, 18:38
Любовь С.

Аномально «тяжелая» вода выдала происхождение 3I/ATLAS

Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.

24 апреля, 14:58
Илья Гриднев

Британские ученые смоделировали климатические последствия ядерной войны на границе Украины и России

Метеорологи рассчитали гипотетические температурные и радиационные аномалии после локального ядерного конфликта в Восточной Европе. Согласно вычислениям, выброс масс сажи в стратосферу спровоцировал многолетнее похолодание в Северном полушарии и перенос радиоактивной пыли за экватор. Однако модель полностью опиралась на спорные вводные и описала скорее крайний теоретический предел климатических изменений.

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

24 апреля, 09:58
Максим Абдулаев

В бирманском янтаре возрастом 100 миллионов лет найден клоп с клешнями

Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.

