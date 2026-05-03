Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Последний полет SR-71 Blackbird установил несколько рекордов скорости всего за 64 минуты
Легендарный Lockheed SR-71 Blackbird по-прежнему остается непревзойденным чемпионом скорости в авиации. Да, некоторые беспилотные гиперзвуковые аппараты смогли превзойти его по этому показателю, однако ни один пилотируемый самолет так и не приблизился к его рекордам.
В своем последнем полете эта машина поставила эффектную точку в собственной истории: заключительный перелет стал одним из самых впечатляющих в ее биографии и вошел в анналы как один из быстрейших в истории авиации.
Экипаж в составе подполковника ВВС США Эдварда Йилдинга и офицера-разведчика Джозефа Вида 6 марта 1990 года установил сразу четыре мировых рекорда. Самолет с бортовым номером 61-7972 преодолел расстояние от Лос-Анджелеса до Вашингтона всего за 64 минуты и 20 секунд — от взлета до посадки.
Двигаясь со средней скоростью примерно 4000–4100 километров в час, SR-71 нагревался до экстремальных температур: обшивка могла раскаляться свыше 315 °C. После посадки в столице самолет передали в Смитсоновский институт, где впоследствии он занял место в экспозиции (с 2003 года). И по сей день этот легендарный самолет остается символом технологического превосходства своей эпохи.
Главным достижением этого полета стала рекордная скорость на маршруте Лос-Анджелес — Вашингтон. Этот результат продемонстрировал уникальную способность SR-71 длительное время удерживать экстремальные сверхзвуковые скорости.
По данным Национальный музей авиации и космонавтики США, самолет становился даже более экономичным по мере увеличения скорости — благодаря уникальным двигателям Pratt & Whitney J58, работавшим как турбореактивные на малых скоростях и переходившим в режим прямоточного двигателя на скоростях свыше 2700 километров в час.
Самым быстрым отрезком полета стал участок между Сент-Луисом и Цинциннати. На высоте около 24 000 метров самолет достиг пиковой скорости 4165 километров в час.
Дистанцию в 500 километров экипаж преодолел всего за восемь минут 32 секунды. Средняя скорость на этом участке составила 4067 километров в час. По словам пилота, скорость была настолько высокой, что бортовые навигационные системы едва успевали отслеживать положение самолета в реальном времени.
Рекордный полет 1990 года стал наглядной демонстрацией философии «скорость как защита», которой SR-71 следовал более 20 лет службы. За это время по самолету было выпущено свыше 4000 ракет — и ни одна не достигла цели.
Ракеты, хоть и превосходили самолет по максимальной скорости, теряли энергию при наборе высоты и уже не могли эффективно маневрировать. Например, над Ливией пилот Брайан Шул разогнал самолет до 4280 километров в час, уходя от ракетных пусков — и успешно избежал поражения.
Живучесть SR-71 обеспечивалась не только скоростью, но и сочетанием других передовых решений:
- сниженная радиолокационная заметность;
- особая форма корпуса, рассеивающая радиоволны;
- покрытие с ферритами железа, поглощающее излучение;
- мощные системы радиоэлектронной борьбы.
Самолет не просто глушил радары — он «обманывал» их, отправляя ложные сигналы, создавая фиктивные цели. Ракеты наводились на пустое пространство, в то время как Blackbird уже находился далеко от точки обнаружения. Кроме того, разведывательное оборудование фиксировало параметры вражеских радаров, фактически создавая карту систем ПВО противника.
Последний полет SR-71 стал не просто демонстрацией скорости — это было подтверждение целой философии авиации. Уникальное сочетание скорости, высоты и технологий сделало его практически неуязвимым. Даже спустя десятилетия SR-71 Blackbird остается символом инженерного гения и вершиной развития пилотируемой авиации.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Долгое время считалось, что гигантские стрекозообразные, жившие 300 миллионов лет назад, стали такими из‑за высокого содержания кислорода. Тогда в атмосфере его было около 30% вместо сегодняшних 21%. Учёные полагали, что крупные насекомые задохнулись бы в нашей атмосфере. Но оказалось, что это не так.
Считается, что современная музыка стала простой и даже примитивной. Ученые из Италии математически проверили эту гипотезу и подтвердили, что даже самые сложные жанры со временем стали дрейфовать к простоте и повторам одних и тех же составляющих.
Шведские биологи отследили миграцию обыкновенного соловья с помощью миниатюрных датчиков-рюкзаков. Как оказалось, при пересечении Сахары и Аравийской пустыни птицы летят только по ночам и не ищут пищу. Соловьи преодолевают пустыню без дозаправки, полагаясь лишь на накопленный заранее жир.
Вода из другой звездной системы оказалась не похожа на земную: в составе третьего межзвездного объекта нашли рекордное содержание дейтерия — тяжелого изотопа водорода. Этот химический след указывает на необычные условия формирования системы, где возникла комета, и меняет представления о сценариях рождения далеких планетных систем.
На границе возможностей оптоволокна лазерный пучок самоорганизовывается в мощный, сфокусированный луч-иглу. Параметры этого излучения таковы, что позволяют в реальном времени без дополнительных ухищрений рассматривать клеточные процессы.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
5 Марта, 2015
Самые холодные места на Земле
24 Августа, 2015
Живые ископаемые
14 Декабря, 2013
Портрет воина
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии