Африканский коронавирус нашел новый способ проникать в клетки человека
У африканских сердценосых летучих мышей Cardioderma cor обнаружили альфа-коронавирус, который способен инфицировать человеческие клетки. Делает он это через белок CEACAM6, широко представленный в легких человека. Это создает риск перехода этой группы коронавируса на людей.
Белок CEACAM6 в легких человека встречается чаще, чем классические рецепторы коронавирусов, а также распространен в кишечнике. Больше всего CEACAM6 в бокаловидных клетках бронхов и в альвеолоцитах. Эти клетки «встречают» респираторные инфекции. Также CEACAM6 «помогает» закрепиться и вызвать инфекцию кишечной палочке Escherichia coli при болезни Крона и грибку Candida albicans.
Авторы работы, опубликованной в Nature, отобрали 40 образцов спайковых белков (белков-шипов) альфа-коронавирусов. То есть рассматривали «шипы» на поверхности вируса, с помощью которого патоген цепляется за клетку. В результате только штамм KY43 мог заражать клетки легких и кишечника. С помощью метода поиска белковых взаимодействий и РНК-интерференции (подавления работы гена с помощью РНК) исследователи подтвердили, что вирус связывается именно с CEACAM6. Удаление белка блокировало инфекцию, а добавление искусственного CEACAM6 делало ее возможной вновь.
Рентгеноструктурный анализ показал, что участок вируса, отвечающий за прикрепление к клеткам человека, «обнимает» один из доменов CEACAM6. Таким образом формируется гидрофобный карман, в котором находятся жирорастворимые части молекул. Тот же домен используют бета-коронавирусы гепатита мышей (MHV), но они связывают CEACAM1 — другой белок семейства CEACAM.
Анализ крови у 368 жителей кенийских округов Тана-Ривер и Таита-Тавета, где обитают сердценосые мыши, не выявил признаков активной передачи вируса людям. Авторы обнаружили лишь единичные случаи повышенных антител, которые, скорее всего, вызваны перекрестными реакциями на другие коронавирусы. При этом родственные вирусы, связывающиеся с CEACAM6, найдены не только в Кении, но и в России, и в Китае. Генетический анализ говорит о том, что способность связывать CEACAM6 возникала как минимум дважды независимо в разных эволюционных линиях. А это значит, что потенциал адаптации к человеку у этой группы вирусов выше, чем считалось.
Пока человеческий CEACAM6 распознают только африканские изоляты. Их дальние «родственники» из Азии используют CEACAM6 летучих мышей, но не человека. Однако изменений в нескольких аминокислотах в «шипах» достаточно, чтобы расширить круг хозяев. Это весомый аргумент в пользу того, что при отслеживании зоонозных угроз нельзя зацикливаться только на классических рецепторах.
Спустя два с половиной года после того, как подводный аппарат обнаружил на дне залива Аляска загадочный «золотой шар», ученым, наконец, удалось разобраться в природе этого объекта. Они пришли к выводу, что это отброшенная часть оболочки или основания гигантской глубоководной актинии.
Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.
Метеорологи рассчитали гипотетические температурные и радиационные аномалии после локального ядерного конфликта в Восточной Европе. Согласно вычислениям, выброс масс сажи в стратосферу спровоцировал многолетнее похолодание в Северном полушарии и перенос радиоактивной пыли за экватор. Однако модель полностью опиралась на спорные вводные и описала скорее крайний теоретический предел климатических изменений.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Палеонтологи описали новый вид хищного клопа из мелового периода, передние лапы которого эволюционировали в клешни-пинцеты. Подобная анатомическая трансформация стала лишь четвертым задокументированным случаем за всю историю насекомых. Ископаемый вид получил название в честь корейской поп-группы Stray Kids из-за характерного положения застывших в смоле конечностей.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
17 Августа, 2015
Шедевры наскальной живописи
14 Декабря, 2018
Панспермия: могла ли жизнь «упасть» на Землю
