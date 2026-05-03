Последний полет SR-71 Blackbird установил несколько рекордов скорости всего за 64 минуты

Легендарный Lockheed SR-71 Blackbird по-прежнему остается непревзойденным чемпионом скорости в авиации. Да, некоторые беспилотные гиперзвуковые аппараты смогли превзойти его по этому показателю, однако ни один пилотируемый самолет так и не приблизился к его рекордам.

SR-71 Blackbird / © USAF

В своем последнем полете эта машина поставила эффектную точку в собственной истории: заключительный перелет стал одним из самых впечатляющих в ее биографии и вошел в анналы как один из быстрейших в истории авиации.

Экипаж в составе подполковника ВВС США Эдварда Йилдинга и офицера-разведчика Джозефа Вида 6 марта 1990 года установил сразу четыре мировых рекорда. Самолет с бортовым номером 61-7972 преодолел расстояние от Лос-Анджелеса до Вашингтона всего за 64 минуты и 20 секунд — от взлета до посадки.

Двигаясь со средней скоростью примерно 4000–4100 километров в час, SR-71 нагревался до экстремальных температур: обшивка могла раскаляться свыше 315 °C. После посадки в столице самолет передали в Смитсоновский институт, где впоследствии он занял место в экспозиции (с 2003 года). И по сей день этот легендарный самолет остается символом технологического превосходства своей эпохи.

Главным достижением этого полета стала рекордная скорость на маршруте Лос-Анджелес — Вашингтон. Этот результат продемонстрировал уникальную способность SR-71 длительное время удерживать экстремальные сверхзвуковые скорости.

По данным Национальный музей авиации и космонавтики США, самолет становился даже более экономичным по мере увеличения скорости — благодаря уникальным двигателям Pratt & Whitney J58, работавшим как турбореактивные на малых скоростях и переходившим в режим прямоточного двигателя на скоростях свыше 2700 километров в час.

Самым быстрым отрезком полета стал участок между Сент-Луисом и Цинциннати. На высоте около 24 000 метров самолет достиг пиковой скорости 4165 километров в час.

Дистанцию в 500 километров экипаж преодолел всего за восемь минут 32 секунды. Средняя скорость на этом участке составила 4067 километров в час. По словам пилота, скорость была настолько высокой, что бортовые навигационные системы едва успевали отслеживать положение самолета в реальном времени.

Рекордный полет 1990 года стал наглядной демонстрацией философии «скорость как защита», которой SR-71 следовал более 20 лет службы. За это время по самолету было выпущено свыше 4000 ракет — и ни одна не достигла цели.

Ракеты, хоть и превосходили самолет по максимальной скорости, теряли энергию при наборе высоты и уже не могли эффективно маневрировать. Например, над Ливией пилот Брайан Шул разогнал самолет до 4280 километров в час, уходя от ракетных пусков — и успешно избежал поражения.

Живучесть SR-71 обеспечивалась не только скоростью, но и сочетанием других передовых решений:

сниженная радиолокационная заметность;

особая форма корпуса, рассеивающая радиоволны;

покрытие с ферритами железа, поглощающее излучение;

мощные системы радиоэлектронной борьбы.

Самолет не просто глушил радары — он «обманывал» их, отправляя ложные сигналы, создавая фиктивные цели. Ракеты наводились на пустое пространство, в то время как Blackbird уже находился далеко от точки обнаружения. Кроме того, разведывательное оборудование фиксировало параметры вражеских радаров, фактически создавая карту систем ПВО противника.

Последний полет SR-71 стал не просто демонстрацией скорости — это было подтверждение целой философии авиации. Уникальное сочетание скорости, высоты и технологий сделало его практически неуязвимым. Даже спустя десятилетия SR-71 Blackbird остается символом инженерного гения и вершиной развития пилотируемой авиации.